Karácsony: Maradnak az ideiglenes biciklisávok

Veszélyes – a buszokkal osztozkodnak a kerékpárosok

Állandósítaná az ideiglenesen kijelölt biciklisávokat a főpolgármester – számolt be a HírTv. Karácsony Gergely az Inforádióban azt is elmondta: ugyan nem tartja ideális megoldásnak, mégis megtartaná azokat a szakaszokat is, ahol a megnövekedett buszforgalom és a rendkívüli körülmények miatt a kerékpárosokat és a buszokat kényszerítik egy sávon belül osztozkodásra.

A koronavírus-járvány miatt kialakult forgalomcsökkenésre hivatkozva Karácsony Gergely főpolgármester új ideiglenes kerékpársávokat jelölt ki az Üllői úton, a Nagykörúton és a Bartók Béla úton. A főpolgármester akkor úgy nyilatkozott: szeptemberig maradnak az ideiglenes kerékpársávok. A tavaszi és nyári időszak csak tesztüzem. Most úgy tűnik, a főpolgármester az autósok tiltakozása, a közlekedési dugók, a sávok kihasználatlansága és a pótlóbuszok forgalomba helyezése mellett mégis megtartaná, sőt, vegyes használatúvá tenné a sávokat. Az Inforádióban ma reggel úgy nyilatkozott: állandósítaná az ideiglenesen kijelölt biciklisávokat.

Karácsony ugyan nem tartja ideális megoldásnak, mégis megtartaná azokat a szakaszokat is, ahol a megnövekedett buszforgalom és a rendkívüli körülmények miatt a kerékpárosokat és a buszokat kényszerítik egy sávon belül osztozkodásra.

A Magyar Nemzet korábban megírta: időzített bomba a nagykörúti közös buszos-kerékpáros sáv. Elfogadott közlekedésrendészeti szabály, hogy a kerékpáros használhatja a buszsávot, ha a forgalmi helyzet ezt lehetővé teszi. Ám ennek a fordítottja szakértők szerint életveszélyes. A Budapesti Közlekedési Központ sajtóirodája szerint egyáltalán nem veszélyes, hogy a metrófelújítások miatt a pótlóbuszok a Nagykörút pár hónapja felfestett kerékpársávjain közlekedhetnek. A sajtóiroda ügyeletese a Magyar Nemzetnek elmondta, a BKK egyáltalán nem tartja veszélyesnek, hogy július közepétől hatalmas, 18 méter hosszú, 16 tonnás csuklós buszok közlekednek majd egy sávon a biciklisekkel, kétpercenként indítva egy-egy buszt, a kerékpársávokban kialakítva megállóhelyeiket is. A sajtóiroda szerint a sofőröket felkészítették a közös sávhasználatra, annak közlekedésbiztonsági, baleset-megelőzési veszélyeire.

A koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzet forgalomcsökkenése alatt meggondolatlanul és indokolatlanul felfestett kerékpársávokkal kapcsolatos közlekedés-szervezési bakik ismét balesetveszélyes helyzetet teremthetnek. Egy hónapja pont lapunk cikkére reagálva tüntették el éjjel a Nagyvárad tér közeléből az elvileg a kerékpárosokat védő betontömböket, egy hét alatt 15 baleset történt a rossz sávfestések, a veszélyes beton záróelemek kihelyezése miatt.

Lengyel János közlekedési szakmérnök-igazságügyi szakértő is úgy látja, a BKK a buszvezetők rutinjában, odafigyelésében, körültekintésében bízik, de ez kevés egy balesetveszélyes helyzet állandó kiküszöböléséhez. Egy veszélyhelyzet megszüntetésének nem ez a módja, mivel a felújítások, a tömegközlekedés biztosítása a fontosabb, legalább erre az időre teljes egészében meg kellett volna szüntetni az Üllői úti, Corvin-negyedhez közeli kerékpársávokat.