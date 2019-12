Bírósági korrupció gyanúja a Szeviép-perben

Újabb bíró keveredett gyanúba a Szeviép-per miatt

Belső vizsgálat indult a Szegedi Törvényszéken amiatt, hogy a Szeviép-perben felmentő ítéletet hozott bírói tanács egyik tagjának a családi cége korábban a szegedi önkormányzattól kapott zsíros megbízást. Az ügyben Tényi István a Központi Nyomozó Főügyészséghez fordult. Közben a PestiSrácok.hu folytatta tényfeltáró cikksorozatát, ezúttal a felmentő ítéletet hozó bírói tanács vezetőjéről írták meg, hogy feltűnően kedvező áron vásárolt lakást a szegedi önkormányzattól.

Igazgatási vizsgálat lefolytatására és jelentéstételre kötelezte Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Szegedi Törvényszéket a PestiSrácok.hu oldalon még hétfőn megjelent tényfeltáró cikk miatt. Ebben az internetes portál arról írt, hogy a Botka László vezette szegedi önkormányzattól kapott zsíros megbízást a Szeviép-vezéreket felmentő bírói tanács egyik bírájának családi cége. Nóvé Ágnes éppen az építőiparban vállalkozik, ő és a férje ketten tulajdonosai az Éptárker Kft.-nek, amely az elmúlt években közpénzen három munkát is végzett Szegeden. A város legnagyobb zöldberuházásában egy kétszereplős konzorciummal 750 millió forintos beruházást nyertek el, ezenkívül egy Tourinform-irodát alakítottak ki és egy óvodán cseréltek tetőt.

A PestiSrácok.hu rámutatott arra, hogy mindez azért is pikáns, mert a Szeviép-perben a vádlottak padján olyan vállalkozók ültek, akik szintén az önkormányzat beszállítói. Nóvé Ágnes, a Szegedi Törvényszék bírája ráadásul nemcsak a Szeviép-, hanem a Czeglédy-per bírói tanácsának is tagja.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a botrány kirobbanása után azonnal lépett. Senyei György hangsúlyozta: amennyiben a jelentés vagy a vizsgálat kötelezettségszegést tárna fel, akkor az ezzel kapcsolatos intézkedéseket az arra jogosultak haladéktalanul megteszik.

A PestiSrácok.hu az ügyben megkereste ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogászt, aki arról beszélt, hogy az Éptárker Kft.-nek két tulajdonosa van, Nóvé Ágnes tehát nem korlátlanul felelős tagja a cégnek. Szavai szerint ugyanakkor kérdéseket vet fel, hogy a tulajdonosok közös háztartásban élő közeli hozzátartozók. Az alkotmányjogász szerint erre részletesen nem tér ki a törvény, vagyis ez akár egy jogi kiskapu is lehet. Ifj. Lomnici Zoltán a konkrét ügy kapcsán rámutatott arra, hogy egy bíró köteles haladéktalanul bejelenteni, ha vele szemben összeférhetetlenségi ok merül fel. E szabály megsértése esetén etikai, illetve fegyelmi eljárás következhet, s ha kiderül, hogy az összeférhetetlenséget kiváltó körülmény befolyással volt a meghozott ítéletre, akkor az további intézkedéseket vonhat maga után.

Egy biztos, a Szegedi Törvényszék a PestiSrácok.hu oldalnak tegnap megküldött közleményéből kiderült, hogy Nóvé Ágnes, sőt a Szeviép-ügyben eljáró tanács egyetlen tagja sem jelentett összeférhetetlenséget, emellett megerősítették: a belső vizsgálat elindult.

Az ügyben nemcsak Senyei György rendelt el vizsgálatot, hanem hivatali visszaélés bűntett gyanúja miatt a Központi Nyomozó Főügyészséghez fordult a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István is.

Közben a PestiSrácok.hu megjelentette a következő cikkét a témában, ebben tegnap arról írtak, hogy Kovalcsik Éva, a Szegedi Törvényszék tanácsvezető bírája 12,4 millió forintért vásárolhatott meg 2015-ben egy száz négyzetméteres belvárosi, polgári lakást a szegedi önkormányzattól. Az ingatlan Szeged szívében, konkrétan a 2010-ben felújított sétálóutca műemlék épületében, a Wagner-palotában van. A tulajdoni lapról az is kiderült, hogy a bírónő mindösszesen nyolc napig volt a luxuslakás tulajdonosa, majd tovább is adta Szeged egyik ismert gazdag vállalkozójának. Hogy mennyiért? Ezt a hírportál nem tudta kideríteni, de azt írták, hogy akár ötvenmilliót is érhet most a lakás.