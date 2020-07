Gulyás Gergely: A cél, hogy az idei tanévet el tudjuk kezdeni

A kormány nem kíván változtatni a koronavírus-helyzettel kapcsolatos intézkedéseken – jelentette ki Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón. Szavai szerint erre a pandémia

második hullámának megelőzése céljából van szükség, és hogy szeptemberben megindulhasson rendben az oktatás.

Hozzátette: hazánkban továbbra is stagnál az új Covid–19-fertőzések – egyébként alacsony – száma, míg a legtöbb európai országban romlott a helyzet.

A miniszter arra is kitért,

a zenészszakmák megsegítésére egy garázskoncert-sorozatot indítanak 5,3 milliárd forintos állami támogatással.

Egy olyan garázskoncert-sorozatot szeretnének kialakítani, amely biztonságos körülmények között igyekszik segíteni a zenészeket, komoly anyagi segítséggel megtámogatva munkájukat.

A miniszter arról is beszámolt, hogy a Magyar Posta helyzetével is foglalkoztak: a magyar gazdaság lehetőségei ma sokkal korlátozottabbak, mint a járvány előtt, a Posta esetében ráadásul veszteséges cégről van szó – mondta el Gulyás Gergely. Hozzátette:

a postások rendkívül keveset keresnek ahhoz képest a munkához képest, amit folytatnak.

A kormány még a mai napon levélben fordul az Európai Bizottsághoz, a szakszervezetekkel pedig elkezdenek tárgyalásokat folytatni a béremeléssel kapcsolatban.

A kormány tegnapi ülésén a Hajógyári-szigettel is foglalkozott, és arról döntöttek, a szigeten semmilyen beruházást nem támogatnak.

A kormány nem kíván olyan beruházást megvalósítani, amelyet a fővárosi önkormányzat nem támogat.

A Velencei-tó az egyik lehetséges helyszíne az új beruházásnak.

Az épülő kézilabdacsarnokot a kormány a Ferencvárosi Torna Club tulajdonába adja – jegyezte meg Gulyás Gergely.

Szentkirályi Alexandra tájékoztatást adott a nemzeti konzultációról is. Mint mondta, a magyar emberek véleménye fontos, hiszen a kormány a döntéseit és járvány elleni intézkedéseit erre tudja alapozni. A ma reggeli összesítés alapján 1 192 000 ember töltötte ki online, vagy postai úton a nemzeti konzultációt. A kormányszóvivő emlékeztetett:

augusztus 15-ig várják a kitöltött kérdőíveket.

Az MSZP Balatonnal kapcsolatos népszavazási kezdeményezésére Gulyás Gergely elmondta: évi több száz referendum iniciatíva van, egyébként

a kormány azért sem érdekelt a vitában, mert a szabadstrandok önkormányzati fenntartásúak.

Az ITM és a BKV tárgyalását a 3-as metró felújításával kapcsolatban a miniszter úgy értékelte, hogy a beruházással kapcsolatos közbeszerzés lebonyolítása az BKV feladata, a minisztérium segítő félként van jelen.

Az Index körüli eseményekkel kapcsolatban feltett kérdésünkre Gulyás azt hangsúlyozta:

addig van sajtószabadság, amíg a hasonló ügyekbe a kormány nem avatkozik be.

A tárcavezető arra is kitért: a pandémia lecsengése után is megtartanák az egyszerűsített receptkiváltás gyakorlatát. A Magyar Nemzet kérdésére a miniszter azt is elmondta, hogy a különböző intézkedésekkel, például

egyszerűsített hitelfelvétellel és bértámogatással a munkahelyek megőrzését továbbra is támogatja a kormány.

Arról is érdeklődött a sajtó, hogy mikorra várható a járvány második hulláma, amennyiben valóban érkezik. Gulyás Gergely elmondta, az látható, hogy a második hullám jön, hamarabb is mint jósolták, hiszen a jelenlegi adatok is ezt mutatják. A feladat, hogy a második hullám hatása minimális legyen.

A megfékezés, a megelőzés a fontos, így kulcskérdés, hogy a határon belül megtartsuk a szabályokat és ne engedjék át a határon a vírust.

Újabb kérdésként felmerült, hogy a külföldről hazatérő magyar állampolgárokra milyen szabályok vonatkoznak, nem lehet ugyanis pontosan tudni, hogy a 14 napos karantént jelenleg hogyan kell értelmezni. A miniszter azt válaszolta, a teszt elkészítésére el lehet hagyni a karantént, azonban annak lebonyolítása ugyanúgy fog zajlani, mint eddig.

A teszteket állami és magánszolgáltatónál is be lehet szerezni, azonban nem ingyenesek.

Felmerült, hogy indokolt-e a tanárok tesztelése a szeptemberi iskolakezdés előtt. Gulyás Gergely elmondta, az Emberi Erőforrások Minisztériuma fog tanácsokat és javaslatokat tenni a kormány számára, amelyekhez támogatóan fog hozzáállni a kormány.

A miniszter a maszkhasználat kapcsán arról is beszélt, hogy a fegyelem sajnos valóban lazul a szabályok betartásában és bár a rendőrségnek van felhatalmazása a fellépésre,

igazán eredményes hatása csak az állampolgári együttműködésnek van.

Gulyás Gergely arra kér mindenkit, továbbra is tartsuk be a járványügyi előírásokat.

Az Index-szel kapcsolatban feltett kérdésre Gulyás Gergely ismét hangsúlyozta, hogy a lap körüli történések érintettjeinek mindegyike elismeri, hogy a sajtószabadság érvényesül és érvényesült a portál működése alatt.

A munkanélküliséggel kapcsolatban a miniszter a foglalkoztatottsági adatokat nevezte objektív támpontnak. Szavai szerint

jelenleg százezerrel több embert foglalkoztatnak mint a pandémiás válság mélypontjában,

és még ebben az évben elérhetjük azokat a foglalkoztatottsági mutatókat, amelyek a tavalyi év azonos szakaszában álltak fenn.

A Lánchíd felújításáról is kérdezték a kormányt. Gulyás Gergely elmondta,

drukkoltak a fővárosnak, hogy sikerüljön kiírni a közbeszerzést és remélik, mielőbb sikerül felújítani a Lánchidat.

Hozzátette: várják, hogy jelzést kapjanak a fővárostól az elmaradt, a főpolgármester által lemondott Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa ülésének pótlására, mert ez mindezidáig nem történt meg és értelemszerűen a városvezetőnek kellene kezdeményeznie.

Több mint négy éve tart a kötelezettségszegési eljárás Gyöngyöspata kapcsán, hol tart az ügy? – tették fel a kérdést. Gulyás Gergely elmondta, jelenleg párbeszéd zajlik az Európai Bizottság és a kormány között. A bizottság minden információt megkapott, azonban a miniszter szerint

a jelenlegi kormány tud a legnagyobb eredményeket felmutatni a rendszerváltás óta a cigányok felzárkóztatásában.

Még mindig nagy a munkanélküliség aránya közöttük, de számos statisztikában eredményeket ért el a kormány.

A postások béremelésével kapcsolatban megkérdezték, miért kell Brüsszellel tárgyalni az üggyel kapcsolatban? A miniszter kifejtette,

a postások béremelése tiltott állami támogatásnak minősül, ugyanis tiltja az Európai Unió versenyjogi szabályozása, ezért van szükség a tárgyalásokra.

A kommunista utcanevek cseréjével kapcsolatban a miniszter elmondta, a megoldás folyamatban van, azonban lehetséges, hogy intézményi változások is lesznek ezzel kapcsolatban, erről azonban később ad tájékoztatást a kormány – jegyezte meg a miniszter.

Gulyás Gergely kérdésre válaszolva elmondta: továbbra is

elegendőnek tartja a kormány a különböző országok pandémiás kockázat szerinti besorolásának heti felülvizsgálatát.

Szavai szerint vakcina hiányában a védőoltással kapcsolatos szabályozásról még korai beszélni. A zenészszakmának nyújtott kormányzati támogatás kapcsán a tárcavezető arról beszélt, hogy a garázskoncertek képezik a program központi elemét, miután felmérték, mit jelent az ágazat dolgozói számára kézzelfogható segítségnek. Szavai szerint az említett megbízások a hagyományos koncertmegbízásoknak felelnek meg. Megjegyezte:

továbbra is csak az ötszáz fő alatti zenés-táncos rendezvények tarthatók meg.

Az iskolaőrséggel kapcsolatban Gulyás Gergely elmondta, a rendőrség nagyon alapos, és pontos munkát végez. Eddig 1300-an jelentkeztek és körülbelül ötszáz intézményről van szó, de ez még nem a végleges szám, hiszen továbbra is tart a jelentkezés.

Egy másik sajtóorgánum azt a kérdést tette fel, osztja-e a miniszter azt a véleményt, hogy Amerikában a lobbicsoportok érdeke a káosz és anarchia megteremtése? Gulyás Gergely elmondta:

a magyar ellenzék szélsőséges gyűlöletkeltése itthon megjelent, amely mindenképp hasonlóságot jelez,

továbbá szomorú jelenség, hogy ez ma nem kis szélsőjobb vagy bal pártok vitája. Nagy különbség azonban Amerikához képest, hogy a magyar társadalom erre nem vevő. Sokan nem értenek egyet a kormánnyal, de nem gondolják azt, hogy a megfelelő eszköz nem a szabad választás, hanem az erőszak és a gyűlöletkeltés lenne – jelentette ki a miniszter.

Az Index körüli eseményeket egy aprólékosan felépített kormányellenes kampánynak értelmező felvetésre Gulyás Gergely azt hangsúlyozta:

a lap egy magánkézben lévő cég, emellett a mostani ügyekben érintett összes szereplő az Index jelenlegi, vagy korábbi munkatársa.

Az amerikai tiltakozások európai megítéléséről is kérdezték a minisztert, aki azt mondta, a hatások attól függenek, milyen állapotban vannak az európai államok. Magyarország ilyen szempontból erős, jó állapotban van.

Az egyházak egyre nagyobb szerepet vállaltak a turizmusban is (Mátyás templom, Bazilika, Zsinagóga). A miniszter arról tájékoztatott,

ezeknek az intézményeknek a kormány erejéhez mérten igyekszik segíteni, azonban a turizmusban lesznek a kormány által kifizetni nem tudott szereplők is.

Teljes egészében kifizetni a turisták által befolyó bevételeik elmaradását nem fogják tudni, de folyamatosan monitorozzák, miben tudnak segíteni a szektornak.

Angela Merkel német kancellár azon kijelentésével kapcsoltban, hogy az unió német elnöksége alatt lezárnák a Magyarország ellen indított, 7-es cikkely szerinti eljárást, Gulyás Gergely azt hangsúlyozta, hogy erre nincs garancia, hiszen erről a kérdésről az Európai Tanácsnak kell döntenie. Hozzátette,

az eljárásban nincsenek jogilag alátámasztható vádak, ezért a tanácsban lezajlott néhány meghallgatás is kínos volt az ügyet a hazánk elleni politikai fegyvernek tartó szereplők számára.

A pandémiás helyzetre vonatkozó kérdésre a miniszter úgy fogalmazott,

1000-1500 aktív fertőzött esetén lehetne a járvány második hullámáról beszélni hazánkban.

Kérdésre válaszolva azt is elmondta: továbbra is három százalékos GDP-csökkenést prognosztizál a kormány az idei esztendőre.

A munkaerőpiaccal kapcsolatban felmerült a közmunkások helyzete, ugyanis az adatok szerint 25 ezerrel esett vissza a közmunkások száma. Gulyás Gergely elmondta,

jelenleg 91 ezer közmunkást tartanak számon, míg a járvány elején számuk 83 ezer volt csupán,

vagyis jelenleg nyolcezerrel vannak többen.

Augusztus elsejétől fizetőssé válnak a koronavírustesztek, mennyit kell fizetni ezért a vizsgálatért? – érdeklődött a sajtó. A miniszter elmondta, az Emmi egységes tájékoztatást fog adni a tesztelésre vonatkozóan, de a rendelet a teszt elvégzését határozza meg, amelyet többféleképpen be lehet szerezni, az árak is e szerint változnak. A lényeg, hogy

a hivatalosan akkreditált tesztből kell két negatív teszttel rendelkezni.

Arról is kérdezték a minisztert, vannak arra vonatkozó tervek, hogy mi lesz a kórházi betegekkel a második hullám esetén?

A járványhelyzet miatt elmaradt műtétek nyolcvan százalékát mostanra sikerült pótolni, amely szép teljesítmény

– válaszolta Gulyás. Elmondta, mindenre van forgatókönyv az első hullám tapasztalataival kiegészítve.

A korlátozó intézkedések régiós beosztásával kapcsolatos tervekről a miniszter elmondta: ha az oktatás szeptembertől a rendes kerékvágásban folytatódik, a kormány képes garantálni azokat a körülményeket, amelyek a járvány terjedését megakadályozzák, vagy minimálisra csökkentik.

Ha valaki nem küldi iskolába a gyermekét, a hiányzást igazolnia kell, de jobb nem az extrém esetekből kiindulni.

A további, intézményekkel kapcsolatos döntéseket később fogják tudni meghozni, a járványügyi helyzet fényében – tette hozzá.

Gulyás Gergely közölte:

Ötszáz iskolaőrt állítanának munkákba az oktatási intézményekben, a sikeres jelentkezőknek tanfolyamot is el kell végezniük.

A Mátrai Erőmű könnyvizsgáló szakvéleményét illető kérdésre a vagyonkezelésért felelős tárcát jelölte meg illetékes válaszadóként.

A maszkhasználatról további kérdés érkezett: ha a kormány szerint elegendő a figyelmeztetés, előfordult-e már, hogy a rendőrség megbüntetett valakit, milyen szankció jöhet ilyenkor szóba? Gulyás elmondta,

bírság kiszabására van lehetőség, amely több tízezer forint lehet,

és néhány esetben szabott ki már büntetést a hatóság. Az egészségügyben történő maszkhasználatról a miniszter elmondta,

azokon a helyeken kell maszkot hordani, amelyeket a jogszabály előír, az esetek döntő többségében azonban a magyar állampolgárokra a jogkövető magatartás a jellemző.

A kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatban Gulyás elmondta,

a kieső jövedelem egy részét az állam átvállalja, ezzel több mint 14 ezer vállalkozás élt, több mint kétszázezer munkavállaló után.

A munkahelyteremtő támogatás hat hónapra vonatkozik három hónapos továbbfoglalkoztatás kötelezettséggel. A program eredményesen működik – jelentette ki a miniszter. A kérelmek összértéke meghaladja a 170 milliárdot. Ezen kívül még számos más támogatásra is pályázhatnak a vállalkozók.

A hatvan éven felüli munkavállalók munkahelymegőrzésével kapcsolatban a miniszter elmondta:

erre a korcsoportra külön konstrukciót dolgoztak ki, amely segítségével már több tízezer fő állt munkába.

A folyamatban lévő nemzeti konzultáció kapcsán a kormányszóvivő arról tájékoztatott, hogy

eddig online nagyjából háromszázezren küldték vissza az íveket, amire még augusztus 15-ig interneten, és a hagyományos postai úton is lehetőség van.

Az online kitöltésnél különböző informatikai eszközökkel előzik meg a visszaéléseket.

Az épülő kézilabda csarnokkal kapcsolatos kérdésre válaszolva Gulyás Gergely elmondta,

a kormány szerette volna olyan klub tulajdonába adni, amely a megfelelő üzemeltetésről már rendelkezik pozitív tapasztalattal.

Benedek István menesztésével kapcsolatban elhangzott, az Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság átalakításának véghezvitelét egy másik igazgatóval képzeli el a kormány, a sajtóban megjelent híreszteléseket a visszaélésekkel kapcsolatban a miniszter nem erősítette meg.

Arra a kérdésre, hogy Boldog István a Vadhajtásokat nevezte a kedvenc vezető hírportáljának, Gulyás Gergely azt válaszolta, hogy ez a véleménynyilvánítási szabadságának körébe tartozik, ám hangsúlyozta: a képviselő nem magánemberként nyilvánított véleményt.

A Mátrai erőművel kapcsolatban a miniszter azt hangsúlyozta:

az üzem állami kézbe vétele kulcsfontosságú volt a térség energiabiztonságának megteremtése céljából.

Tájékoztatott: a jövő héten is lesz kormányülés és Kormányinfó.