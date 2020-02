Újabb nemzeti konzultációt jelentett be Orbán Viktor

A börtönbizniszről és Gyöngyöspatáról is kikérik az emberek véleményét

Újabb nemzeti konzultációt jelentett be értesüléseink szerint Orbán Viktor a balatonfüredi kihelyezett frakcióülésen. A kormányfő megtartotta szokásos zárt körű beszédét a Fidesz–KDNP képviselőinek.

Ahogyan arról szerdán a Fidesz-frakció is beszámolt, a kihelyezett balatonfüredi frakcióülésen a szokásokhoz híven ez alkalommal is felszólalt Orbán Viktor miniszterelnök, aki többek között a kormány és a frakció előtt álló feladatokról tájékoztatta a képviselőket. Az értékelésen túl azonban ez alkalommal is tartogattak újdonságot a miniszterelnök szavai, információink szerint újabb nemzeti konzultációt indít a kormány.

Orbán Viktor véleménye szerint a kabinet az elmúlt tíz évben sok jelentős kérdésben kikérte a magyar emberek véleményét, és közös döntéseik igazolták a nemzeti egyetértés erejét. Információink szerint ez alkalommal fő témának a miniszterelnök azt a problémát fogalmazta meg, hogy egyes aktivistacsoportok számára az erőszakos bűnözők jogai fontosabbak lettek a törvénytisztelő emberek jogainál, ezért erről a magyar embereket is meg kell kérdezni. A miniszterelnök tájékoztatása szerint a nemzeti konzultáció keretein belül ez alkalommal több témában is kikérik majd az emberek véleményét.

A kormány tudni szeretné, hogyan vélekednek a magyarok az iparággá vált börtönbiznisz, a feltételes szabadságra bocsátás szigorítása, a Szeviép-ügy kapcsán felmerült bírói korrupció gyanújáról és a gyöngyöspatai romák kártérítése kapcsán felszínre került kérdésekről. Orbán Viktor elmondta: a konkrétumokról Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatja majd a nyilvánosságot a mai Kormányinfón.

A fentiek mellett a migráció is szerepelt a Fidesz kihelyezett frakcióülésének napirendjén. A kormánypárti képviselőcsoport tegnap előzetesen arról tájékoztatott, hogy a délután kezdődött ülésen a balkáni migrációs útvonalon erősödő feszültség, a közelmúltban szerveződött migránskaraván és a röszkei áttörési kísérlet miatt a bevándorláspolitikával és a határvédelemmel kapcsolatos politikai kérdések is napirendre kerülnek. A kihelyezett frakcióülés ma sajtótájékoztatóval zárul.

Mint azt a Magyar Nemzet korábban már megírta, a héten nagyüzem várható a magyar belpolitikában, az események összefüggnek Orbán Viktornak a 2020-as kormányzati feladatokat kijelelő évértékelőjével és az Ország­gyűlés hétfőn kezdődő tavaszi ülé­sszakával.

A miniszterelnök a balatonfüredi kihelyezett frakcióülést követően vasárnap a Várkert Bazárban tartja hagyományos, immár 22. évértékelőjét, amely a nemzetközi sajtó érdeklődésére is számot tart. A széles nyilvánosság előtt a miniszterelnök várhatóan elemzi az ország helyzetét nemzetközi kitekintésben is, beszél majd az elért eredményekről, a következő időszak kihívásairól és kormányzati feladatairól.

A beszédnek külön jelentőséget ad, hogy mérföldkőhöz érkezett a kormány, idén tíz éve áll az ország élén a Fidesz–­KDNP-szövetség.