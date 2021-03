Házi őrizetben levő milliárdos finanszírozta a baloldali kutatást

Bige László alig hihető magyarázata szerint saját magának végeztette a kutatást, amit ellenzéki kampányszakembereknek is megmutatott

A Vadhajtások.hu internetes portál még február végén jelentetett meg cikket arról, hogy Horn Gábor korábbi SZDSZ-es képviselő és Bige László, a műtrágyakirályként emlegetett milliárdos Nyíregyházán találkoztak. Bige jelenleg bűnügyi felügyelet alatt áll, nyomkövetőt köteles viselni, és nem hagyhatja el kijelölt tartózkodási helyét. A Horn–Bige-találkozó részleteit eddig homály fedte, ám ma a Telex.hu beszámolt arról, hogy Bige László egy nagymintás közvélemény-kutatást finanszírozott a Závech Research baloldali agytrösztnél. A kutatás pontos költségei nem ismertek, ám a portál szerint több mint tízmillió forintot kóstált a projekt.

– Saját magamnak csináltattam a kutatást, érdekelt, hogy a magyar társadalom a járvány közepén hogy viszonyul a jelenlegi politikai, gazdasági és társadalmi helyzethez, és arra is kíváncsi voltam, van-e a mostani ellenzéki összefogásnak reális esélye a győzelemre a Fidesz ellen – mondta a Telex.hu-nak Bige László arra a kérdésre, miért rendelt meg egy ekkora kutatást.

A kutatás több tíz millió forintba került, ám Bige nem árulta el a pontos végösszeget, csak annyit mondott, hogy nem jelentett különös gondot, hogy kifizesse.

A kutatás eredményeit csütörtökön az ellenzéki kampányért felelős politikusoknak is bemutatták. Az eseményt nem Bige szervezte, arról csak annyit közölt: „Semmilyen párttal nem egyeztettem a kutatásról, nincs ebben pártpolitika, bár mindenki rám fogja fogni.”

A milliárdos üzletember szolnoki kénsavgyárát 2018 őszén átkutatta a rendőrség és a katasztrófavédelem. A hatóságok akkori közlése szerint a hulladékgazdálkodási törvény megsértése és más bűncselekmények miatt nyomoztak. A szolnoki gyárban a rendőrök kilencszer, a katasztrófavédők 12-szer voltak kint fél év alatt, az üzemet pedig átmenetileg be is záratták a hatóságok.

Hűtlen kezelés és vesztegetés

Bige László ellen két ügy kapcsán is folyik eljárás, az egyik nyomozati szakban van, a másik ügyben már megkezdődött a bírósági tárgyalás. A vádak mindkét ügyben hasonlók.

A Nyíregyházi Törvényszéken tárgyalt ügyben a vádirat lényege szerint Bige a munkája során 2006-tól kapcsolatban állt egy másik vállalattal, ami a vádlott érdekeltségébe tartozó cégek által gyártott termékeket is értékesítette. 2009 őszén Bige László felajánlotta ezen értékesítőcég vezetőjének, hogy nagy mennyiségű műtrágyát ad át részére egy letéti szerződés alapján, amelyet a nagy vevőkörrel rendelkező vállalkozó számla nélkül, a piaci ár alatt értékesíthet tovább. Az ajánlat arról is szólt, hogy az ebből összegyűlt összeget a férfi átadja a vádlottnak, aki ennek fejében elintézi, hogy a zrt. a teljes letéti készletet kedvezményes áron fogja neki kiszámlázni. A fenti megállapodás alapján 2010. januártól októberig a vállalkozó a végfelhasználók részére készpénzért, számla nélkül értékesítette a termékeket, majd az azokért kapott 135,4 millió forintot átadta a vádlottnak, hogy ő a teljes letéti készletet jóval alacsonyabb áron számlázza ki a vállalkozó által vezetett cégnek.

Bige Lászlót 2020 decemberében letartóztatták egy másik, hasonló ügy kapcsán. A műtrágyakirály cége, a Nitrogénművek Zrt. másnap közleményt adott ki, amely szerint Bigét hűtlen kezeléssel és vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. A közleményben az előzményekre is kitérnek. „A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság gazdaságvédelmi osztálya 2017. november 16-án házkutatást tartott a Nitrogénművek Vegyipari Zrt. székhelyén, és ugyanezen a napon házkutatásra került sor az NZRT-Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. székhelyén is. A nyomozás azóta is tart, és három éve nem jutott bírósági szakaszba” – olvasható a közleményben, amely szerint a „vádak megalapozatlanok”.

nyolcszázmillió forint

Az újabb, Bige Lászlóhoz köthető bűncselekmény a gyanú szerint úgy történt, hogy 2011–2018 között az utasítására a cég által gyártott termékek egy részét valótlanul selejtesnek minősítették, és leértékelt áron adták el kereskedőknek. Az egyik ilyen kereskedő cégében a gyanúsított szintén résztulajdonos. Ezután a kereskedők az értékcsökkentett termékeket piaci, vagy ahhoz közeli áron értékesítették.

Az ügyészség szerint a gyanúsított az egyik kereskedővel megállapodott abban is, hogy az így keletkezett vételár-különbözet egy részét a kereskedő készpénzben visszaadja neki.

Így a gyanúsított több mint nyolcszázmillió forint pénzt vett át 2011–2016 között a kereskedőtől.

Az ügyészség szerint a gyanúsított a cégnek közel kétmilliárd forint kárt okozott azzal, hogy arra utasította alkalmazottjait, hogy a cég termékeit valótlan okokra hivatkozva selejtesnek minősítsék, és emiatt alacsonyabb áron értékesítsék a kereskedőknek.

Az eljárás miatt Bige 2021. április 17-ig bűnügyi felügyelet alatt marad, ami azt jelenti, hogy lakóhelyét nem hagyhatja el, mozgását nyomkövető technikai eszközzel ellenőrzik. A vádak kétrendbeli, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettéről, egyrendbeli hamis magánokirat felhasználásának vétségéről, valamint egyrendbeli, önálló intézkedésre jogosult személy által üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntettéről szólnak.

A baloldaltól várják a menekülést

A cikkünk elején említett közvélemény-kutatás azért különösen érdekes, mert ezzel úgy tűnik, hogy Bige László már a második olyan üzletember, aki fordulatot vár ügyében egy esetleges ellenzéki győzelem esetén. Legalábbis erre mutat az, hogy egy nagymintás közvélemény-kutatással kívánja segíteni a baloldal választási győzelmét. Ám nem ő az egyetlen.

Czeglédy Csaba büntetőperét jelenleg a Kecskeméti Törvényszék tárgyalja. Czeglédy és húsz társa ellen adócsalás és más bűncselekmények miatt emelt vádat az ügyészség. Ez az eljárás évek óta húzódik, és még mindig nincs első fokú döntés. Ebben közrejátszott az is, hogy például a Gyurcsány-párt felvette jelöltjei közé a 2019-es európai parlamenti választáson. Czeglédy nem kapott befutóhelyet, gyakorlatilag esélye sem volt mandátum elnyerésére, ám mentelmi jogot szerzett a jelöltséggel, amely megakasztotta az eljárását.

Czeglédy és Bige ügyét az köti össze, hogy mindketten szoros kapcsolatot ápoltak/ápolnak az MSZP-vel és a baloldallal, valamint Gyurcsány Ferenccel is. Czeglédy esetében az eddig nyilvánosságra került adatok fényében – például, hogy Gyurcsány ügyvédjeként dolgozott – nem kell sokat keresnünk a kapcsolatot. Bige esetében az üzleti szálak meghatározóak: a Gyurcsány-kormány idején az állam készfizető garanciát vállalt a Nitrogénművek Zrt. ötvenmillió eurónyi, továbbá tízmilliárd forintnyi hitelének felvételéhez.

Budai Gyula 2010-ben még elszámoltatási kormánybiztosként a kölcsönnel kapcsolatban megjegyezte: azt, hogy az állam milyen garanciákkal rendelkezik, ha a cég csődbe megy, egy 2008. decemberi kormányhatározat rögzítette, amelyet azonban egy hónappal később úgy módosítottak, hogy a korábban felsorolt biztosítékok – így például a Nitrogénművek ingatlanvagyona és részvényeinek 76 százaléka – közül egy sem szerepelt benne. Kijelentette: a péti Nitrogénművek úgy kapott ötvenmillió eurót nyolcvanszázalékos bankgaranciával és tízmilliárd forint fejlesztési banki hitelt százszázalékos állami garanciával, hogy semmilyen fedezetet nem biztosított az állam javára.