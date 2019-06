Megpróbálnak lemerülni a búvárok

Az apadás ellenére továbbra is életveszélyes a Dunába süllyedt Hableány megközelítése

Életveszélyes akcióba kezdhetnek hétfőn a dél-koreai katonai búvárok, megpróbálnak lemerülni a hullámsírba süllyedt Hableány hajóhoz a Margit híd pillérei között. Bár apadás kezdődött, a Duna továbbra is veszélyezteti a búvárok életét. A hét végén letartóztatták a magyar hajót letaroló Viking Sigyn ukrán kapitányát. Az ütközésről nyilvánosságra került legújabb kamerafelvétel szerint a kapitány mindenképpen hibázott.

Öt, búvárokkal felvonuló vízimentő-egység is dolgozik a múlt szerdán szerencsétlenül járt Hableány nevű kirándulóhajó és a vélhetően benne rekedt 21 ember holttestének felhozatalán a Duna medréből. A hét végén az 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred katonái, a tűzoltóság búvárszolgálatának emberei, a Terrorelhárítási Központ tűzszerészegységénél szolgáló búvárok, az osztrák Cobra egység katonai búvárai mellett 37 fős, főleg tengeri mentésben jártas dél-koreai katonai búváregység több akciótervet is kidolgozott, ám bármelyik mellett is döntenek majd, figyelembe kell ­venniük a folyón levonuló árhullámot. A távol-keleti egység kérésére Szerbiából és Norvégiából is érkezett egy-egy mobil szonár, amelyeket a vízbe eresztve próbálták a Hableány pontos fekvését feltérképezni, ám az ár azonnal magával sodorta a szerkezeteket, amelyeket csak az erős acélköteleknek köszönhetően tudtak megmenteni.

Arról szó sem lehetett, hogy a vízbe búvár lemerüljön. Elég intő jel volt a pénteki próbálkozás, amikor a TEK nehézbúvárát a társainak kellett kimenteni, miután az úgynevezett ­Nargile- cső(rendszer) belegabalyodott az ár miatt a merüléshez használt létrába. Ez az eszköz köti össze a nehézbúvárt a felszínnel, ezen át kapják a levegőt, ebben fut a felszínnel való kommunikációra szolgáló kábel is, az egész rendszert pedig egy erős kötél biztosítja, amelynek segítségével a felszínre tudják húzni a bajba kerülő búvárt.

Az, aki jelen körülmények között lemegy az intenzíven áradó Dunába, az életét kockáztatja. A folyó sebessége normál esetben óránként 4–6 kilométer, ám ez az érték vasárnap 10-11 kilométer volt, a folyó vízhozama pedig 5000-5500 köbméter másodpercenként. A Hableány hullámsírjánál a meder a hídpillérek miatt leszűkül, és az ár még jobban felgyorsul.

Vasárnap egyik egységnél sem merült fel még próbamerülés sem, az a nézet azonban megerősödött, hogy ma a dél-koreai egység mindenképpen megkísérli, hogy a hajó közelébe jusson.

Nagy a nyomás a mentőalakulatokon

Mint azt a Magyar Nemzetnek a mentésirányítás margitszigeti vezetési pontjánál elárulták, a távol-keleti katonákon óriási az otthonról érkező lakossági és belpolitikai nyomás, elvárják tőlük, hogy mindenáron felhozzák honfitársaik holttestét. Budapesti parancsnokaik és mérnökeik azonban vasárnap még a fizikai törvényszerűségeknek hittek, és nem engedélyezték a merülést. Életveszélyes feladatra vállalkoznak, ha ma mégis megkísérlik.

A dél-koreaiaknak helyismeretük sincs, először járnak a Dunánál, ami éppen most kezdett apadni. A hullámsírnál a pillérek közelsége és a folyó kanyarulata miatt az áramlás turbulenssé válik, kiszámíthatatlan és láthatatlan örvények keletkeznek. A 40-50 kilogramm pluszsúllyal terhelt nehézbúvárnak a folyóban normál vízállásnál sem könnyű állva maradnia, nemhogy áradásban. Az ár cipelte hordalék ­miatt a látótávolság gyakorlatilag nulla, a víz ilyenkor nagy mennyiségű uszadékot sodor, és folyó a jelenlegi sebességnél az uszadékot befelé viszi, pontosan a hajóroncs fölé. Szakemberek szerint, amint a vízsebesség 8 kilométer alá süllyed, a folyó az uszadékot már a partok felé fogja vinni.

Úgy tudjuk, a körülmények ellenére a dél-koreai búvárok bíznak a kiképzésükben, és a merülés során a magyar egységek úszó járművekről biztosítják őket.

Letartóztatták az ukrán kapitányt

Újabb felvétel került nyilvánosságra a tragédiáról. A Margit híd pesti hídfőjéhez legközelebb elhelyezett pontonnál kikötött hajó kamerájának felvételén nyomon követhető, hogy a szállodahajó hosszan a kisebb sétahajó mögött balra haladt hegymenetben. Egy korábban bemutatott felvételen az is látszik, hogy a Viking Sigyn a folyó fősodrában ívesen, végig jobbra tolódva halad, háromszor is irányt váltva; a Hableány az előírások szerint a híd áttörését a szigetcsúcsnak irányozva akarja meghaladni, szinte egyenesen, ám a folyó sodrát és a manőverező szállodahajó útját keresztezve halad.

A Viking Sigyn 64 éves ukrán kapitányát azért is gyanúsították meg, mert nem találták nyomát annak, hogy bármilyen jelzést is leadott volna vagy bármilyen módon kommunikált volna más hajókkal. Előzéskor ez kötelező, ki kell kérni a másik hajó engedélyét. Ráadásul nem is jelentették a hatóságoknak, hogy ütköztek. Jurij C.-t szombaton letartóztatta a bíróság azzal, hogy a döntés jogerőssé válásakor 15 millió forint óvadék ellenében és nyomkövető alkalmazásával lehetősége van Budapest területére távozni a börtönből.

Amennyiben a férfi bűnössége bizonyossá válik, a bíróság kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel sújthatja. A balesetben részes szállodahajót egyébként pénteken továbbengedték a hatóságok, tegnap reggel kötött ki Passauban. Erről a Magyar Nemzetnek annyit mondtak: a helyszínelés teljes körű volt, mindenkit kihallgattak, akit ki kellett hallgatni, és lefoglalták a tárgyi bizonyítékokat, ezért a hatóságnak nem volt tovább szüksége a hajóra.

Aktív hajózók értékelése szerint a legújabb felvételről úgy tűnik, a Viking Sigyn nem is akart előzni, s már legalább a Lánchíd óta együtt haladt a két hajó. Mindkét kapitány úgy gondolhatta, megfelelő a közöttük lévő távolság, és haladtak tovább. A VEKE közlekedési egyesület közösségi oldalán arról írnak szakértők nyomán, hogy úgy tűnik, a két rutinos kapitány megbízott egymásban, és nem kommunikáltak. Az azonban érthetetlen, hogy a Hableány kapitánya miért nem jelzett a Vikingnek, hogy tartson nagyobb távolságot, és nem is tért ki oldalra, pedig erre korábban többször lett volna lehetősége. A szállodahajó sokkal nehezebben manőverezhető, de azért annyira igen, hogy helyet tudjon hagyni.

A Viking visszatolatott a hullámsír fölé

A szombaton nyilvánosságra került felvételen döbbenetes részletességgel látható, amint a Viking Sigyn már a híd áttörésében utoléri a Hableányt, nekimegy a hajó bal hátuljának, befordítja maga elé, majd a Hableány eltűnik. A szállodahajó változatlan sebességgel kihalad a kamera látóteréből, majd hirtelen tolatva visszatér a helyszínre, ám a képeken nem látható, hogy menteni kezdték volna a vízbe esett embereket. Ehelyett előrekapcsol a gépész, és elindulnak hegymenetben, majd ismét eltűnnek a képből. Egyesek azzal magyarázzak a segítségnyújtás elmulasztását, hogy a híd közelében felbukkant a szintén hegymenetben hajózó Viking Ingvi, és az újabb ütközést akarták elkerülni. Vélhetően a két Viking hajó között sem volt rádiókapcsolat, az Ingvi ugyanis megállás nélkül áthúzott a Hableány hullámsírja felett.­­