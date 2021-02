Csúcsokat dönt a házasságkötések száma, miközben kevesebben válnak

Az utóbbi tíz évben negyven százalékkal kevesebb abortuszt végeztek Magyarországon

A kedvező demográfiai folyamatok nem valósultak volna meg, ha nincs Magyarországon egy komplex, célzott és rugalmas családtámogatási rendszer, amely következetesen és aktívan támogatja a családokat – reagált lapunknak Fűrész Tünde az Orbán Viktor miniszterelnök által pénteken ismertetett demográfiai eredményekre. A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) elnöke szerint az elmúlt tíz év megmutatta, hogy a – több esetben hungarikumnak számító – családpolitikai intézkedések sokkal hatékonyabb megoldást jelentenek a demográfiai problémákra, mint a migráció.

– Az elmúlt tíz évben a kormányzat jelentősen bővítette a családokra fordított támogatások mértékét és formáját, de legalább ilyen fontos, hogy mindezt alapvetően úgy tette, hogy közben a szülők munkavállalását is ösztönözte – jelentette ki a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) elnöke a Magyar Nemzet megkeresésére.

– A támogatások jelentős része azokat díjazza, akik a gyermekeikért és nem a gyermekeikből akarnak élni

– hangsúlyozta Fűrész Tünde, hozzátéve: számos új családpolitikai eszköz jelent meg, amelyek jelentős része összefügg a szülők munkaerőpiaci részvételével is, például a babaváró támogatás, a négygyermekes anyák személyi jövedelemadó-mentessége vagy az otthonteremtési lehetőségek.

Az elnök asszony kifejtette: a közvetlen anyagi segítséget jelentő támogatások hozzájárultak a családbarát értékrend megerősödéséhez is. Ennek eredménye, hogy a család pozitív szerepe, a különböző generációk családon belüli együttműködése, a család és a munka egymással való összeegyeztethetősége és így a munkáltatók hozzáállásának változása mind-mind egyre fontosabb szempontként jelenik meg a mindennapokban. Ezek a szempontok, valamint a családpolitikai rendszer által nyújtott sokféle és sokrétű támogatás mind hozzájárultak a gyermekvállalási kedv jelentős növekedéséhez.

ma Magyarországon többen vállalnak gyermeket: míg 2010-ben még öt kívánt gyermekből három született meg, ma már négy. De a családbarát gondolkodás térhódítását mutatja az is, hogy csúcsokat dönt a házasságkötések száma, és hat évtizedes mélyponton van a válásoké.

– 1986 óta nem kötöttek olyan sok házasságot, mint 2020-ban, a járvány negatív hatásai ellenére is. A mögöttünk hagyott évtizedben Európában nálunk nőtt legnagyobb mértékben a gyermekvállalási kedvet mutató termékenységi ráta és a házasságkötések száma is – hívta fel a figyelmet a KINCS elnöke.

– A kormány nagyon következetesen és aktívan segíti a fiatalok családalapítását, gyermekvállalását, és egyúttal a gyermekek nevelését is. A családvédelmi akcióterv részeként bevezetett babaváró támogatás, az otthonteremtési program vagy a fiatalok SZJA-mentessége is mind azt szolgálják, hogy kevesebb anyagi és lakhatási akadálya legyen a családvállalásnak – sorolta Fűrész Tünde. Elmondása szerint ha nem valósult volna meg az elmúlt tíz évben ez a kiterjedt családpolitika Magyarországon, és a gyermekvállalási kedv a 2010-es szinten maradt volna, akkor 115 ezerrel kevesebb kisbaba született volna meg ebben az időszakban.

A fiatalok család melletti elköteleződésének növekedését jelzi az is, hogy 2010-hez képest annak ellenére is több mint két százalékkal nőtt a születések száma, hogy közel húsz százalékkal csökkent a húsz és negyven év közötti, gyermekvállalási korban lévő nőknek a létszáma, azaz jóval kevesebb nő szült több gyermeket. Emellett közel megduplázódott az esküvők száma is: 89,5 százalékkal többen házasodtak 2010-hez képest, és ezen belül is az első házasságkötések száma nőtt leginkább. – Az, hogy fiatalabb korban is vállalnak gyermeket az édesanyák, azt mutatja, hogy az anyák átlagos életkorának növekedése az utóbbi években megállt – mutatott rá Fűrész Tünde.

A KINCS elnöke arról is beszélt lapunknak, hogy a terhességmegszakítások száma csak 1954-ben volt a mostaninál alacsonyabb, 2010 óta jelentősen, közel negyven százalékkal kevesebb abortuszt végeztek Magyarországon. A foglalkoztatási vagy jövedelmi adatok pedig azt mutatják, hogy tíz év alatt jelentősen javult a családosok életszínvonala és ezzel a gyermekesek életminősége is.

– Az elért eredmények, a gyermekvállalási kedv és a házasságkötések európai rekordnak számító növekedése valóban példamutató teljesítmény, amelyre mi magyarok nagyon büszkék lehetünk.

Ezek a kedvező demográfiai folyamatok nem valósultak volna meg, ha nincs Magyarországon egy komplex, célzott és rugalmas családtámogatási rendszer, amely következetesen és aktívan támogatja a családokat. Az elmúlt tíz év megmutatta, hogy a – sokszor hungarikumnak számító – családpolitikai megoldások sokkal hatékonyabb megoldást jelentenek a demográfiai problémákra, mint a migráció – zárta az elnök asszony.