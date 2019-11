De mit keresnek a szocialista csizmák a kispesti asztalon?

Zsákmányként tekint a közpénzre a XIX. kerületi korrupciógyanús hálózat

„Tudom, mit akar, nyúljon a zsebébe” – üzente Lackner Csaba kispesti ex-MSZP-s képviselő egy helyi vállalkozónak, akinek a kerületi építési szabályzat érinti az egyik telkét. Mindez csupán egy részlet a Magyar Nemzet és a Hír TV által nyilvánosságra hozott kép- és hangfelvételekről, amelyek alapján egy korrupciógyanús hálózat képe rajzolódik ki, amely foglyul ejtette az önkormányzatot és zsákmányként tekint a közpénzre.

A hangfelvételeken Lackner Csaba többek között arról beszélt, hogy aki jól csinálja, az nem a büdzséből veszi el a pénzt, az külső vállalkozóktól jön vissza. A felvételek alapján Lackner leginkább Somogyi László vállalkozóval működött együtt, míg Kránitz Krisztián, a kispesti vagyonkezelő igazgatója Lakatos József vállalkozóval volt jóban. Mindkét összefonódás esetén találtunk olyan közbeszerzést, amely jó eséllyel túlárazott, vagy ahol nem lett megfelelően elvégezve a kiszámlázott munka. Eközben Lackner arról is beszélt, hogy Gajda Péter kispesti ­MSZP-s polgármesternek egy ismeretlen projektből hárommillió forint jutott, Kránitz Krisztiánnak, a kispesti vagyonkezelő igazgatójának 12 millió forint. Ám voltak mások is az önkormányzatnál, akiknek megvolt a saját bizniszük.

Lackner Csaba csak éhes fiatalemberként jellemezte Guzmics Zsombort, a kispesti építéshatósági és városfejlesztési iroda irodavezetőjét. „Elmondtam, hogy mi a baj, amit mondtam a Zsomborról, hogy annyira sok fiatal éhes ember teszi be a lábát az önkormányzatba, hogy vannak dolgok, amit nem tud már kontrollálni, és nem akarja már, hogy ráégjenek. Kopnak ki az idősek, jönnek az újak, az új éhesek, és ezek az új éhesek ugyanúgy rá tudnak sülni” – mondta Lackner Csaba az egyik beszélgetés során arra válaszul, hogy miért lesz ez Gajda Péter polgármester utolsó ciklusa.

Guzmicsról több forrásunk is megemlítette, hogy a hangfelvételeken szereplő személyek közül talán ő az, akin a legjobban látszik, hogy jómódban él. Sokan meglepődtek, amikor a hivatalnok néhány hónap alatt felépíttetett magának egy tágas családi házat 2010 környékén.

Aztán mégis megszavazták egymást

Lackner Csaba az előző ciklusban a várospolitikai, városüzemeltetési és rendészeti bizottság elnöke volt a kispesti önkormányzatban. A Hír TV és a lapunk által megszerzett felvételeken is beszélt a bizottsági munkáról. A Magyarnemzet.hu oldalon meghallgatható felvételen Kiss Jenő korábbi soroksári MSZP-elnök és Lackner párhuzamosan beszél, mivel többen is jelen vannak. Kiss éppen azt meséli, hogy korábban, az önkormányzati választás előtt megkereste Kertész Csaba kispesti alpolgármester, a DK helyi elnöke, hogy vezesse Kiss a Gyurcsány-párt helyi szervezetét, aki erre azonban nemet mondott.

A rövid beszélgetésrészletben Lackner arról mesél, hogy elmondta Gajda Péternek, nem akar alpolgármester lenni a következő ciklusban, ha ő netalántán ebben gondolkodik. „Viszont a Varga Attilát sem fogom megszavazni” – mondta Lackner, aki egyébként végül mégis megszavazta a Párbeszéd politikusát a kispesti önkormányzat alakuló ülésén.

„Én amit csinálok a bizottságomban, meg ahogy csinálom avval a három-négy emberrel, a Patekkal meg a Zsomborral, meg ugye a Kormival, meg a Somogyi Lacival, nekem az bőven elég” – mesélt Lackner a bizottsági munkáról. A névsor azért kelt feltűnést, mert a négy szereplő közül csupán Patek (Gábor) és (Guzmics) Zsombor az önkormányzat tagja, ráadásul a Lackner által vezetett bizottságban egyikük sincs benne. Patek a vagyongazdálkodási és városüzemeltetési iroda irodavezetője, míg Guzmics az építéshatósági és városfejlesztési iroda irodavezetője. Somogyi László vállalkozóról már többször írtunk, ő az Anildia Kft. ügyvezetője, ám informálisan több céget mozgat, például a Compassion Kft.-t, amely az utóbbi években több mint egymilliárd forint értékben nyert el közbeszerzéseket a kispesti önkormányzattól. Kormos Gábor, alias Kormi szintén vállalkozó, az Apcoa Kft. ügyvezetője, és Lackner elmondása szerint a kispesti várospolitikai, városüzemeltetési és rendészeti bizottság állandó tagja. Vagyis Lackner szavai súlyos kérdéseket vetnek fel, például hogy pontosan milyen szerepe volt a bizottsági munkában a két vállalkozónak.

Az Apcoa egyébként szintén feltűnik kispesti közbeszerzések környékén, más kerületekben pedig a parkolási bizniszben merült fel a cég neve, nemritkán kínos ügyekben.

Itt van beragadt lóvé

Lackner Csabát a kispesti önkormányzat alakuló ülésén egykori párttársai, szövetségesei és a helyi Momentum beszavazta az önkormányzat szociális és lakásügyi bizottságába: alelnöki posztot kapott.

A hanganyagok alapján Lackner és Guzmics viszonya megromlott az önkormányzati választást megelőző hónapokban. A kispesti önkormányzat alakuló ülésén ott volt Guzmics is, mosolyogva nézte végig azokat a botrányos jeleneteket, amikor civilek Lacknertől származó idézetekkel teleírt táblákkal bevonultak a városháza dísztermébe, ahol később Lackner Csaba füttyszó és bekiabálások közepette vette át megbízólevelét.

A Magyar Nemzet által korábban is közzétett egyik hangfelvételen a kólázós kispesti MSZP-s önkormányzati képviselő arról mesélt, hogy Guzmics ötmillió forintot kért kölcsön tőle, ám az ügyletről nem született írásbeli megállapodás. Már a pénz átadásának tényéről szóló történet is gyanús, ugyanis Lackner éves keresete nem éri el a nettó ötmillió forintot a vagyonnyilatkozata alapján. Az pedig még furcsább, hogy egy ekkora összeget mindenféle szerződés nélkül rendelkezésre bocsát egy munkatársának.

A hangfelvételeken Lackner arról mesél társainak, csak a pénz átadása után jutott eszébe, hogy talán sosem kapja vissza az összeget írásbeli szerződés hiányában, és kérdőre vonta Guzmics Zsombort, hogy mikor kapja vissza a pénzt. „Azt mondta, hogy hát ugye amikor az építési engedélyt egy másik sztoriból majd megkapják, akkor majd visszaadja. Úgy számolja, hogy 2020 év vége – mesélte beszélgetőtársainak felháborodva Lackner. Így folytatta: – Hát azt mondja, az milyen gáz, hogyha a projektet valaki megveszi, valakinek átadják, és amikor jön az a másik fejlesztő, és megmondom neki, hogy itt van beragadt lóvé. Mondom: tényleg? És ezt meg mered csinálni? Hát azt mondja, persze” – mesélte az önkormányzati képviselő, hogy hogyan tervezte Guzmics visszaadni a hitelt.

A kölcsönről Lackner beszélt „Péterrel” is, aki a képviselő szerint azt mondta, hogy ezt a pénzt költhette volna a családjára is.

„De ha bármikor mer egy forintot is kérni, azt mondja, hogyishívják, küldd hozzám” – mesélte Lackner „Péter” reakcióját.

Annak ne menjen jól, b…zdmeg

Az ötmilliós kölcsön mellett Lacknert más is zavarta, a beszélgető felek között szóba kerül egy Tompa utcai telek. „Eladtuk a telkeket – mesélte Lackner, hozzátéve, hogy egy bizonyos tajvani csávó vette meg, és Guzmics Zsombornak valami embere. – Ebből igazából engem egy kicsit hogyishívják… na mindegy. Ment a szemétkedés. Vissza fogom még húzni a saját pénzemet” – mondta Lackner, akit ezek szerint kihagytak ebből az ügyletből.

A lapunk által közzétett felvételeken elhangzik, hogy a kispesti Egészségügyi Intézet átalakítását „Zsombornak valami ismerőse tervezte”, ám gondok akadtak. „A tervek tök sz…rok, nincs kiviteli terv, csak látványterv. A kiviteli tervek mellett meg nincs kiviteli költségvetés” – sorolta Lackner, aki azt is elmesélte, hogy a látványtervekben szerepelt a biztonságtechnikai felszerelés is, ám azokra már nem jutott pénz. A felvételből egyébként kiderül, hogy az építkezésen Somogyi László vállalkozó pótolta a hiányosságokat, ám a biztonságtechnikai felszerelés installálásához az önkormányzatnak újabb pénzeket kellett biztosítania. A felvételen hallható információkat alátámasztja, hogy nemrég az önkormányzati folyósította a pénzt a pótmunkák elvégzésére. A vonatkozó szövegrész azért érdekes, mert Lacknertől már tudjuk, hogy haveri vállalkozóktól folyt vissza pénz az önkormányzat embereihez. Most már azzal is tisztában vagyunk, hogy Guzmics egyik ismerősének tervei alapján készül egy önkormányzati beruházás.

A beszélgető felek azt is felvetették, hogy Guzmics Zsombornak jól megy a bolt, ám Lackner ekkor már nem tudta palástolni felháborodását. „Nem mehet jól egy bolt. Tudod, kiről van szó? Az építési hatóságügyi irodának az irodavezetője. Annak ne menjen jól, b…z­meg. Az azt csinálja, b…zmeg, amit én mondok” – csapott a tenyerébe az önkormányzati képviselő.

A lapunk által közzétett hangfelvételeken Lacknernek megemlíti egy ismeretlen beszélő, bizonyos Attila, hogy egy helyi vállalkozó kérdezte, Lackner jóban van-e a főépítésszel, mert a kerületi építési szabályzat érinti az egyik telkét. „Tudom, mit akar, nyúljon a zsebébe” – válaszolta Lackner. Attila erre megkérdezte, közvetítse-e az üzletet, de Lackner leintette. „Hívjon fel, ha akar valamit” – mondta. Lapunk korábban elérte a szóban forgó vállalkozót, aki azt mondta, hogy az építési szabályzat valóban érinti a telkét. Lackner egyik gyerekkori barátjáról van szó.

A vállalkozó a Magyar Nemzetnek azt mondta, hogy nem kért ilyesmit Lacknertől, évek óta nincsenek beszélő viszonyban.

1. Lackner és a bizottsági munka

Lackner Csaba megbeszélte Péterrel, hogy ő nem szeretne alpolgármester lenni, neki bőven elég, amit a bizottságában csinál Patek Gáborral, Guzmics Zsomborral, valamint Somogyi László és Kormos Gábor vállalkozókkal.

2. Guzmics embere megvette a Tompa utcai telket

Ezt a hangfelvételt lapunk már korábban közzétette. Lackner arról beszél, hogy hogyan kell kirakni a rászoruló, kiszolgáltatott embereket az önkormányzati lakásokból, amelyeket azután eladnak nagybefektetőknek, akiknek az „érdekeit kifejezetten képviselték”.

Ezúttal kifejezetten Guzmics Zsomborra koncentrálva tesszük közzé újra. 4:36-tól hallható a Guzmicsról szóló rész. „Valami tajvani csávó” és Guzmics Zsombor egyik embere vette meg a Tompa utcai telket. Lackner szerint őt kihagyták ebből a buliból, az ex-MSZP-s önkormányzati képviselő fogadkozik, hogy „visszahúzza” még a saját pénzét.