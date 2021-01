Újabb részlet a titkos Soros-kapcsolatról

Már 2016-ban, a migrációs válság kirobbanása után egy évvel közeledni kezdett a Jobbik Soros György hálózatához. Szotyori-Lázár Zoltán, az akkor még – hivatalosan – jobboldaliként futó párt egyik legbefolyásosabb politikusa ugyanis jelzésértékűen anyagilag támogatta a bevándorláspárti milliárdos egyik legfontosabb hazai szervezetét, a Transparency International Magyarországot – vette észre az Origó.hu a bírósági dokumentumokban. Ez pedig azt jelenti, hogy az eddig hittnél jóval korábban kezdődött meg a párt eltérítése: bár ekkor még Vona Gáborék kifelé jobboldali üzenetekkel operáltak, a színfalak mögött kezdetét vette a baloldali fordulat. A Jobbik hazudott a magyaroknak, már négy éve is Soros György markában voltak – írja az Origó.hu.

A Jobbik titkos Soros-kapcsolatának az előzményei röviden:

a Jobbik a napokban már hivatalosan is megérkezett a baloldalra, hiszen csatlakozott a Gyurcsány Ferenc által életre hívott és irányított közös listához. A szövetségkötés a párt múltját tekintve teljességgel értelmezhetetlen;

olyan szempontból viszont nem hatott váratlannak a döntés, hogy az egykori radikális párt évek óta tudatosan közeledik a totális baloldali összefogást sürgető Soros György hazai hálózatához;

már a legutóbbi parlamenti választás előtt látszottak a jelei annak, hogy a spekuláns „el akarja téríteni” az akkor még Vona Gábor által irányított szervezetet, és hogy az irányváltásra a másik oldalon is van fogadókészség;

2017 nyarán intézményes kapcsolat alakult ki a Jobbik és Soros korrupciókutató intézete, a Transparency International (TI) Magyarország között. A két szervezet között Szotyori-Lázár Zoltán, akkori szolnoki Jobbik-elnök és önkormányzati képviselő volt az összekötő;

a jelenleg rendelkezésre álló információk szerint nagyjából ezzel egy időben, 2017 nyarán bukkant fel a párt hátországában Teplán István, a hazai Soros-egyetem (CEU) egyik alapítója, volt rektorhelyettese, aki a mai napig meghatározó szereplője a Jobbik holdudvarának.

A fentiek alapján 2017-re datálható a Jobbik és a Soros György hazai hálózata közötti kapcsolatfelvétel. Csakhogy mint most kiderült: erre jóval korábban került sor – írja az Origo.hu.

A furcsa kapcsolat első jelei

2016 nehéz év volt a magyar politikában, aminek fő témáját a globális migrációs válság határozta meg. Az emberek emlékezetében élénken élt az országon még 2015-ben keresztülvonuló illegális bevándorlók hada, a Keleti pályaudvarnál tanyázó migránsok százai. Ebben az időszakban vált egyértelművé, hogy a nemzetközi (és a hazai) Soros-hálózat a migráció felgyorsításán dolgozik.

A Jobbik ekkor még jobboldali üzenetekkel operált a nyilvánosság előtt, amit jól mutat, hogy a bevándorlók ellen szerveztek erős hangvételű tüntetést.

„Ezek közönséges bűnözők, nem kérünk belőlük”

– szögezte le nem igazán Soros-kompatibilis módon Keresztesy Gergely, a Jobbik IT jelenlegi elnöke egy debreceni rendezvényen. Arról nem is beszélve, hogy 2016 szeptemberében Gyöngyösi Márton, a párt jelenlegi elnökhelyettese kezdeményezte a magyar parlamentben, hogy orosz mintára bélyegezzék ügynökszervezetnek a migrációt elősegítő Soros-szervezeteket. Ehhez képest kifejezetten különösen hat, hogy az egyik legismertebb hazai Soros-szervezet, a Transparency International Magyarország 2016-os (belföldi) támogatói listáján feltűnt a Jobbik egyik vezető politikusának az irodája is.

A bíróság hivatalos oldalán elérhető éves beszámoló szerint a Coca Colához hasonló globális cégek magyar lerakatai mellett a Lázár Ügyvédi Iroda is adakozott a magát „korrupciókutatóként” meghatározó szervezetnek. Furcsa felállás, az biztos: a milliárdos üzletember jellemzően sajátjait tömi ki, és szervezetei csak kisebb részben kapnak támogatást másoktól.

A TI Magyarország egyébként egyértelműen – Orbán Viktor kormányfő által a világ legkorruptabb embereként jellemzett – Soros Györgyhöz köthető. A szervezet a 2019-es évre vonatkozó beszámolója azt mutatja, hogy bevételeinek nagy része külföldről, egész pontosan az amerikai spekuláns alapítványától, a Nyílt Társadalom Alapítványtól (21,1 millió forint) és a globális TI-től (25,7 millió forint) érkezett.

Anyagi támogatás Szolnokról

Kié az a rejtélyes társaság, amelyik jelképes összeggel járult hozzá az egyik legfontosabb Soros-szervezet kasszájához? Mint az a Magyar Ügyvédi Kamara nyilvántartásában jól látszik, a Lázár Ügyvédi Irodát Szotyori-Lázár Zoltán, a Jobbik szolnoki elnöke alapította és vezeti a mai napig.

Bár sokan gondolhatják azt, hogy nincs ebben semmi kivetnivaló, hiszen csupán egy kevésbé ismert jobbikos politikus magánakciójáról van szó, a legkevésbé sem ez a helyzet. Szotyori-Lázár Vona Gábor volt elnök keresztfiaként és Gyöngyösi Márton közeli barátjaként a mai napig a párt egyik legbefolyásosabb arca. A szolnoki politikusnak jelenleg is bejárása van a szervezet legfelsőbb köreibe, gondolatai pedig most is iránytűként szolgálnak a pártvezetésnek. Nem mellesleg az irodájában van bejegyezve Vona alapítványának, a Második Reformkor Alapítványnak a székhelye, ami tökéletesen mutatja a személyi átfedéseket és Szotyori-Lázár pozícióit.

A fentieket erősíti, hogy az Origó.hu információi szerint Szotyori-Lázár Soros-támogatásáról tudtak a Jobbik legfelső köreiben, így az országos elnökségben, a választmányban és a frakcióban is. Többen azonban úgy voltak vele, hogy ez csak egy ártalmatlan kilengés, ami még nem vonja magával a párt politikájának 180 fokos fordulatát. Mint azt az elmúlt napok történései mutatják, a legkevésbé sem volt igazuk: a Jobbik Soros György útjára lépve szerves része lett a baloldali összefogásnak, és – mint Szotyori-Lázár története mutatja –

a színfalak mögött már 2016-ban megkezdődött a párt eltérítése.

Ahogy az az eddigiekből is kivehető, Szotyori-Lázárnak fontos szerepe volt a Jobbik balra tolásában és a Soros-világhoz való közelítésében. Mint azt az egyik bejegyzésében

beismerte, hogy összekötőként tevékenykedett pártja és a magyar TI között.



A Vona Gábor által a pártba hívott politikus sosem rejtette véka alá, hogy tiszteli a bevándorláspárti milliárdos hazai és globális tevékenységét.

„Egyébként az én magánvéleményem az, hogy ezeknek az ún. Soros-szervezeteknek egy része kifejezetten értékes, nagyon magas szakmai színvonalú és pótolhatatlan munkát végez. Gondolok itt elsősorban a Transparency Internationalra”

– írta egy másik posztjában. Vallomását egyébként nem sokkal azután tette, hogy a Jobbik – durván szembemenve Gyöngyösi „ügynöközős” javaslatával – aláírta a baloldali pártoknak a Soros-egyetem védelmében benyújtott alkotmánybírósági beadványát.

Ezek után nem meglepő, hogy a jobbikosok közül nyilvánosan Szotyori-Lázár vetette fel elsőként a baloldali pártokkal való együttműködést, még az önkormányzati választás előtt. A politikus ennek megfelelően 2019 második felében oroszlánrészt vállalt a töredezett szolnoki baloldal egységesítésében.

SOROSÉK Meghálálták a közeledést

Az amerikai spekuláns hazai hálózata értékelte a gesztust, és nem sokkal a történtek után nyíltan kiállt a Jobbik mellett egy kényes ügyben. Mint ismert, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) az úgynevezett Simicska-plakátok miatt több százmillió forintra bírságolta meg a pártot 2017-ben. A büntetés érzékenyen érintette Vona Gáborékat, akik aztán váratlan helyről kaptak támogatást.

„Láthatóan a teljes fegyverarzenált bevetik a Jobbikkal szemben”

– jelentette ki Ligeti Miklós, a Transparency International jogi igazgatója a Népszavának. Mondani sem kell, korábban elképzelhetetlen volt, hogy egy Soros által támogatott szervezet egy baloldali lapban vegye védelmébe a Jobbikot. A múltbeli „mozaikok” összerakásával azonban egyre inkább érthetővé válik, milyen folyamatok játszódtak le az egykori radikális párt háza tájékán.

Soros-háló Gyöngyösi körül

A Jobbik nemzetközi politikájában is megnőtt Soros György befolyása. Ahogy az Origó.hu elsőként számolt be róla, Gyöngyösi brüsszeli stábjának több tagja is a CEU-alapító Teplán István alapítványától érkezett. A rejtélyes háttérember 2017 nyarán bukkant fel az akkor még Vona Gábor által irányított párt hátországában, és többek között azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy elismerőleg nyilatkozott az amerikai milliárdosról. Bár a vesztes parlamenti választást követően visszahúzódott a nyilvánosság elől, a színfalak mögött nagy erőkkel fogott neki a szervezet nemzetközi hátországának újjászervezéséhez és kapcsolatrendszerének kiszélesítéséhez.

A Magyar Nemzet ezt követően azt vette végig, Teplán hogyan foglalta el a Jobbik szellemi holdudvarát. Mint írják, a Vona-vezetés idején a pártba hívott háttérember korábban Gyurcsány Ferenc és Soros György érdekeit szolgálta.