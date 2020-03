Egyre fegyelmezettebbek a vásárlók

Alapvető élelmiszerekből elegendő van a boltokban, de akadnak hiánycikkek

Alábbhagyott a felvásárlási láz, és további pozitív változás, hogy egyre kevesebb idős ember és gyermek jelenik meg az üzletekben. Csupán néhány termékből alakult ki tartósabb készlethiány, ezek közé tartozik az élesztő – főként az instant –, a kézfertőtlenítő és a tartós biotej. A vásárlók egyre fegyelmezettebbek,és mind többen viselnek maszkot.

Amikor a kormány elrendelte a veszélyhelyzetet, a vásárlók szinte azonnal megrohanták a boltokat, és nagy mennyiségben vásároltak tartós élelmiszert, leginkább konzerveket, lisztet, tésztát, étolajat, az otthoni kenyérsütéshez szükséges élesztőből pedig szinte azonnal készlethiány alakult ki. Napokig ígérték, hogy érkezik majd az utánpótlás, de előbb mindenhol türelmet kértek, egy idő elteltével azonban már azt mondták, hogy egy darabig nem kapnak élesztőt. Ehhez hasonlóan az első napokban elfogytak a kézfertőtlenítők is.

Az egyik kistelepülési élelmiszerbolt munkatársa lapunknak arról beszélt, hogy a veszélyhelyzet elrendelése utáni első napokban a tartós élelmiszerek mellett sokan vettek húsárut is, az egyik nap a teljes készletet felvásárolták.

Ez azóta nem fordult elő, a húsellátás pedig folyamatos, nagy mennyiség áll a vásárlók rendelkezésére, széles a választék is. Felhívta viszont a figyelmet arra, hogy a kézfertőtlenítő mellett a tartós biotej is hiánycikk.

Úgy tapasztalja, hogy ezt nemcsak náluk, hanem sehol sem lehet kapni. Friss élesztő viszont hosszú idő után ma érkezett hozzájuk, de mindenki maximum két darabot vihet belőle. Kérdés, ­lesz-e utánpótlás.

– Közben azt tapasztaljuk, hogy egyre fegyelmezettebbek az emberek, az idősek és a gyermekek pedig már csak alig-alig jönnek vásárolni. Szomorú azonban, hogy még mindig akad olyan család, ahol a gyerek vásárol be a boltban. Az idősek eleinte nehezen viselték, ha rájuk szóltunk, hogy ne álljanak egymás nyakára, de most már nincs gond. Akad azonban néhány nem helyi vásárló, aki még nevet rajtunk és gúnyolódik, de ebben is van pozitív változás – hangsúlyozta az eladó. Hozzátette: egyre többen érkeznek maszkban és kesztyűben vásárolni az üzletbe.

– Bár korábban ígértük, hogy lesz, élesztő továbbra sincs, és most már egy darabig nem is kapunk. Azt hallottuk, hogy talán a pékségeknek tárolják a készleteket – fogad az egyik egyszemélyes kisbolt eladója. Más termékekből többé-kevésbé van utánpótlás, de a húsárunál már most tapasztalni némi drágulást. A dolog azért is nehezebb, mert van olyan húsfeldolgozó, amelyik nem működik a járvány miatt, de olyan is, amelyik dolgozik, ám nincs, aki az árut kiszállítaná.

Egy másik vidéki faluban is az élesztő hiányzik a polcokról. Fertőtlenítőszert néha kapnak, ami gyorsan el is fogy – számolt be az egyik eladó. Az asszony hozzátette, hogy alapvető élelmiszerekből viszont elegendő érkezik. Úgy tapasztalja, hogy a zöldáru valamelyest megdrágult, a húsnál ezt nem vették észre, azt viszont igen, hogy nem érkezik annyi, amennyit kérnek.

Az emberek itt is többnyire felelősségteljesen viselkednek, elfogadják, hogy csak maximum tíz fő lehet a boltban, és a felragasztott fehér vonalakra is tekintettel vannak. Egyre többen viselnek sálat vagy maszkot, még többen kesztyűt.