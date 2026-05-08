„A jogértelmezés veszélyes fegyverré vált” – kemény figyelmeztetést küldött a Kúria elnöke

Havasi Dezső, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke arról beszélt, hogy az ügyvédi felelősség speciális, mert a jog szigorú szabálya és a pszichológiai bizalmi viszony metszéspontjában áll, az ügyvéd az egyetlen olyan szereplő, akinek egyszerre kell lojálisnak lennie ügyfeléhez, miközben az igazságszolgáltatás elveit is védi.

Benkő Imola, az Országos Bírósági Hivatal főosztályvezetője felolvasta Senyei György OBH-elnök egy ugyancsak jogi eseményen mondott korábbi beszédét. Ebben Senyei György hangsúlyozta, a jogbiztonság és az igazságosság nem egymással szembeállítandó, hanem egymást kiegészítendő, egymásra tekintettel értelmezendő, alkalmazandó fogalmak.

Szita Károly (Fidesz–KDNP), Kaposvár polgármestere arra emlékeztetett, hogy a Jogi beszélgetések című konferenciát először 1993-ban, a tavaszi fesztivál programjaihoz kapcsolódóan szervezték meg, hogy a „jogtudomány krémje” elmenjen a városba.