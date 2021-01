Orbán Viktor: Nem magyarázatra van szükségünk, hanem vakcinára

Mindig van válasza a brüsszelieknek, megtudtuk, mi a magyarázat arra, hogy lassan megy a beszerzés. De a magyaroknak nem válaszokra van most szükségük, hanem vakcinára, ha nem megy EU-s forrásból, máshogy kell szerezni. Nem fogadható el, hogy emberek azért halljanak meg, mert a beszerzés lassú – mondta Orbán Viktor.

Az uniós kormányfők kérték, hogy tartsák be a szerződéseket – utalt a Pfizerrel előálló hiányra a miniszterelnök. Szerinte a verseny tudja megoldani ezt a problémát, ha több gyártó van, akkor igyekeznek majd gyorsabban szállítani. Orbán Viktor azt is mondta, hogy az AstraZeneca-vakcina olcsóbb, mint a most használtak. Erről egyelőre nincs világos képünk, hogy miért.