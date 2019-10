Tarlós miniszterelnöki főtanácsadó lesz

Az új főpolgármester ígéri, nem készül boszorkányüldözésre

Karácsony Gergely (Párbeszéd) akár több fővárosi beruházást is leállítana, s ebből a célból a Liget-projekt építési engedélyeiről is tájékozódik a hivatalba lépése után. Az új főpolgármester csütörtöki sajtótájékoztatóján egyebek mellett arról is beszélt, hogy elődeit, Tarlós Istvánt és Demszky Gábort is díszpolgárrá avatná.

– Orbán Viktor főtanácsadója leszek a jövőben, erről már szerdán beszéltem is a miniszterelnökkel – nyilatkozta Tarlós István csütörtökön a Magyar Nemzetnek. A leköszönő főpolgármester új megbízatása kapcsán csak annyit mondott: budapesti ügyekkel nem kíván foglalkozni, mivel szerinte az nem lenne elegáns. A hivatalának átadása-átvétele kapcsán úgy fogalmazott: tíz perc alatt aláírták az ezzel kapcsolatos jegyzőkönyveket, majd pedig egyórás, már-már baráti beszélgetést folytatott ellenzéki utódjával, Karácsony Gergellyel. Tarlós István fekete bőrdzsekiben fogadta Karácsony Gergelyt a Főpolgármesteri Hivatalban. – Majdnem napra pontosan harminc éve egy fekete bőrdzsekiben kezdtem a politikai pályafutásomat. Gondoltam, hogy egy ilyenben fejezem be – mondta a politikus.

Karácsony Gergely az átadás-átvételt követő csütörtöki sajtótájékoztatón bejelentette, hogy Tarlós István Budapest díszpolgárává avatását kezdeményezi a magyar önkormányzatiság 30. évfordulója alkalmából a jövő évben, és ugyanez a terve Demszky Gáborral, Budapest egykori SZDSZ-es vezetőjével kapcsolatban. Szavai szerint nem kell vérengzésre vagy politikai boszorkányüldözésre számítani, s fél év türelmi időt kapnak a hivatalban dolgozók, hogy kiderüljön, tudnak-e továbbra is együttműködni.

Az új főpolgármester arról is beszélt, hogy végrehajtaná a programját, amellyel kampányolt, így hivatalba lépése után tájékozódik a Liget-projekt építési engedélyeiről, s tervei szerint az új Fővárosi Közgyűlés már az alakuló ülésén meghozza azokat a döntéseket, amelyek alapján a Városliget területén új épület nem húzható fel az építési szabályzatnak megfelelően. Megjegyezte: több olyan építkezés is van, ahol a már megadott építési engedélyt sikeresen megtámadták a bíróságon.