WRC: korszakváltás 50 év után

Jubileumot ül a Rali Világbajnokság. Idén lesz éppen 50 éves, s ráncfelvarrást kapott. A környezettudatosabb lét magával hozta a változásokat az autósportban is, ami mostanra a raliba is megérkezett a fenntarthatóbb jövő érdekében. Az új hibrid autókat egy 100 kW-os elektromos motor és egy 1.6 literes turbómotor hajtja.

A Toyota, a Hyundai és az M-Sport hibrid autóit és új pilótáit a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) új elnöke, Mohammed Bin Sulayem részvétele mellett mutatták be január közepén Ausztriában. Mindhárom gyári csapat biztosra ment és a Francia Alpokban tesztelte autóit a Monte-Carlo Rali és a 2022-es szezon előtt. A tesztelések főszereplője Craig Breen volt, aki egy balesettel mutatkozott be új csapatánál, az M-Sportnál. A brit csapatnak egy völgy aljából kellett kiemelnie a Ford Pumát, majd a szerelők egész éjszaka az autón dolgoztak, hogy másnap Gus Greensmithnek is lehetősége legyen tesztelni. Sebastien Loeb a Dakar Raliról hazatérve ült be a Fordba, s a szaúdi homokdűnék után Dél-Franciaország havas-csúszós útjain csapatta.

Tizenegy hibrid Rally1 autót neveztek a Monte-Carlo Ralira. A világbajnok Toyota három kocsival áll rajthoz Sebastien Ogierrel, Elfyn Evans-szel és Kalle Rovanperával a volán mögött. A nyolcszoros világbajnok Ogier Julien Ingrassia visszavonulását követően immár új navigátorával, Benjamin Veillas-szal mutatkozik be. Takamoto Katsuta ülhet be a negyedik GR Yarisba, az új Toyota Gazoo Racing WRT NG csapatának tagjaként. A Hyundai i20 N Rally1-es autóit Ott Tanak, Thierry Neuville és Oliver Solberg állítja csatasorba 2022-ben. Az M-Sport még korábban Craig Breent és Gus Greensmith-t nevezte meg idei pilótáinak, s hozzájuk csatlakozott Adrien Fourmaux és Sébastien Loeb. Ők négyen idomítják idén a csapat Ford Puma Rally1-eseit. Sebastien Loeb nevére kaphatjuk fel a fejünket, aki ismét rajthoz áll a Rali Világbajnokságban. Navigátora egy régi csapattag, Isabelle Galmiche lesz azután, hogy Daniel Elena novemberben bejelentette visszavonulását.

Egy nagyon különleges versenyhelyszín következik a hétvégén, amelyet minden pilóta kedvel, s sajnálna, ha kimaradna a versenyek közül. Az ünnepeknek, teszteléseknek, csapatbemutatónak vége, itt a bizonyítás ideje. 2021-ben Sebastien Ogierről szóltak a hírek a szezon előtti tesztelések kapcsán. Akkor a francia pilóta csapott el egy fát és még kórházba is kerültek kivizsgálásra. Ennek ellenére Ogier nyolcadik Monte-Carlo Rali-győzelmét is behúzta és idén már a kilencedikre (!) hajt, éppúgy, ahogy kilencedik vb címére is. Ezzel beérné Sebastien Loeb rekordszámú győzelmeit.

Nem lesz könnyű dolga a Monte-Carlo Ralin induló csapatoknak, ahol a Francia Alpokban megjósolhatatlan időjárás nagy fejfájást okozhat. Bár a gyorsasági szakaszok nagy részét aszfalton teszi meg a mezőny, az útviszonyok egyik percről a másikra megváltozhatnak akár a gyorsasági szakaszokon belül is. Ez az abroncsválasztást is megnehezíti, helyezésekről dönthet egy-egy jól megválasztott gumi. A csapatok így folyton az időjárás jelentéseket lesik majd és próbálják azokat kiegészíteni az órákkal hamarabb előre küldött csapataik, a jégkémek információival. A tavalyi zártkapus verseny után idén tömegek várhatók a versenyre. Amennyiben a koronavírus helyzet is úgy engedi, idén már ellátogathatnak a rajongók az egyik leghíresebb és legkedveltebb versenyre, hogy végre megpillanthassák az új korszak új autóit.

A rali

A Monte-Carlo Rali a világ leghíresebb és egyben legnehezebb aszfaltos versenye. Érdekes kettőség jellemzi a versenyt. Dél-Franciaország télies és nehezen megjósolható vegyes útviszonyait, az enyhe éghajlatú monacói aszfalt váltja. Különböző télies útviszonyok jellemzőek erre a versenyre, amelyek próbára teszik a csapatokat. Így különösen nagy presztízzsel bír a monte-carlói trófea megszerzése. A monte-carlói győztesnek sokoldalú pilótának kell lennie, aki jól ismeri az útviszonyokat és nagyszerűen tud választani abroncsot az ilyen gyorsan változó útviszonyokhoz - olvasható az Autó-Motor cikkében.

