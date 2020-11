Orbán Viktor: A világpolitika legkorruptabb embere Soros György

Tizedik napja tartanak a kijárási korlátozások, a miniszterelnök szerint ennek már látszik a hatása. Az elmúlt két nap kedvező adatai alapján azonban még nem szabad reménykedni, ez még nem bizonyíték a fertőzés megállására, nem vagyunk túl a nehezén, és az idősek élete továbbra is nagy veszélyben van. A családokon belül is oda kell erre figyelni, az ő érdekükben kell fegyelmezettnek maradni. A helyzet továbbra is nehéz, nem szabad délibábos illúziókat kergetni – vélekedett a kormányfő.

Az orosz oltóanyag mintája a magyar laboratóriumokban van, még ha az EU Bizottság óva int is ettől. Orbán Viktor szerint ez is Soros műve, ez is Magyarország, a szabadkereskedelem ellen van.

Lekötöttünk 12 millió, nyugat-európai gyártótól származó vakcinát, amelyekre előleget fizettünk, megillet minket az elővásárlási jog, és ez a mennyiség elég lehet. Nem tudjuk, hogy ez mikor áll majd tömegesen rendelkezésre, a gyártók tavasz végére ígérik. Magyarország szerint a vakcina nem politikai kérdés, mert életeket kell megmenteni, ha más készít jó vakcinát, nekünk abból is biztosítani kell a mennyiséget. Majd a magyar emberek és laborok eldöntik, mikor, melyik vakcinából oltatják be magukat – mondta a miniszterelnök.

A nyugati vakcinákban magyar tudósok is közreműködnek, és mi nagyon is bízunk bennük,

de a felmérések szerint ha lehetne választani, akkor a magyar polgárok 30 százaléka hazai vakcinát választana.

Minden beérkezett vakcina átmegy egy magyar ellenőrzésen, amiért felelősséget vállalnak a világhírű minőség-ellenőrző gyógyszeripari laboratóriumaink – fejtette ki Orbán Viktor.