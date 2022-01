Ezzel a motorkerékpárral már művészet felborulni

A 2017-ben bemutatott első egyensúlyozó rendszerért egy NC700-asba építette be a Honda, és az első kerékkel oldották meg a stabilizálást, a most prezentált Riding Assist 2.0 egy NM4 Vulture-be került beépítésre és a hátsó kerék mozgatásával dolgozik – a prototípusnál egy hátsó kerékagy-villanymotor hajt, azért hagyták meg a kéthengeres benzinest, hogy bebizonyítsák, a nagy tömeget is tudja ellenőrzése alatt tartani az elektronika – olvasható az Autó-Motor cikkében.

Az egyensúlyozó rendszerrel nem kell például lámpánál letalpalni, de szűk és lassú fordulóban se kell félni a borulástól.

Az eredeti cikk IDE kattintva érhető el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Youtube)