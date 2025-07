Magyar Péter még a tengerparton is idegesen nyomkodta a telefonját és kiabált Varga Judit megszólalása miatt

Magyar Péter otthagyta a nyaralást és mindent hátrahagyva elindult Magyarországra – tudatta a Bors. Mint írták, a lapnak a fotókat a Tisza Párt elnökének közelében nyaraló olvasók küldték, akik egész héten azt látták, hogy Magyar Péter még a strandon is idegesen nyomkodja a telefonját.

Szemmel láthatóan megviselték az itthoni felgyorsult események, hogy egyik legfontosabb embere váratlanul otthagyta a Tisza Pártot, családi okokra hivatkozva.

Nem beszélve arról, hogy Varga Judit, a volt felesége, gyermekei anyja egy interjúban valamiféle képződménynek nevezte gyermekei apját.

Egész héten alig ment bele a tengerbe, messze lent Dél-Olaszországban a festői Lecce közelében, ahol egy nem olcsó villát bérelt ki. A Bors olvasói azt látták, hogy órákon át ül a tengerparton egy nyugágyon és sokszor meglehetősen hangosan és ingerülten telefonál.

Magyar Péter idegesen nyomkodta a telefont (Fotó: Bors)

Amikor egy kicsit sétált, akkor is nagyon feszültnek látszott, és akkor sem tette le kezéből egy percre sem a telefont.

A Bors olvasói állítják, hogy többször kiabálni is hallották.

Aztán gyorsan visszahuppant a nyugágyra, hogy tovább nyomkodja a telefont.

Új barátnője csitítani próbálta és néha sikeresen rábeszélte, hogy legalább a tengerparton sétálgasson egy kicsit. A Tisza-vezér arcán ekkor is nagyon látszott a feszültség.

A Bors olvasói szerint az volt a legfurcsább, hogy a gyerekei csak néha, állításuk szerint percekre voltak vele. Azt írták, hogy

érezhető volt a feszültség az új barátnő és a gyerekek között.

A Bors olvasói úgy látták, hogy

Magyar Péter a gyerekeit lepasszolta egy közelében nyaraló ismerős társaságnak, lényegében ők vigyáztak rájuk, mondhatni csak meg-meglátogatták idegesen telefonálgató apjukat, akitől teljesen elkülönülve nyaraltak, ahol így zavartalanul együtt lehetett a barátnőjével.

Még arról is sikerült fotókat készíteni, amikor Magyar Péter szombat reggel meglehetősen nagy sebességgel kihajtott a villából, alig tudtak félrehúzódni az útjából. Azt feltételezik, hogy ekkor hagyhatott ott csapot-papot és indulhatott gyorsan haza. Ezután már nem látták. Furcsa volt nekik az is, hogy Magyar Péter legalább 800 kilométerre Magyarországtól egy vadonatúj, magyar rendszámú Skodával száguldozott.

Varga Judit nyilatkozata összetörte Magyar Pétert

– Ez egy fontos hét volt, hiszen Varga Judit nyilatkozata látványosan megütötte Magyar Pétert, aki még a nyaralását is megszakította, és éjszaka hazautazott – értékelt vasárnap esti posztjában Deák Dániel. A politológus az említett helyszíni beszámolók alapján megjegyezte, hogy hogy Magyar Péter Dél-Olaszországban nyaralt, ahol még a tengerparton is órákon át idegesen nyomogatta a telefonját, vagy hangosan kiabált. Amikor egy kicsit sétált a tengerparton, akkor is nagyon feszültnek látszott, és akkor sem tette le a telefont egy percre sem a kezéből.

– Érthető az idegessége, ugyanis Varga Judit lerántotta a leplet a valótlan állításairól, majd Ordas Eszter, a Tisza fővárosi frakcióvezetője is felállt és otthagyta, miután elege lett abból a terrorból, amit Magyar Péter vele szemben is alkalmazott. Emellett a pártépítése sem úgy halad, ahogy tervezte; se egyéni jelöltek, se komolyan vehető szakpolitikusok nem állnak rendelkezésére, legutóbb Kulja András szerepelt le a Takács Péterrel szembeni vitáján – részletezte Deák Dániel.

Szerinte a nemzeti oldalnak mindez azt üzeni, hogy a Tisza igenis legyőzhető, és 2026-ban le is lesz győzve.

– Ezt erősíti a 2022-es választás előtt a legpontosabbnak bizonyuló kutatócég, a Társadalomkutató legfrissebb felmérése, mely szerint a Fidesz 49, míg a Tisza 41 százalékon áll – vélte Deák Dániel.