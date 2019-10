Borkai távozik a Fideszből

A kormánypártok az idei EP- és a 2014-es önkormányzati választásnál is jobban teljesítettek

Majdnem minden megyében és megyei jogú városban jobban szerepelt a Fidesz–KDNP vasárnap, mint az öt évvel ezelőtti önkormányzati választáson. A kormánypártok sok helyen húsz-harminc százalékkal növelték támogatottságukat, más kérdés, hogy több megyei jogú városban ez sem volt elegendő a győzelemhez. A kínos botrányba keveredett Borkai Zsolt viszont újra nyert Győrben annak ellenére is, hogy több mint hatszázaléknyi szavazót veszített 2014-hez képest.

Az öt évvel ezelőtti önkormányzati választáshoz hasonlóan vasárnap ismét az összes megyei közgyűlésben a Fidesz–KDNP győzött, ezzel vidéken egyértelműen a polgári oldal maradt a legerősebb. Sőt, a kormánypártok 2014-hez képest nemcsak megtartották szavazóikat, de 18 megyében növelni is tudták a támogatottságukat. Vasárnap csak Békés megyében kapott kevesebb voksot a Fidesz–KDNP listája, amelyre 5,66 százalékkal szavaztak kevesebben, mint 2014-ben.

Két megye is van – Heves és Pest –, ahol a kormánypártok több mint húsz százalékkal tudták növelni a támogatottságukat az előző önkormányzati választáshoz képest, de Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Tolna, Vas és Zala megyében is több mint tíz százalékkal kapott több voksot a polgári oldal listája. Mindez főleg annak tükrében komoly eredmény, hogy 2014-hez képest országosan 145 ezer fővel csökkent a választópolgárok száma. Az ellenzék egyébként Heves és Komárom-Esztergom megyében fogott össze teljes mértékben, de a mandátumok szempontjából mindkét helyen alulmaradt 9:6 arányban.

Bár a megyei jogú városok közül tíz helyen ellenzéki polgármesterjelölt győzött, a Fidesz–KDNP aspiránsai szinte minden településen több szavazatot szereztek, mint 2014-ben. Csak Borkai Zsolt (Győr) kapott kevesebb voksot most, mint öt évvel ezelőtt: a politikus támogatottsága 6,27 százalékkal esett vissza, igaz, így is győzött. A győri polgármester egyértelműen azért veszíthetett népszerűségéből, mert a kampány hajrájában egy névtelen blogger olyan felvételeket publikált, amelyeken a politikus és egy helyi ügyvéd, Rákosfalvy Zoltán egy hajón fiatal nők társaságában mulat. Olyan anyag is felkerült a blogra, amely aktus közben mutatta a polgármestert. A blog korrup­cióval és droghasználattal is megvádolta a politikust, de erre nem mutatott be bizonyítékokat.

A Borkai Zsolttal kapcsolatos botrány nemcsak Győrben, hanem országosan is éreztethette hatását, több városban is ezen múlhatott a Fidesz–KDNP-s polgármesterjelölt győzelme. Három olyan megyeszékhely is van – Eger, Szombathely és Tatabánya –, ahol a kormánypárti aspiráns kevesebb mint ezer szavazattal kapott ki, így a Borkai-faktor nélkül ezeken a településeken a polgári oldal győzhetett volna.

Győrt leszámítva a polgári oldal polgármesterjelöltjei mindenütt több voksot értek el, mint 2014-ben, arányaiban a legtöbbet, 34,43 százalékot a zalaegerszegi polgármester, Balaicz Zoltán javított öt évvel ezelőtti eredményén. A képzeletbeli dobogó második fokán Szombathely áll, ahol Balázsy Péter több mint harminc százalékkal szerepelt jobban, mint Puskás Tivadar 2014-ben. Más kérdés, hogy amíg Puskás Tivadar azzal az eredménnyel elnyerte a polgármesteri széket, Balázsy Péter ezúttal alulmaradt Nemény András ellenzéki polgármesterjelölttel szemben.

Szintén sokat, több mint húsz százalékot javított 2014-es eredményén a kormánypárti jelölt Debrecenben, Egerben, Érden, Hódmezővásárhelyen, Nyíregyházán, Pécsett, Sopronban és Veszprémben, más kérdés, hogy ezek közül négy helyen így is az ellenzék nyerte a választást. További érdekesség, hogy Nagykanizsán, Nyíregyházán és Szekszárdon nyert a polgári oldal jelöltje, de ehhez kellett az is, hogy a Fidesz–KDNP 2014-hez képest javítson eredményén, hiszen azzal a támogatottsággal egyik politikust sem választották volna meg polgármesternek.

A 23 megyei jogú városból ötben – Miskolcon, Nagykanizsán, Pécsett, Sopronban és Szombathelyen – az eddigi polgármester nem indult el a vasárnapi önkormányzati választáson, így ezeken a helyeken új vezető áll a települések élén. A többi tizennyolc városból Szarvas Péter Békéscsabán, Papp László Debrecenben, Borkai Zsolt Győrben, Márki-Zay Péter Hódmezővásárhelyen, Szita Károly Kaposváron, Szemereyné Pataki Klaudia Kecskeméten, Kovács Ferenc Nyíregyházán, Fekete Zsolt Salgótarjánban, Botka László Szegeden, Ács Rezső Szekszárdon, Cser-Palkovics András Székesfehérváron, Szalay Ferenc Szolnokon, Porga Gyula Veszprémben, míg Balaicz Zoltán Zalaegerszegen folytatja a munkát. Új polgármester vezeti Dunaújvárost (Pintér Tamás), Egert (Mir­kóczki Ádám), Érdet (Csőzik László), Miskolcot (Veres Pál), Nagykanizsát (Balogh László), Pécset (Péterffy Attila), Sopront (Farkas Ciprián), Szombathelyt (Nemény András) és Tatabányát (Szűcsné Posztovics Ilona).

Ha összevetjük a Fidesz idei EP-választáson és a mostani önkormányzati megméretésen elért eredményeit, akkor azt látjuk, hogy vasárnap a kormánypártok csaknem negyvenezer vokssal kaptak többet, mint május 26-án. Ezzel szemben az ellenzék az EP-választásokon 1,633 millió, míg most csupán 1,360 millió szavazatot kapott, tehát lényegesen kevesebbet. Ez is azt mutatja, hogy a vasárnapi választáson nem a Fidesz szerepelt gyengébben vagy az ellenzék jobban, hanem azt, hogy az ellenzéki összefogás bizonyos helyszíneken és körülmények között működött.

Több helyen ismételnek

Időközi országgyűlési képviselőválasztást tartanak a dunaújvárosi választókerületben, miután Pintér Tamás (Jobbik) vasárnap elnyerte a város polgármesteri székét. Az országgyűlési képviselő az Indexnek úgy fogalmazott: nem kérdés, hogy polgármesterként folytatja és lemond parlamenti képviselői mandátumáról. A megválasztott polgármester azt mondta, hogy az ellenzéki összefogás a városban most rendkívül jól működött, már egyeztettek arról, ki lehet az ellenzéki jelölt az időközin. Közben a Nemzeti Választási Iroda tegnapi adataiból kiderült, hogy tizenkét településen alakult ki szavazategyenlőség a polgármesterjelöltek között, így ezeken a településeken feltehetően időközi választást kell tartani. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Nyéstán harminc napon belül megismétlik az önkormányzati választást: fiktív lakcímmel rendelkező szavazók miatt nem valós az eredmény. Jelölt hiányában két polgármester-választás eleve elmaradt vasárnap: a Zala megyei Lakhegyen és a Veszprém megyei Balatonszepezden időközi választáson dönthetnek a településvezető személyéről. (MN)

Boros Bánk Levente, a Médianéző Kft. vezetője: Az önkormányzati választáson a választók ezúttal nem személyekről, hanem politikai oldalakról döntöttek a nagyobb települések és a főváros esetében, azaz pártszimpátia alapján hoztak döntéseket. Az így kialakuló eredmények gyakorlatilag az idei európai parlamenti választások eredményeit reprodukálták, azaz mind a kormány, mind az ellenzéki oldal ahhoz hasonlóan végzett. Ezzel szemben a kisebb, ötezer fő alatti helységekben a jelöltek alkalmasságának megítélése döntött, ami valójában a hagyományos forgatókönyv a helyhatósági választásokon. Mindez a hazai politikai erőviszonyok visszarendeződését hozta, azaz sokkal inkább hasonlít Magyarország új önkormányzati térképe a 2006 őszén kialakult helyzethez, mint a 2010 óta megszokottakhoz. A fővárost ugyan az ellenzék, a vidéket viszont a kormánypártok nyerték meg, ami szintén jól tükrözi a pártok országos szintű támogatottságát. Összességében továbbra is a Fidesz–KDNP-pártszövetség a legnagyobb és legtámogatottabb hazai politikai erő, hiszen a vasárnap elért eredmény egy országgyűlési választás esetében ismét közel kétharmados többséghez segítette volna kormánypártokat. (MN)

Borkai Zsolt kilép a Fideszből

Kilép a Fideszből Borkai Zsolt, a párt győri szervezetének elnöke, a város vasárnap újraválasztott polgármestere. A botrányba keveredett politikus keddi, a győri városházán tartott sajtótájékoztatóján azt is bejelentette, hogy függetlenként irányítja a következő öt évben a megyeszékhelyet. Borkai Zsolt elmondta, hogy azért döntött a kilépés mellett, mert úgy véli, nem kell, hogy morális hátrányt okozzon a Fidesznek. Erről a kormánypárt vezetésével hétfőn egyeztetett – tette hozzá. Hangsúlyozta: azért nem mond le a polgármesteri posztról, mert a győriek vasárnap úgy döntöttek, hogy folytassa korábbi polgármesteri tevékenységét. „Ilyen legitimáció mellett nem tehetem meg, hogy visszalépjek és úgy gondoljam, hogy a győriek bizalmát ne vegyem figyelembe” – mondta a városháza aulájának lépcsősora előtt állva Borkai Zsolt. Borkai Zsolt háláját is kifejezte a győrieknek és a családjának. Úgy fogalmazott, „vasárnap a győriek úgy döntöttek, hogy botlásom ellenére velem együtt szeretnék építeni a várost”. Kijelentette, a következő öt évben arra fog törekedni, hogy eredményesen és sikeresen vezesse a várost. A sajtótájékoztatón nem lehetett kérdéseket feltenni. Borkai Zsoltról az önkormányzati választások előtt egy – magát az ördög ügyvédjének nevező – ismeretlen tett közzé az interneten fotót és videót, amelyeken a polgármester több ember társaságában volt látható szexuális aktus közben. (MTI)

