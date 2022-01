Lakásfestés télen? Ezekre figyeljen oda!

A felújítást, festést általában a tavaszi-nyári szezonra időzítjük, de mi történik akkor, ha lakásvásárlás, költözés vagy más halaszthatatlan teendő miatt a renoválást télen kell elvégeznünk? – teszi fel a kérdést a lakáskultúra.hu.

Jó hír, hogy egy téli felújítástól sem kell kétségbeesnünk, megfelelő körültekintéssel hideg időben is dolgozhatunk tartósan és szépen, de mindenképpen számolnunk kell azzal, hogy lassabban haladnak majd a munkálatok, és a fűtésszámlánk is vaskosabb lesz. Íme a lista, mi mindenre kell ügyelnünk, ha a téli hónapokra időzítjük a falfestést.

1. Megfelelő hőmérséklet

Az egyik legfontosabb, amire ügyelnünk kell, az a hőmérséklet! Amikor tartósan hideg van, az üres ingatlan falai is hidegek, márpedig a falfestéshez, festékfajtától függően, körülbelül 20-30 fokos hőmérsékletet kell biztosítanunk lakáson belül – hangsúlyozta Podmaniczki Attila alkalmazástechnikus szakember. Persze nem mindegy, hogy családi házról vagy olyan társasházi vagy panellakásról van szó, amit körbefűtenek a szomszédok. Mindegyik helyzetre egyformán igaz, hogy a kihűlt falakat elő kell készíteni, ezért már a festés előtti egy-másfél hónapban meg kell kezdeni az intenzív fűtést, hogy ne csak a levegő melegedjen át.

A kép illusztráció. Fotó: Pixabay

Kerüljük a hősugárzók használatát, mert vizet termelnek, és a lecsapódó párával később meggyűlik a bajunk.

2. Hosszabb száradási időkkel számoljunk

A száradás során komoly ellenségünk lehet a pára, ezért szellőztessünk sokat, óránként 15-20 percet akár, de itt is tartsuk szem előtt az aktuális időjárást! Ha csapadékos, nedves idő van kint, akkor félóránként 2 perc is elegendő, ha ennél többet tartjuk nyitva a nyílászárókat, a pára nem távozik, hanem inkább bejön a lakásba. A szellőzést és száradást ventilátorokkal tudjuk gyorsítani, ezek szinte elengedhetetlenek.

3. Minőségi anyagok és óvatos tárolásuk

Érdemes továbbá jó minőségű, egy rétegben is kiválóan fedő és gyorsan száradó festéket választani, ezzel rengeteg időt spórolhatunk meg. A száradási idő is megnövekszik télen, a festéken megjelölt általában 2-3 órás intervallumot duplázzuk meg nyugodtan, hogy megfelelően kössenek meg a felvitt anyagok. Szerencsére a glett kötési ideje télen és nyáron is ugyanannyi, azonban nagyon figyeljünk az anyagok felhasználási útmutatóira!

A munkák során, mind azt követően ügyeljünk rá, hogy a beltéri festékeket, diszperziós anyagokat fénytől védett, hűvös helyen tároljuk, külön figyelemmel arra, hogy ne menjen 5 fok alá a hőmérséklet, különben tönkremegy a kötőanyag, és a festékünk le fog porladni a felvitelt követően.

4. Vigyázzunk a bútorokkal!

Fontos az is, hogy a szekrényeket, nagyobb bútorokat tavaszig ne toljunk a frissen festett falra, lehetőség szerint a 15-20 cm távolságot hagyjuk meg, hogy elkerüljük a gombásodást. Lényeges, hogy a mélyebb rétegek is ki tudjanak szellőzni.

A teljes cikk a szakértő további tanácsaival elérhető a Lakáskultúra oldalán.