Alternatív HR-V és álcázott Civic Type R a japán cég újdonsága

Már a világpiacon is több arccal érhető el a Honda HR-V harmadik generációja, és akkor még ott van a kínai piac számára készített e:NS1 és e:NP1-es villanyautó-változat is, de ennyi nem elég a japánoknak. Az Egyesült Államokban kitartanak a HR-V név mellett, de teljesen új megjelenés készítenek a szabadidő-autónak, amelyről most közreadtak két rajzot.

Japánban közben a Tokyo Auto Salon tuningkiállításon lehet megtekinteni az új Civic Type R változatát, azonban azt még álcázva állítják csak ki, a többi érdeklődőnek pedig a szuzukai versenypályán végrehajtott tesztelésről adtak közre videót.

Borítókép: Részlet a videóból