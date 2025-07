Tönkretenné a gazdákat a készülő kereskedelmi megállapodás

– A gazdálkodók megélhetését ellehetetlenítené, az élelmiszer-biztonságot pedig veszélyeztetné az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás, különösen úgy, hogy Brüsszel ezzel egyidejűleg megnyitotta az uniós piacot az ukrán mezőgazdasági termékek előtt is – jelentette ki közösségi oldalán Nagy István agrárminiszter pénteken.

Az Agrárminisztérium (AM) közleményében ismertetett videóüzenetben a tárcavezető kijelentette: az EU–Mercosur szabadkereskedelmi egyezmény elfogadása esetén az Európai Unió és a Dél-amerikai Közös Piac országai közötti vámok jelentős részét megszüntetné, és egy új, mintegy 800 millió fős piac jönne létre.

A megállapodás jelenlegi formájában számos negatív hatást gyakorolna az Európai Unió mezőgazdaságára, beleértve Magyarországot is. A tervezet alapján kezelhetetlen mennyiségben érkeznének az unióba kifogásolható minőségű, az európai termelési normáknak meg nem felelő agrártermékek, például baromfi- és marhahús, valamint cukor és méz.

Brüsszel piacnyitása Ukrajna mezőgazdasági termékei felé, valamint az EU–Mercosur-megállapodás együttes hatása tovább destabilizálná az európai agráriumot, tönkretenné a gazdák megélhetését és veszélyeztetné az élelmiszer-biztonságot is. Hazánk továbbra is kiáll azon alapvetés mellett, hogy az EU és harmadik országok viszonylatában alkalmazni kell az úgynevezett tükörklauzulát. Eszerint az Európába beáramló termékeknek is meg kellene felelniük az uniós termelési és nyomon követhetőségi szabályoknak, ennek hiányában jelentősen sérülne a hazai és az uniós agrártermelés – hangsúlyozta a miniszter.

Kifejtette, Magyarország az uniós tagállamok között megkezdte azon szövetségesek keresését, akik szintén Magyarországhoz hasonló állásponton vannak. Szerencsére nem vagyunk egyedül: Ausztria, Írország, Hollandia, Románia és Olaszország is tiltakozik a megállapodás ellen. Az agrárminiszter emlékeztetett, hogy a francia tárcavezetővel már tavasszal egyeztetett, és egyetértettek abban, hogy a megállapodás jelenlegi formájában komoly veszélyt jelent az európai gazdákra, így Európa élelmiszer-önellátására is – áll a közleményben.

Nagy István a távirati iroda ismertetése szerint kiemelte, a megállapodás megkötését jelen formájában nem támogatjuk, mivel az nem nyújt megfelelő védelmet az uniós és magyar termelők számára a Mercosurból és az Ukrajnából érkező mezőgazdasági importtal szemben.