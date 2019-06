Minimálbért kereshetnek a jól tanuló diákok

A műhelyiskolák révén évente ezerkétszáz fiatalt akarnak benn tartani a rendszerben

Akár a minimálbért is elérheti a szakképzésben tanuló, jó eredményű diákok juttatása, a jövőben ugyanis jobban odafigyelnek arra, hogy anyagi okok miatt semmiképp ne maradjanak ki az iskolából a fiatalok. Az ágazati stratégia szerint ráadásul nemcsak a középiskolai évfolyamokon, de már a szakképző iskolát megelőző orientációs évben, valamint a lemorzsolódóknak létrehozott műhelyiskolákban is fizetni fognak. Tízezer diák pedig ingyenes nyelvi képzést is kaphat a szakképzési centrumok szervezésében.

Jelentős anyagi előnyöket hoz az átalakuló szakképzési rendszer. Jelenleg csak a hiányszakmákban, illetve a duális képzésben tanulók kaphatnak pénzt, 2020 után viszont mindenki. Nem is keveset, a Szakképzés 4.0 stratégia ugyanis kiemeli, hogy a tanulói juttatás a jó eredményt elérő diákok esetében a technikumban és a szakképző iskolában is elérheti a minimálbért, ami idén nettó 99 085 forint. Az ötéves technikumban a havi harmincezer forint Apáczai-ösztöndíjat a 9. évfolyamtól adják a jó tanulóknak, emellé szakképzési ösztöndíj vagy a vállalati munkaszerződés alapján fizetett munkabér is járhat a 11. osztálytól. A hároméves szakképző iskolák első évében szakképzési ösztöndíj lesz, a 10. évfolyamtól pedig ehelyett vállalati munkabért is kaphat, aki munkaszerződést köt valamelyik céggel.

A szakképzési ösztöndíj az első félévben – a jelenlegi minimálbérszint mellett – havi húszezer forint összegű, ami a tanulmányi eredmény függvényében negyvenezer forintra növekedhet, illetve ötezerre csökkenhet. A tanév során ennek ötven százalékát kapják meg a tanulók, a másik fele pályakezdési támogatásként a számlájukra kerül. A szakképesítés megszerzésének motiválása érdekében a fiatalok ezt az „zárolt” összeget csak az eredményes szakmai vizsga lezárását követően kapják meg, és eszközvásárlásra, lakhatásra vagy utazásra használhatják fel. Várhatóan 15 ezer diák fog első körben szakképzési ösztöndíjat kapni. A dokumentum rámutat, hogy az ösztöndíjak minden esetben a tanulmányok előrehaladásával, illetve a teljesítménnyel arányosan változnak. Az általános szakképzési ösztöndíjnál lényegesen több pénzhez juthat az, aki Apáczai-ösztöndíjat is kap, illetve akinek céges duális képzésben munkaszerződése is van.

Valamennyi pénzt a szakképzésre felkészítő orientációs évfolyamban is kapnak a tanulók, hogy ne legyen anyagi okuk otthagyni az iskolát.

Ugyanezen megfontolásból a lemaradóknak indított műhelyiskolában is kapnak majd juttatást a diákok. Itt azonban úgy számolják ki az összegeket, hogy ez a rövid idő alatt elvégezhető részszakképesítés semmiképp ne legyen vonzóbb, mint a rendes szakképző iskolai képzés. A műhelyiskolák révén egyébként évente 1200 olyan fiatalt szeretnének benn tartani a rendszerben, aki a klasszikus iskolarendszerben nem állná meg a helyét, és valószínűleg bizonyítvány nélkül maradna. Orientációs osztályból pedig évente ötvenet indítanának, összesen ötszáz diák bevonásával.

Nyelvoktatás terén a kormány célja, hogy a szakmai képzésben egy idegen nyelvet sajátítsanak el a diákok. A technikumban középfokú nyelvvizsga lesz az elvárt szint, a szakképző iskolában viszont a munkakör elvárásaihoz igazodó szakmai kommunikációs szintet kellene elérni. Mindehhez úgy segítenék hozzá a fiatalokat, hogy – a szakképzési centrumok szervezésében – tízezer diák ingyenes idegen nyelvi képzésen vehetne részt a tanítási időn kívül.