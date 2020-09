Schiffer András: Az ellenzék elvtelenségét mutatja Bíró jelölése

Az egész baloldal elvtelenségét mutatja az 1-2 éve még zsigeri antiszemita kijelentéseket tevő Bíró László támogatása az október 11-i, Borsod megyei időközi választáson Schiffer András szerint. Az LMP egykori frakcióvezetője egy lapinterjúban úgy vélte, hogy az ellenzék kormányra jutva a 2010 előtti hegemón elit csoportok restaurálási kísérletéhez asszisztálna.

Schiffer András is markánsan elítélte Bíró László antiszemita és rasszista kijelentéseit a Táncsics Mihály által 1848-ban alapított Munkások Újságának adott lapinterjúban. Az LMP egykori frakcióvezetője lesújtó véleménnyel van az egész baloldali összefogásról is, amelyik közös jelöltként indítja a jobbikos politikust az október 11-i, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei időközi országgyűlési képviselő-választáson. A politikától visszavonult jogász egyebek mellett arra hívta fel a figyelmet, hogy a „derék” Bíró a félreérthetetlenül antiszemita kijelentéseit nem 2010-ben, hanem mindössze egy-két éve tette meg, amikor a pártja már Soros Györggyel volt szolidáris és Gyurcsány Ferenccel fotózkodott. „Nos ekkor böfögött fel az úriemberből az őszinte, leplezetlen, mélyről jövő, zsigeri rasszista. Innentől kezdve viszont ez sajnos az egész ellenzéki összefogás végtelen romlottságát és elvtelenségét mutatja meg” – fogalmazott Schiffer. Hozzátette: „Eléggé hányingerkeltő, hogy azok fogják Bíró kezét, akik engem antiszemitáztak meg rasszistáztak azért, mert szimplán csak szóba mertem állni jobbikosokkal. Vegyük észre: akik az elmúlt évtizedben kordont követeltek a Jobbik köré, ma azok a Jobbik szövetségesei.”



Szerinte a magyar közállapotokról mindent elmond, hogy éppen az egyfolytában a fasiszta diktatúráról félrebeszélő pártok jelölik Bírót, aki a 2018-as választások után is „őszintén felbugyogó, antiszemita kijelentéseket okádott ki”. Az LMP alapítója végtelenül elvtelennek nevezte az „ellenzéki összefogósdit”, amelynek a résztvevőit úgy jellemezte: „A Momentum büszke arra, hogy soha nem gondolt semmit a világról, a DK pedig arra büszke, amit a pártelnökük kormányzása alatt műveltek.” A Jobbikkal, sőt az MSZP-vel és egykori pártjával, az LMP-vel kapcsolatban pedig Schiffer egyenesen úgy fogalmazott: „A legjobb az lenne, ha beszüntetnék holnap a működésüket. Ezzel nagyon sok adóforintot megspórolnának a magyar választóknak. Tudniillik ez a trió semmi másról nem szól, mint az ott lévő emberek egzisztenciájáról. Pitiáner, konkrét személyes túlélésről van szó.”

Azzal kapcsolatban, hogy Bíró László nem indulhatott a saját pártja színeiben, Schiffer azt hangsúlyozta: „A Jobbik kormányzóképességéről mindent elmond, hogy nem képes rendbe tenni a szervezeti kereteit úgy, hogy jelölő szervezet legyen. […] Ha valaki a saját szervezetét nem képes rendbe tenni, hát attól az ég irgalmazzon mindannyiunkat” – fogalmazott.

Az egykori frakcióvezető arra is kitért, hogy az ellenzék hatalmi helyzetben nem baloldali politikát képviselne, hanem ehelyett például a 2010 előtti hegemón elit csoportok restaurálási kísérletéhez asszisztálnának. Közben a Jobbik megtépázott hitelességét rombolja tovább az, hogy Jakab Péter pártelnök azután sem reagált Bíró László gyűlöletkeltő kijelentéseire, valamint zavaros cégügyeire, hogy nevüket és arcukat vállalva álltak nyilvánosság elé azok a varrónők, akiket Bíró fizetés helyett lelövéssel is megfenyegetett.

Gyurcsány listája

Közben Gyurcsány Ferenc kampányba kezdett, amelyben azt népszerűsítik, hogy az ellenzéki pártok a közös képviselőjelöltek mellett egy közös listát állítsanak. „Sokfélék vagyunk mi, ellenzékiek. De van valami, ami összeköt bennünket: visszaadni a hazát az embereknek. Hogy végre nyugodtan lehessen élni. És ezt csak közösen tudjuk elérni” – írta a DK elnöke tegnap, a Facebook-oldalán, ahol azt is közölte, hogy petíciót indítanak a közös lista mellett. Mint arról korábban többször is beszámoltunk, a közös lista leginkább az ellenzék jelenleg legerősebb alakulatának, a DK-nak kedvez, emellett a parlamenti küszöb alá süllyedő kisebb pártoknak is ez a megoldás lehet az érdeke.