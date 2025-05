Őrségváltás

Arra persze nem vehetünk mérget, hogy nem hallunk Gyurcsányról már soha többet. Lári Feri 2022-ben is visszavonult a kampányból, azt hangoztatva, hogy nem akar akadálya lenni a baloldal választási sikerének. Aztán amikor jött az újabb jobboldali kétharmad, főnixmadárként éledt fel újra, abban reménykedve, hogy az ellenzéki szavazók benne látják majd a megmentőt. Ezt a szerepet azonban elorozta előle egy másik hivatásos hazudozó, aki ráadásul az ellene folytatott eljárások gyanúja szerint gazdasági bűnöző és tolvaj is egyben (nem beszélve a sokat emlegetett pszichés állapotáról), így méltán lehetett utóda az őszödi beszéd rétorának. Egy dolog hiányzott még a gyurcsányi pedigréből Magyarhoz képest, a családon belüli tragédia, de Dobrev Klára ezt is megoldotta, közölte, a napokban elválik a férjétől, pedig ezt senki sem kérdezte tőle.

Ha Magyar tehát bukik, a Brüsszelből pénzelt magyar baloldal megsebzett hegylakójaként simán visszatérhet még az egykori DK-elnök, ha akarják ezt a választók, ha nem. Gyurcsány nélkül ugyanis, lássuk be, a DK nem létezik.

Némi elégtételt persze érezhetnek azok, akiknek tomfák és viperák csattantak a hátán vagy gumilövedékek a testükön és a szemükben, mert élve az alkotmányban biztosított gyülekezési jogukkal, szabadon akarták kinyilvánítani az ötvenhatos forradalom ötvenedik évfordulóján a véleményüket az utcán, vagy csak részt akartak venni az akkori ellenzék rendezvényén. Vagy azok, akiktől elvették a családi adókedvezmény nagy részét, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a munkájukat, bezárták a kórházukat, az iskolájukat a Gyurcsány-kormány idején. No meg persze azok is, akik egyszerűen csak szégyellték magukat amiatt, hogy egy olyan kormány vezethette az országot, amely hazudott reggeltől estig, miközben kockáztatta az ország biztonságát, hiszen a honvédséget szétlopta és politikai célokra használta a rendőrséget meg a titkosszolgálatokat.

De nehogy azt higgyük, hogy mindezek a veszélyek kámforrá válnak azzal, hogy a „brüsszelita forradalom” felfalja a gyermekeit! Most éppen egy olyan figurát akarnak hatalomra juttatni Magyarországon, aki szintén nem retten vissza semmitől a céljai elérésének érdekében, ráadásul azonnal Ukrajnába parancsolná a magyar katonákat is, ha éppen arra kérik a néppárti megbízók. Mert egy dolog van, amit soha sem elég hangsúlyozni. Ezek ugyanazok!