Újabb megdöbbentő részletek a vasúti szabotázsról

„»Két hete vasárnap a Rákospalota-Újpest állomás előtt egy tehervonatnak nyolc percet állnia kellett. Ezalatt valaki szakszerűen lekapcsolta az utolsó kocsit.« Biztos, hogy tudta, mit csinál, ha elrontott volna valamit, a mozdonyvezető a fékrendszer légnyomásának csökkenése miatt észrevette volna, hogy »piszkálják a vonatot«. A lekapcsolás után a zártárcsát is átrakták. A lekapcsolt vagont az elkövető be is fékezte.