Három tökéletes úti cél a városi kiruccanásokhoz (X)

A bemutatott városoknál tuti, hogy a jól kiépített infrastruktúra és a gyors utazási lehetőségek miatt akár egy napot is eltölthetünk a városban. Azonban sok más, kevésbé ismert helynél ez nem egyértelmű. Ezért először mindenképp tájékozódjunk az adott város lehetőségeiről. Mennyire egyszerű odajutni repülővel, és mennyi időbe telik? Nehézkes a vámkezelés vagy könnyű? Mennyire jó a közlekedés az adott városban? Ha hosszú órákba kerül bejutni például a reptérről a városba, akkor nem biztos, hogy a legjobb várost néztük ki, ahogyan a nem megfelelő közlekedés is hátráltathatja a kiruccanásunkat. Az ilyen, egy-két napos utazásoknál ugyanis az idő nagyon sokat számít. Ha hosszú az odautazás, azzal rengeteg időt veszítünk a pihenésből. Ezért olyan városokat érdemes választani, amelyek közel találhatóak repülővel, valamint megbízhatóak a közlekedés szempontjából.

Forrás: esky.hu

1. London – gyors ügyintézés és utazás az EU-n kívül

London tipikus példája azoknak a multikulturális, de nem EU-s városoknak, ahová mindenki el szeretne ugrani egy all day breakfastre, viszont senki sem lakna mindenáron ott. Ez nem is csoda, hiszen London rendkívül sűrűn lakott metropolisz. Viszont lehengerlő a hangulata, a fényei és a csodálatos parkjai. A repjegy sem akadály: már akár egy vonatjegy áráért is kaphatunk repülőjegyet. Főleg, ha olyan repülőjegy kereső oldalán nézünk, amely rendkívül hatékonyan gyűjti össze a legjobb árú jegyeket számunkra. Ráadásul a portál programokkal, és szálláshelykínálattal is szolgál, vagyis egy kalap alatt mindent elintézhetünk. A határátkelés miatt pedig igazán nem kell izgulnunk. Érvényes útlevéllel az EU-polgárokat hamar átengedik a britek is.

2. Párizs – már csak a hangulat miatt is megéri

Párizs a romantikus andalgások városa, mellette pedig természetesen a jó hangulatú francia esteké és összejöveteleké. Szintén egy olyan város, ahol kifogástalan a közlekedés, és szó szerint pillanatok alatt eljuthatunk egyik helyről a másikra. Ezért remek célpont akár egy egynapos utazásra, hiszen a főváros szépségeit könnyen meg tudjuk közelíteni. A francia főváros szellősebb, mint London, és szintén tele látnivalókkal, hasonlóan a másik két felsorolt városhoz. Nem csak a Louvre és az Eiffel-torony az, amiért megéri a városba utazni tehát. Párizs rendkívüli múltja miatt mind a gasztronómia, mind a kultúra terén kiemelkedő. A városkép ősi negyedeket rejt, ahol misztikus sétákat tehetünk egy-egy kirándulás alkalmával. A francia kastélyoknál és villáknál pedig kevés csodálatosabb látvány létezik.

Forrás: esky.hu

3. Róma – remek kiindulópont az olasz életérzés felfedezésére

Ahogyan mondani szokás, „minden út Rómába vezet”, viszont ez fordítva is igaz. Minden út Rómából vezet. Remek a közlekedése, akár más nagyobb városokba is könnyedén utazhatunk a helyi járatokkal, például Nápolyba. Vagyis egy pár napos hétvégére szintén ideális. A repjegy Róma városába pedig megesik, hogy néha szintén a vonatjegyek árát közelíti. Ráadásul az utazási idő sem több, mintha Budapestre látogatnánk az ország távolabbi részéből. Rómában ne csak az ókori emlékeket vegyük górcső alá. Elég, ha felugrunk egy helyközi buszjáratra, és már élvezhetjük is az olasz vidéki vendégszeretet kényelmét valamelyik közeli kis vidéki városkában. Ne hagyjuk ki!

Borítókép: illusztráció (Forrás: esky.hu)