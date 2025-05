Zavart érezni a Momentum környékéről. Pár napja még a budapesti Duna-hidakon randalírozott a hazaárulásra szakosodott felekezet, most meg azzal áll elő ikonikussá hülyült exvezérük, Fekete-Győr András: leghelyesebb az lenne, ha el sem indulnának a 2026-os választáson, ellenkező esetben gyengül az esély, hogy bekövetkezzék a várt politikai változás.

„A Momentum nem állhat a kormányváltás útjába” – szavalja a kétségbeejtő ember. (Emlékszünk még? Ők voltak a tiszta tekintetű, romlatlan fiatalok. Mára csak egy momentum lettek… Francia projekt a párt, rövid kéjt élhettek át az ifjak, amikor kitoltak az olim­piát támogató magyarsággal. Ez be is árazta társaságot. Most mehetnek a gatyadizájnerhez parlamenti helyért kuncsorogni.) Persze ne legyünk naivak! Üzentek a szponzorok: a projektnek vége, a még megmaradt pénzt tessék beforgatni Magyar Péter lájkmozgalmába (Szőcs László szóleleménye).

Igaz, voltak már előjelek. Hajnal Miklós zugközgazdász például, aki infantilis vigyorral szokott tudósítani a felekezet agyzsugorított akcióiról (különösen a sötétséget tudta jól visszaadni), már korábban bejelentette, nem indul újra egyéni körzetében, nem akarja rontani az ugyanott szereplő Magyar Péter esélyeit. Igaz, Cseh Katalin még mindig a genderhülyítettek voksaiban reménykedik: „Támogatjuk az LMBTQ-közösséget, bármilyen formában lesz is a pride, mi biztosan ott leszünk. Erre buzdítom az EU-s vezetőket is, mutassuk meg az Orbán-rezsimnek, nem engedjük eltiporni az emberi jogokat!” Épp raknám ki a pontot, amikor jön a hír, Gyurcsány is megkaphatta a selyemzsinórt: lemond, kiszáll, visszavonul, Klárikát is hátrahagyja. (Azért csak módjával örüljünk!)

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook/Buzinkay György)