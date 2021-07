Karácsony újabb botránya: luxusvillából fenyegeti a gazdagokat + videó

A „törökbálinti Beverly Hillsen” szervezik a mozgalmukat

Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölti kampányának egyik alappillére, hogy háborút hirdet a tehetős emberek ellen. Mindez azonban újabb álbaloldali gesztusnak bizonyult, hiszen a főpolgármester a mozgalmát is egy luxusvillából szervezi.

„Trónfosztást” ígért Karácsony Gergely, amikor tavasszal bejelentette, hogy elindítja a 99 Mozgalmat. A baloldal miniszterelnök-jelöltjének retorikájában fontos szerepet kap a tehetősebbek elleni harc, többször fenyegetőzött már elszámoltatással, váltással. Az Aktuális! rövid videója azonban bemutatja, hogy Karácsony újra képmutatóan viselkedett. Ahogyan a kampány indítását szülőfaluját, Nyírtasson jelentette be, annak ellenére, hogy egy korábbi interjújában bejelentette: ő Budapesten érzi igazán otthon magát, éppenúgy trükközik most is.

A 99 Mozgalom vezetője ugyanis a „törökbálinti Beverly Hillsen”, vagyis a Tükörhegyen, egy luxusvillában szervezi az eseményeket.

A százmillió fölötti értékű ingatlan egyébként a mozgalom hivatalosan bejegyzett székhelye. Innen készül csapást mérni a gazdagokra Karácsony Gergely.