Saját módszereire finnyás a Direkt36

Egyes újságírókról régóta feltételezik, hogy kapcsolatban állnak az amerikai hírszerzéssel

A profin felépített híresztelésen túl semmiféle bizonyíték nincsen arra, hogy a magyar kormány törvénytelenül figyeltetett volna meg bárkit is. Ellenben tény, hogy a Pegasus-botrányt kirobbantó és generáló szerkesztőségek, illetve civil szerveztek egytől-egyig Soros György támogatását élvezik, az ügyben érintett egyes újságírókról pedig már évek óta feltételezik, hogy kapcsolatban állnak az amerikai titkosszolgálatokkal.

Az NSO nevű izraeli szoftvercég kémprogramját, a Pegasust arra használhatták, hogy magyar újságírókat, politikusokat, ügyvédeket hallgassanak le. A rendelkezésre álló adatok szerint a magyar kormány is az izraeli cég megrendelői között van – szándékai szerint így robbantotta a hírt vasárnap a Direkt36.hu, amely közölte azt is: az állítólagosan lehallgatott négy újságíró közül ketten, Panyi Szabolcs és Szabó András a portál munkatársai. Mivel semmiféle bizonyíték nincs arra, hogy a magyar kormány törvénytelenül figyeltetett volna meg bárkit is, érdemes megvizsgálni a váddal előhozakodó Direkt36.hu hátterét.

Szélsőséges és elfogult

A magyar kormánnyal szemben szélsőségesen és elfogultan kritikus Direkt36 többször is sikeresen „pályázott” a Soros Györgyhöz köthető Nyílt Társadalom Alapítványoknál (OSF), így eddigi tudásunk szerint összesen 95 ezer dollárt kapott a világot behálózó szervezettől. Ezt korábban a portál sem tagadta, sőt saját szavaik szerint „nagyon büszkék vagyunk arra, hogy támogatásra érdemesnek találtak bennünket olyan szervezetek – köztük az OSF is –, amelyek a szabadságjogokért és az emberi egyenlőségért küzdenek világszerte”.

Érdemes továbbá felhívni a figyelmet arra is, hogy más, Soros György által támogatott „szerkesztőségekhez” hasonlóan a Direkt36 is messze a hagyományos újságírói munkán túli, inkább hírszerzési gyakorlatot folytat, ami valamiféle titkosszolgálati kapcsolatot feltételez. Itt jön a képbe az állítólagosan lehallgatott Panyi Szabolcs, akivel kapcsolatban már évekkel korábban arról cikkeztek: tevékenységére a magyar titkosszolgálatoknál is felfigyeltek, és azt feltételezik, hogy Panyi újságíróként amerikai titkos­szol­gálati csoportokhoz van bekötve, olyan csoportokhoz, amelyek jó kapcsolatokat ápolnak az amerikai Demokrata Párttal.

Tengerentúli tanulmányút

Egyébként cikkében maga a Direkt36 is, mintegy elővágásként beszámolt arról, hogy Panyi Szabolcs és Szabó András feltűnően sokat utazott Amerikába, utóbbi – több, jelenleg a 444.hu-nál dolgozó újságíróhoz hasonlóan – „tanulmányútra” ment a tengerentúlra.

„Közös pont a Direkt36 két újságírója esetében, hogy célponttá válásuk idején mindketten jártak az Egyesült Államokban. Panyi 2019 májusában Washingtonba látogatott, és a magyar–amerikai viszonyról szóló cikkeihez gyűjtött információkat, különösen egy korábbi cikkéhez tervezett folytatáshoz […] Panyi emellett Orbán Viktor és Donald Trump amerikai elnök 2019. májusi fehér házi találkozójáról próbált meg részleteket megtudni washingtoni útján […] Szabó június­ban vett részt az Egyesült Államokban tanulmányúton, amelyet az amerikai külügyminisztérium szervezett, és számos más országból vettek részt rajta újságírók és civil szervezeti vezetők” – esett túl a nehezén a vasárnapi bejelentéskor a Direkt36.

Titkosított kommunikáció

A portál elismerte azt is, hogy Panyi és Szabó „háttérbeszélgetéseket” folytattak érzékeny politikai témákról, bizalmas iratokat szereztek meg kormányközeli üzletekről, és igyekeztek az összegyűjtött és ellenőrzött informá­ciókból cikkeket írni. A munkájuk során – hasonlóan a Direkt36 többi munkatársához – titkosított kommunikációt lehetővé tévő telefonos applikációkat használtak. Így beszéltek a kollégáikkal, és így szervezték le az interjúalanyaikkal való találkozókat is, és ezen keresztül osztották meg cikkvázlataikat a szerkesztőikkel.

Hasonló „újságírói” módszereket alkalmaz egyébként az ugyancsak Soros György által támogatott Átlátszó is. Egyik legemlékezetesebb húzásuk az volt, amikor tavaly augusztusban „leleplezték” az Adrián nyaraló Szijjártó Pétert. A cikk meglehetősen furcsa körülmények között készülhetett.

Az alapján ugyanis a portál újságírója, Németh Dániel éppen – mint maga írta – „az Adrián, Horvátországban, Biograd Na Morutól 25 kilométerre délre, a Kornati-szigetek alatt, a szárazföldtől mintegy 15 kilométeres távolságra” csónakázott, ahol a külügyminiszter, és pont volt nála egy professzionális kamera is, amivel lefotózhatta őt.

Az már csak hab a tortán, hogy Panyi és Szabó állítólagos lehallgatását hogy, hogy nem, az Amnesty International (AI) biztonsági stábjának vizsgálata mutatta ki. Az AI a Soros György-féle OSI egyik zászlóshajója, amit a szervezet hosszú évek óta súlyos tízmilliókkal támogat.