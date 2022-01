Ezeket a hiteleket, támogatásokat vehetjük igénybe felújításhoz, korszerűsítéshez, bővítéshez

Többször is tanúi lehettünk már az építőanyagok áremelkedésének, ám az utóbbi időben kifejezetten nagy mértékben nőttek mind az anyagárak, mind a munkadíjak. Az előrejelzések szerint pedig idén további áremelkedés várható az ágazatban. Joggal vetődik fel hát bennünk a kérdés: nem kellene még most belevágni a tervezett felújításba, mielőtt további drágulás történik?

A Lakáskultúra magazin cikkében röviden összefoglalja, milyen megoldások állnak rendelkezésünkre, ha hitel vagy állami támogatás segítségével szeretnénk megvalósítani céljainkat.



Alapvetően érdemes tudni, hogy a kifejezetten lakáscélú hitelek a többi hiteltípushoz képest kedvezőbb kamatozással, hosszabb futamidővel és törlesztési kedvezményekkel igényelhetőek. Emellett a piacon elérhetőek államilag támogatott konstrukciók is, sőt, akár vissza nem térítendő támogatásban is részesülhetünk. Nézzük meg a legjobb lehetőségeket röviden!

Hitelek önerő nélkül: lakáskorszerűsítésre és felújításra

Önerő nélkül is lehetőségünk van akár korszerűsítésre, akár felújításra, a bank ugyanis elfogadhatja magát az ingatlant is fedezetként. Lakáskorszerűsítési hitelt akkor igényelhetünk, ha olyan munkálatokról van szó, amelyek növelik az ingatlanunk komfortfokozatát (például közművesítés, nyílászárók cseréje, fűtés kiépítése, fürdőszoba létesítése).

A lakásfelújítási hitelt olyan munkálatokra igényelhetjük, amelyek az ingatlan állagának megóvására, az eredeti műszaki állapot visszaállítására irányulnak (például javítási, szerelési munkákra, festésre, vakolásra, vagy burkolatcserére).

A fenti két hitel esetében a feltételek és a mechanizmusok nagyrészt azonosak: ha megfelelő a jövedelmi helyzetünk és az ingatlanfedezetünk, a hitelintézetek eltekinthetnek az önerőtől. Az építőipari kivitelező által készített költségvetési tervezetet kell benyújtanunk, és a pozitív elbírálás esetén a munkálatok megkezdése előtt megkapjuk az igényelt összege.

Fontos tudni, hogy léteznek állami kamattámogatású korszerűsítési hitelek is: egyik az otthonteremtési, másik pedig a fiatalok, többgyermekesek kamattámogatott kölcsöne.

Hitel bővítésre: szakaszosan folyósítják

A lakásbővítési hitelnek a feltétel- és működési rendszere már egész más, inkább az építési hitelekéhez hasonlít. Ez azt jelenti, hogy több kritériumnak kell megfelelnünk, azonban – az építési hitelekkel szemben – önerőre ennél a hitelnél sincs szükségünk, ha megfelelő a jövedelmi hátterünk és rendelkezünk ingatlanfedezettel.

A hitel olyan bővítésre vehető igénybe, amely az ingatlanunk bruttó alapterületét legalább egy 12 négyzetméteres hasznos alapterületű új szobával növeli meg, amely nem lehet a tetőtérben. Ezen kívül rendelkeznünk kell végleges építési, esetleg szakhatósági engedéllyel, műszaki tervdokumentációval, valamint a pontos anyagszükségletet, munkadíjakat is tartalmazó költségvetési tervvel.

A hitelösszeg folyósítása szakaszosan történik, a törlesztőrészletek pedig a kiutalt összeghez igazodnak: a még nem folyósított összeg után csak rendelkezésre tartási díjat kell fizetnünk.

Gyermeket nevelők, tervezők részére: Lakásfelújítási Támogatás

Az állam különböző vissza nem térítendő támogatásokkal és kedvező hitelekkel segíti a lakáscélú beruházásokat. Egyik ilyen az Otthonfelújítási Program keretében bevezetett lehetőség: 2021. január 1-jétől gyermeket nevelő vagy váró szülőként igénybe vehetjük a Lakásfelújítási Támogatást – utólag, a már elvégzett és kifizetett munkálatok után.

A fele-fele arányban anyagköltséget, illetve munkadíjat tartalmazó számlákat be kell nyújtanunk a Magyar Államkincstárhoz, ezek értékének 50 százalékát pedig a Kincstár átutalja a bankszámlánkra. Maximum 3 millió forintos támogatást vehetünk igénybe, 2022. február 1-jétől pedig lehetőség lesz Otthonfelújítási Kölcsönre is.

CSOK és Falusi CSOK

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) egy vissza nem térítendő állami támogatás, amelyet meglévő és vállalt gyermek, gyermekek után vehetünk igénybe – használt ingatlan bővítésének céljából is. Egy gyermek esetén 600.000, két gyermek esetén 1.430.000, három gyermek esetén 2.200.000, 4 gyermek esetén pedig 2.750.000 forintot igényelhetünk.

A támogatás mellé CSOK-hitel felvételére is van lehetőség, amelynek kamata rendkívül kedvező: maximum 3 százalék fixen, vagyis a legfeljebb 25 éves futamidő alatt akkor sem emelkedik, ha a piaci hitelkamatok igen. A hitelt a készültségi fokkal arányosan, szakaszosan folyósítják, a számlák bemutatása után.

Ha olyan kistelepülésen található az ingatlanunk, amely szerepel a támogatott települések listáján, akkor gyermeket nevelő szülőként korszerűsítésre, számos felújítási munkára Falusi CSOK-ot is igényelhetünk. Akkor is lehetséges, ha az ingatlant CSOK segítségével vásároltuk meg. Kombinálhatjuk is lakásfelújítási kölcsönnel vagy a Lakásfelújítási Támogatással is.

A meglévő ingatlan felújítására egy gyermek esetén 300.000, két gyermek esetén 1.300.000, három vagy több gyermek esetén pedig 5.000.000 forint vissza nem térítendő támogatást igényelhetünk utólag, a bemutatott számlák ellenében.

A Babaváró támogatás az egyik legjobb lehetőség

A gyermeket tervező párok a Babaváró hitelt is használhatják lakásfelújításra, korszerűsítésre, bővítésre. A szabad felhasználású Babaváró maximum 10 millió forintig igényelhető akár 20 éves futamidőre. Nem kell ingatlanfedezet, a törlesztőrészlet pedig legfeljebb havi 50.000 forint lehet.

A felvett hitelösszeg kamatát az állam átvállalja az első 5 évben, gyermekszületés esetén pedig egyéb kedvezményeket is biztosít: a hitel kamatmentessé válását, a hiteltörlesztés felfüggesztését, egy részének vagy akár a fennmaradó összeg egészének az elengedését.

Rendkívül fontos a jó választás

Látható, hogy rendkívül széles a lehetőségek palettája, így kiváltképp fontos, hogy körültekintően válasszuk ki a számunkra leginkább megfelelő konstrukciót. Az állami támogatások előnyös lehetőségeket nyújtanak, azonban előfordulhat, hogy nem tartozunk a jogosultak körébe, vagy éppen egyéni okok miatt inkább a piaci hitelek mellett tennénk le a voksunkat.

Éppen ezért érdemes alaposan tájékozódni, sőt, ingyenes tanácsadást is kérhetünk szakemberektől. Mivel az egyes konstrukciók csak meghatározott ideig érvényesek, az építőanyagok árának emelkedése pedig a jövőben is folytatódhat, érdemes mielőbb lépni, ha felújítási terveink vannak.

