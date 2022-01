Egyedi motorkerékpárok gyártását is vállalja a gyártó

Ducati Unica néven indította el az egyedi igényeket kielégítő szolgáltatását az olasz motorkerékpár-gyártó – derül ki az autómotor.hu cikkéből.

Alapesetben is találunk igen különleges gépeket az olasz Ducati kínálatában – gondoljunk csak a Superleggera V4-esre a maga 40 500 000 Ft-os listaárával (!!!) –, de vannak olyan vásárlók, akik még ennél is többre vágynak. Az ő igényeiket hivatott teljesíteni a Ducati Unica néven elindított program.

Ennek az extrának a kiválasztásakor a Centro Stile Ducati gyári formatervező központ tervezőjével konzultálhat az ügyfél, akár személyesen is, hiszen benne van egy gyárlátogatás is az árban. Az első vázlatrajzoktól egészen a gyártáson és az egyedi módosítások elvégzéséig bármikor megtekintheti az alkotás folyamatát a megrendelő, aki különleges fémötvözetekből is kérhet díszeket. Az átadáskor aztán olyan papírok kísérik a gépet, amelyek annak gyári mivoltát bizonyítják és azt is, hogy a gyár még egy pontosan ilyen gépet nem fog készíteni. A Ducati Unica felárát azért nem lehet pontosan megnevezni, mert a végösszeg attól is függ, milyen igényei vannak a kedves megrendelőnek.

