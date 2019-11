Szigorúbb szankciókkal a parlament tekintélyéért

Pénzbírság és kitiltás járhat a botrányt okozó politikusoknak

Az utóbbi időben tapasztalt példátlan durvaságok visszaszorítása érdekében a parlamenti képviselőkre vonatkozó fegyelmi szabályok szigorítására tett javaslatot a Fidesz-KDNP. Bár Nyugat-Európában jóval szigorúbban büntetik a parlamentben okozott botrányokat, az ellenzék diktatúrát emleget és kemény válaszlépéseket ígér.

– Az Országgyűlésnek meg kell adni a kellő tiszteletet, a parlamentben az ocsmány beszédnek, rendbontásnak nincs helye. Az pedig kifejezetten káros lenne, ha az ellenzék által a parlamentben bemutatott agresszió mintává válna a társadalomnak – indokolta Kocsis Máté, hogy a parlamenti képviselőkre vonatkozó fegyelmi szabályok szigorítására tett javaslatot a Fidesz-KDNP.

A nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője szerint megengedhetetlenek azok a példátlan durvaságok, amelyek az ellenzék „vadabb” képviselői részéről voltak tapasztalhatók az utóbbi időszakban. Ezek közé sorolta a tavaly december 12-i ülésnapot, amikor ellenzéki képviselők megakadályozták, hogy a levezető elnök elfoglalja helyét a pulpituson, majd a továbbiakban is zavarták az ülést, illetve Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő két héttel ezelőtti akcióját, amikor trágár szavakat tartalmazó táblát emelt fel az ülésteremben.

Utóbbival kapcsolatban Kocsis Máté hangsúlyozta, hogy ezt egyetlen európai törvényhozás sem tolerálta volna: Belgiumban például ugyanezért a következő 8-10 ülésről is kitilthatták volna a képviselőt, az Egyesült Királyságban 20 napra felfüggeszthették volna a képviselői joga gyakorlását, míg Németországban 30 napra ki lehetett volna utasítani a rendbontót az ülésteremből. Mivel a magyar parlamentben az eddigi tiszteletdíj-csökkentéseknek elhanyagolható volt a visszatartó erejük, amit az érintettek mellényzsebből kifizettek, Kocsis tájékoztatása szerint az országgyűlési törvény mostani módosításában általános szabályként azt javasolják, hogy az eddigi tiszteletdíj-csökkentések mértékét a 12-szeresére emeljék.

Így például az olyan rendbontást, amit eddig a képviselői havi tiszteletdíj egyharmadának elvonásával büntettek, azt ezentúl maximum négyhavival lehet szankcionálni. Amit eddig egyhavi csökkentéssel büntethettek, annak ezentúl hathavi tiszteletdíj-elvonás lesz a felső határa, de ez akár meg is duplázódhat, így több millió forintos büntetések is lehetnek majd. Ha pedig például ellenzéki képviselők még egyszer megpróbálják megakadályozni a parlament rendes működését, és erőszakosan elállják a levezető elnök útját, akkor hathavi tiszteletdíjukat is elbukhatják.

Abban az esetben, ha Hadházy Ákos vagy más ocsmány szavakat tartalmazó táblát mutat fel, akkor négyhavi tiszteletdíját vonják meg. A notórius bekiabálók pedig, akik képtelenek uralkodni az indulataikon, fél-egy havi tiszteletdíj-csökkentésre számíthatnak – ismertette Kocsis Máté.

Tájékoztatása szerint változtatnak az állam ellenőrzésére vonatkozó képviselői jog gyakorlásán is, mert gátat szeretnének szabni annak, hogy képviselők az igazolványukat lobogtatva, nyilvánvalóan provokatív szándékkal rontsanak be állami szervek épületébe. Az új rendelkezés alapján azok továbbra is kötelesek a képviselőket támogatni megbízatásuk ellátásában, és részükre a munkájukhoz szükséges felvilágosítást meg kell adniuk. A képviselő azonban csak előzetesen egyeztetett módon kérhet majd tájékoztatást a közigazgatási szervektől, közintézményektől.

A DK-s Arató Gergely, aki maga is a notórius bekiabálók közé tartozik, a „diktatúra kialakítása felé tett újabb lépést”, illetve „pofa be!” törvényt emlegetett. Az MSZP elnöke, Tóth Bertalan kemény válaszokat ígért a képviselők szabad véleménynyilvánításának korlátozása miatt, a szintén „kemény diktatúrát” vizionáló Jobbik pedig jövő hétfőre közös ellenzéki egyeztetést és fellépést kezdeményezett.

Fülöp Erik szerint viszont szükség van a szigorításra, hogy a képviselők viselkedését visszatereljék az Országgyűléshez méltó mederbe. A Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselője ugyanakkor kissé túlzónak tartotta az akár egyévnyi illetménymegvonást, illetve a huzamosabb időre történő kitiltást.