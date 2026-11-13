Elbukott az aranykonvojügyben az ukránokat védő Horváth Lóránt a Budapesti Ügyvédi Kamara választásán

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Ahogy négy évvel ezelőtt, úgy most is megmérkőzött egymással Tóth M. Gábor és Horváth Lóránt a Budapesti Ügyvédi Kamara (BÜK) elnöki székéért. Az eredmény is ugyanaz lett, mint 2022-ben, mivel a Hankó Balázst is védő Tóth M. nyert a voksoláson. Ezzel ismét kudarcot szenvedett el az aranykonvojügyben az ukránokat védő Horváth Lóránt, aki még egy kutatást is megrendelt, hogy a saját esélyeit javíthassa.

Máté Patrik
2026. 11. 13. 20:48
Elbukott az aranykonvojügyben az ukránokat védő Horváth Lóránt a Budapesti Ügyvédi Kamara választásán
Horváth Lóránt ügyvéd Fotó: Facebook/Horváth Lóránt

Ő volt ugyanis a 2000-es évek közepén az Alapítvány a Modern Baloldalért, vagyis az Amőba kuratóriumi elnöke volt. Az alapítvány eredetileg Gyurcsány Ferenc és tanácsadói körének ötlete volt, célja a szocialisták által nehezebben megszólítható fiatalság mozgósítása, megnyerése. 

Az alapítványt 2005-ben Gyurcsány Ferenc, Hiller István akkori pártelnök és Lendvai Ildikó frakcióvezető hívta életre.

Rács, rács, bilincs

Az utóbbi években Horváth immár ügyvédként többször is szerepelt politikai műsorokban. De a saját közösségi oldalán is gyakran kommentálja az aktuális politikai eseményeket. Elég csak megjegyezni, hogy a héten Orbán Viktor öccsének, Orbán Áronnak az őrizetbe vételét úgy kommentálta, hogy 

az egyik Orbán már megvan!

Horváth Lóránt nem titkolt célja, hogy az aranykonvojügyben Orbán Viktort is meggyanúsítsák. 

Tekintélyromboló megszólalások

A BÜK elnökválasztási krónikájához tartozik, hogy a minap a kamara előzetes fegyelmi eljárást indított Horváth Lóránt ellen. Az eljárás azután indult el, hogy Lajtár István, a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbbügyész-helyettes fegyelmi bejelentést tett Tóth M. Gábor elnöknél. A bejelentés szerint ugyanis Horváth nyilatkozatai megingatják az ügyészi szervezetbe vetett közbizalmat, rombolják az ügyészség tekintélyét, és veszélyeztetik a büntetőeljárások eredményes lefolytatását. 

Egyébként Lajtár István október közepén függesztette fel állásából Horváth védencét, Fürcht Pált, mert a volt főügyész egy folyamatban lévő büntetőügyről hozott nyilvánosságra információkat. De az ügyben fegyelmi eljárást is indítottak Fürcht ellen. Ezután Horváth tudatta, hogy mindent el fog követni azért, hogy az aranykonvojügy legfőbb ügyészségi vonatkozásai kiderüljenek.

Befolyásolási kísérlet a legfőbb ügyész megválasztására

Baka András köztársasági elnök szeptember 21-én jelentette be, hogy Szathmáry Zoltánt javasolja az ügyészség élére. Erre a hírre rendkívül indulatosan reagált Horváth Lóránt, aki az elmondása szerint döbbenten olvasta, hogy az államfő Szathmáryt jelölte legfőbb ügyésznek. Miután a parlament tiszás többsége leszavazta a jelöltet, Baka arról beszélt, hogy

a jelölés folyamán rendkívül erős befolyásolási hullám volt, a jelöltről egyes ügyvédi irodák perbeli pozícióik erősítésére minden eszközt felhasználtak.

Mindez pedig azért érdekes, mert kiderült, hogy Szathmáry Zoltán testvére is érintett az aranykonvoj ügyben, amelyben az ukránok védelmét éppen Horváth Lóránt látja el.

 Baka elmondása szerint már a jelöléskor tudott a testvér érintettségéről, a hozzá eljutott információk alapján azonban más kép alakult ki benne az ügyről, mint a nyilvánosságban. 

Örömködés április 12-én

Az már csak apró érdekesség Horváth politikai élettörténetében, hogy két nappal az április 12-i választás előtt arról értekezett, hogy sem a Tisza párthoz, sem más pártokhoz nem fűzi semmilyen politikai viszony. Azonban a választás estéjén több bejegyzésen keresztül örömködött, miután biztossá vált Magyar Péterék győzelme.

Borítókép: Horváth Lóránt ügyvéd (Fotó: Facebook/Horváth Lóránt)

 

horváth lórántbükügyvédi kamara

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