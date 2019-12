Szexuális zaklatások miatt világítják át a színházakat

A Gothár-ügyben is érintett társulat tüntetést szervez hétfő estére

A héten szavazhatja meg az Országgyűlés a kulturális élet működésének szabályozásáról szóló módosító javaslatot, amelynek fontosságára elsősorban a színházakban történt szexuális zaklatási ügyek hívták fel a figyelmet. Hollik István kormányszóvivő lapunknak hangsúlyozta: a kabinetnek a finanszírozáson túl az intézmények működésében is felelősséget kell vállalnia.

– Egy forinttal sem fog kevesebbet fordítani a kormány a kultúra támogatására, ám az állam nem tud úgy támogatni kulturális intézményt, hogy annak működésébe ne legyen beleszólása – jelentette ki vasárnap lapunknak Hollik István kormányszóvivő azzal kapcsolatban, hogy a kormány Gothár Péter film- és színházi rendező szexuális zaklatási botrányát követően a magyar kulturális élet működésének szabályozásáról döntött. Szavai szerint mindössze abból a szempontból történik változás, hogy az állami fenntartású kulturális intézményekben, amelyeknek a működését az állam is finanszírozza, a vezető kinevezését is az állam határozza majd meg. – A tisztán önkormányzati fenntartású kulturális intézményeket a módosítás természetesen nem érinti, csak a vegyes fenntartásúak esetében fogalmazódott meg az az igény, hogy a kormányzat az intézmények működésével kapcsolatos fontos döntésekben is élhessen a felelősségével, amelyet finanszírozóként már eddig is gyakorolt – fejtette ki Hollik István.

Múlt héten a Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté is azt hangsúlyozta, hogy az állam nem támogathatja tovább a színházak működését úgy, hogy azok nem engednek betekintést az ügyeikbe, és évekig eltussolhatnak súlyos, nők elleni zaklatásokat, bűncselekményeket. A politikus arra is kitért a Facebook-bejegyzésében, hogy a nagyobbik kormánypárt frakciója ezen a héten megszavazza a kulturális finanszírozásról szóló törvénycsomagot, amely szerint minden egyes intézményt átvilágítanak, mivel már korábban is napvilágot láttak a Gothár-ügyhöz hasonló, színházakban történt szexuális zaklatások.

Mint korábban megírtuk, Marton Lászlóról és Kerényi Miklós Gáborról, a Vígszínház, valamint az Operettszínház rendezőjéről is kiderült, hogy szexuálisan zaklatták munkatársaikat. Szombaton jött a hír: az Újszínházban szintén történhetett szexuális molesztálás, még 2016 elején. A lap szerint egy állami kitüntetéssel is rendelkező, ismert színész lehet az érintett, míg a vélt áldozat az intézmény nem művész alkalmazottja. Sajtóinformációk szerint a dolgozó jelezte a zaklatást főnökeinek, ezután a két felet elkülönítették egymástól, az volt az igazgatói kérés, hogy a továbbiakban ne dolgozzanak együtt.

A kultúrstratégiai intézkedésekről szóló módosítás értelmében a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) 11 milliárd forintos költségvetését a Nemzeti Kulturális Tanács döntéskörébe helyeznék át. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tárcavezetője pedig egyetértési jogot kapna a nemzeti és a kiemelt előadó-művészeti szervezetek vezetőinek kinevezésében és menesztésében, amennyiben azok állami támogatást vesznek igénybe.

A Gothár-féle zaklatási ügyben érintett Katona József Színház mellett három másik intézmény – az Örkény István Színház, a Radnóti Miklós Színház, valamint a Független Előadó-művészeti Szövetség – tüntetést szervez ma estére a kultúra finanszírozásának tervezett átalakítása ellen, arra hivatkozva, hogy a törvényjavaslat sérti a színházi szakma autonómiáját. A szövetség petíciót is indított, amelyet már közel húszezren írtak alá.

Több kulturális szervezet – többek között a Magyar Teátrumi Társaság – azonban vasárnap nyugalomra intette a politika és a kultúra minden szereplőjét a jogszabály-módosításokkal kapcsolatban.