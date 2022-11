Hamarosan újra embert küld a NASA a Holdra (X)

Többszöri halasztás után november 16-án fellőtték az Artemis–1 holdrakétát, ezzel elkezdődött az emberiség visszatérése a Holdra. Az Orion űrsikló legénység nélkül, fantomoknak nevezett bábukkal a fedélzetén kerüli meg a Holdat, hat hetet tölt az űrben rendszereinek tesztelésével.

A fedélzeten magyar dózismérők biztosítanak kulcsfontosságú adatokat a kozmikus sugárzási térről. Magyarországnak komoly tapasztalata van abban, hogyan lehet megvédeni a technikát és az embert az űrben az egyik legnagyobb veszélytől, a kozmikus sugárzástól – erről Zábori Balázs űrkutatási mérnök beszélt az év egyik legfontosabb, élő, tudományos talk show-jában, amit bárki megtekinthet még november 24-ig az Mvmfuturetalks.hu oldalon.

Fotó: MVM Zrt.

Az idén harmadik alkalommal megrendezett ismeretterjesztő vitaműsorban a tudományos élet ismert és elismert szakértői, Kevin Kelly, az egyik legfontosabb, globális technológiai magazin, a Wired alapítója, Neil deGrasse Tyson világhírű asztrofizikus, Porkoláb Imre katonai stratéga, ifj. Duda Ernő medtech-innovátor és Zábori Balázs űrkutatási mérnök ütköztették véleményüket. Az est házigazdái Ördög Nóra és Szirmai Gergely voltak, de Magyarósi Csaba és a Pamkutya duó egyik tagja, Osbáth Norbert is feltűntek a stúdióban. A sztárok és sztárszakértők többek között arra keresték a választ, miként demokratizálódik az innováció azzal, hogy a nagy állami szervezetek, az űrkutatás vagy éppen a hadiipar mellett magáncégek is a jövő eszközeit fejlesztik.

Elon Musk, a világ leggazdagabb emberének űrkutatási cége, a SpaceX évek óta azon dolgozik, hogy 2050-re egymillió embert költöztessen a Marsra. Ennek egyik mérföldköve volt a SpaceX Inspiration4 misszió. Az űrutazás kezdete óta ez volt az első, kizárólag civilekből álló küldetés a világűrben. Az útról Hayley Arceneaux, az Egyesült Államok egyik legfiatalabb civil űrhajósa beszélt az MVM Future Talks-ban, ahol az is kiderült, hogyan csinált belőle Elon Musk hat hónap alatt kereskedelmi asztronautát. A nézők bepillantást nyerhettek abba is, milyen Európában egy űrhajóskiképzés. Az ismert videóblogger, Osbáth Norbert, a Pamkutya duó egyik tagja számolt be arról, milyen érzés, amikor a földi gravitáció többszöröse nehezedik az emberre.

Fotó: MVM Zrt.

A tudományos élet nagyágyúi abban egyetértettek a műsorban, hogy az innováció egyik motorja, az űrkutatás hatalmas fejlődés küszöbén áll, amely egy új korszakot nyit a tudomány és az emberiség előtt. Hamarosan nemcsak kutatóbázisokat, de a globális ipar egy részét is kiköltöztetheti az emberiség egy másik bolygóra. Abban viszont vita volt a jövőszakértők között, hogy az ember képes lesz-e életvitelszerűen élni és családot alapítani egy másik planétán, például a Marson.

Turisztikai desztináció lesz a Mars, vagy gyarmatosítjuk is? Valóban jön az űrutazók kora? Ezekre a kérdésekre is választ adtak az MVM Future Talks tudományos sztárszakértői a műsorban, amelyet több tízezren követtek élőben. A streamelt adás november 24-ig még visszanézhető a www.mvmfuturetalks.hu oldalon.

Borítókép: MVM Future Talks 2022 (Fotó: MVM Zrt.)