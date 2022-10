Hat mézfajta szuperképességekkel

A meghűlés, torokfájás és köhögés egyik ősi gyógymódja, amit minden nagymama alkalmaz, ha az unokája beteg lesz, nem más, mint a mézfogyasztás. A méz azonban ezen felül is számos pozitív élettani hatással bír – immunerősítő, szépítő, roboráló stb. – ám egyáltalán nem mindegy, melyik fajtát mire alkalmazzuk – írja a Life.hu

Vegyes virágméz

A vegyes virágméz az egyik leggyakrabban használt mézfajta, amely – ahogyan a neve is mutatja – több virágfajta mézét tartalmazza. Mivel ennek a mézfajtának az összetétele nagyon változó - attól függően, hogy mikor, hol és milyen virágokból származik -, így a megjelenése és a zamata is sokféle lehet. Ami biztos, hogy mind ásványi anyagokban, mind flavonoidokban gazdag, így kiváló gyógyító hatással bír, legyen szó sebekről vagy felső légúti megbetegedésekről.

Akácméz

Az akácméz a virágméz után a legnépszerűbb mézek egyike, amely aranyszínű, lágy ízű és kristályosodásra nem annyira hajlamos. Igazi hungarikum, amelynek hatásai közé tartozik a köhögéscsillapítás, immunerősítés, vértisztítás, méregtelenítés, nyugtatás, de csökkenti a vérszegénységet és kordában tartja a savképződést is.

Hársméz

A hársméz szintén nagyon kedvelt mézfajta, amely lehet egészen világos színű, de akár borostyánárnyalatú is. Illata és íze határozott, már-már pikáns és mivel a hársfa virágaalig tartalmaz pollent, így az is megpróbálkozhat a fogyasztásával, aki egyébként pollenallergiás.Kiválóan gyógyítja a megfázást, a köhögést és a hurutos megbetegedéseket, lázcsillapító, görcsoldó, idegerősítő, vértisztító, elűzi az álmatlanságot, sőt az antibiotikumokhoz hasonló hatással is rendelkezik.

Napraforgóméz

A napraforgóméz kevésbé ismert és közkedvelt, talán azért is, mert kissé kesernyés vagy savanykás íz jellemzi. Színe napsárga és gyorsan kristályosodik, így könnyen kanalazható, adagolható. Ásványianyag-tartalma mellett E-vitaminban is gazdag, így rendkívül jó antioxidáns, véd a szabadgyökök káros hatásaitól, csökkenti a koleszterinszintet, óv az érelmeszesedéstől, segíti a kiválasztórendszert, csökkenti a gyulladást, görcsoldó hatású, étvágygerjesztő és egyes kutatások szerint véd bizonyos daganatos megbetegedésektől is.

A teljes cikk ITT olvasható tovább.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Unsplash)