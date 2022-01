Egyszerűbb névvel jönnek a vietnami székhelyű gyártó autói

Végre eldöntötte a Vinfast, hogyan indul neki a világpiac meghódításának. A BMW-től licencelt alapra épített személyautóval és szabadidő-autóval debütált a vietnámi márka, az első autóit úgy gyártotta, hogy átvette a GM helyi üzemét és a termékeket. Eleinte úgy tervezték, hogy a hazai gyártókapacitást használják majd a világpiac meghódítására, de mára ez megváltozott.

A főbb piacokon rövid időn belül szeretnének helyi gyártást megvalósítani, ebbe beletartozik a saját tulajdonban levő akkumulátor-gyár is, ugyanis azt is eldöntötték, hogy csak és kizárólag akkumulátoros-elektromos autókkal jelennek meg az új piacokon. Jól jelzi a változások gyorsaságát, hogy a Los Angelesi Autószalonon bemutatott két autójuk, a VF e35 és VF e36 máris új nevet kapott, egyfelől egyszerűbb megjegyezni a VF 8 és VF 9-et, másfelől már nem kell az akkumulátoros-elektromos hajtásra utaló e betű, hiszen az összes – világpiacon forgalmazott – autó ilyen lesz. A CES-en ezek mellé érkezett most három új szabadidő-autó, a VF 5, VF 6 és VF 7-es, a mini-, kis- és kompakt kategóriába tartozik. A külső megjelenésért a Pininfarina és a Torino Design nevű olasz stúdiók felelnek.

Az elsőként érkező VF 8 és VF 9 kapcsán már árakat is mondtak, a VF 8-as indulóára 36 133 euró lesz kontinensünkön, a gazdagon felszerelt modellért 42 669 eurót kérnek, a VF 9-es indulóára 49 280 euró, a Plus modell 53 413 euróba kerül. Aki az alapáron adott tudásnál többre vágyik, annak meg kell fizetnie az ADAS/Smart Service csomag felárát – fejlett vezetőtámogató rendszer, egyéb kapcsolódó szolgáltatások –, ami egyszeri 5990 euró majd havi 125 euró kiadást jelent.

A Vinfast autók vásárlói kapnak egy vouchert, amellyel Vietnamban a Vingroup cégcsoporthoz tartozó Vinpearl tengerparti szállodájában egy hetes nyaralásra jogosultak – a repülőjegyet az ügyfélnek kell állnia.

