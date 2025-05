Gyurcsány útja a lemondásig 1. rész – Mozgalmár múlt és kapcsolatrendszer

Gyurcsány Ferenc húszéves korában lépett be a Kommunista Ifjúsági Szövetségbe (KISZ), a magyar kommunista állampárt, a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) ifjúsági szervezetébe. A pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Karán technika–biológia szakon kezdte meg tanulmányait. A KISZ egyetemi bizottságának tagja lett, elsősorban rendezvények és diákprogramok szervezésében vett részt. Még ugyanebben az évben, ősszel az egyetem KISZ-titkárává választották. Következett a városi KISZ-bizottság, ahol négy évig volt titkár, majd 1988-ban kilépett az országos politika színpadára: Budapesten a KISZ KB főiskolai tanácsa elnökévé választották, 1989 elejétől pedig a KISZ KB egyik titkára lett. Akkor, a nyolcvanas évek végén felgyorsultak az események, a pártállam számára vészes sebességgel következett a rendszerváltás. 1989 áprilisában ült össze a szervezet XII. kongresszusa, Nagy Imrének, a KISZ KB első titkárának köszöntője szerint azzal a céllal, hogy – az MTI korabeli tudósítása szerint – „a résztvevők egy ifjúságpárti szocializmus megvalósításáért szövetkezzenek”.

A KISZ-ben a megújulást névváltoztatással is jelezni akarták, elhagyták a névből a kommunistát, a szocialistát és a baloldalit is, ez lett a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség (Demisz). Nagy Imre utolsó első titkár viszont maradt, ő lett a Demisz elnöke. Sokan jelölték volna Gyurcsányt is, de ő végül csak alelnök lett. A kongresszus előtt viszont, többek között Bajnai Gordonnal és Szilvásy Györggyel együtt, nyílt levélben sürgette egy új baloldali szövetség létrehozását. Bajnai ekkor egy Unió a Demokratikus Szocializmusért elnevezésű mozgalom ügyvivője, Szilvásy pedig a KISZ szóvivője volt.

Havi húszezer

Gyurcsány alig két hónap múltán megvált az alelnöki pozíciótól, arra hivatkozva, hogy „az elitek önmagukkal és a hatalommal vannak elfoglalva, miközben a nyomorúság egyre nagyobb. A reformer nem menekül, a reformer szembenéz” – kommentálta egyes szám harmadik személyben saját lemondását 1989 júniusában.

Azzal, hogy otthagyta a Demiszt, Gyurcsány látszólag a semmibe ugrott. Elbukta havi bruttó harmincezer forintos javadalmazását – az akkori átlagfizetés durván háromszorosát –, de a még KISZ-esként kapott két és fél szobás lakását megtartotta. Már ekkor jelezte: létrehoz egy saját szervezetet. „A jövő ma kezdődik! Megalakult az Új Nemzedék állampolgári-közéleti mozgalom” – számolt be 1989. július 24-én a Népszabadság 4. oldala. Az új mozgalmat a zsámbéki főiskolán néhány tucat fiatal hozta létre, akik bejelentették, hogy el akarnak indulni az országgyűlési választásokon. A cikk vezető megszólalója az Új Nemzedék elnöke, Gyurcsány Ferenc volt.

Érdekesség, hogy az Új Nemzedék gondolata Bajnai Gordon lakásában született meg, ahogy arról az Origó Lencsés Csaba által írt, 2006. júliusi Bajnai-portréja részletesen beszámolt: „Több forrásunk visszaemlékezése szerint Bajnai 30 négyzetméteres kis lakásában zajlottak hajnalokig »világmegváltó tanácskozások« Gyurcsánnyal és másokkal. A Bakáts utcai garzon óriási előnye volt, hogy pár száz méterre feküdt a pesti Közgáztól. A régi szervezetekkel szembeni – ahogy ma Bajnai fogalmaz – »szociáldemokrata beállítottságú, demokratikus szocialista alternatíva« létrehozásáról folyó diskurzusoknak nevet is adtak: BalKon, azaz Baloldali Konszenzus.” A BalKon egyes alkalmain egyébként Schiffer András is részt vett. Visszatérve Gyurcsányhoz, az Új Nemzedék 1989-es megalakulásának feltárásakor egy nagyon furcsa, azóta feltáratlan finanszírozási részletet is találtunk. Az Új Nemzedék nevű, Bajnai Gordonnal közös alakulata élén gyanús körülmények között szponzorálta Gyurcsányt egy később csődbűntett miatt megvádolt vezetőkkel működő cég, a Váltó Kft. A Magyar Hírlap 1989. július 24-én arról cikkezett, hogy „Mindenesetre létbiztonságukat a Váltó Kft. és az Észterlánc Rt. garantálja – az előbbi augusztustól állást kínált Gyurcsány Ferencnek. […] várhatóan százezer forint befektetéssel több hónapos munkát igénylő tanulmányt készítenek szakemberek segítségével, amely egyfajta jelentés lesz a fiatalság jelenlegi valós helyzetéről”.

Ugyanezen a napon a Magyar Nemzet ennek kapcsán arról számolt be, hogy „A most megalakult szervezetnek az is érdekessége, hogy anyagi támogatását egy kft. és egy gmk. vállalta. Mint Gyurcsány Ferenc, aki »sportállásban« a kft. tanácsadója lesz, elmondta: ha a polgároknak szükségük van politikusokra, tartsák el őket, ne várják ezt a hatalomtól.”

Az Új Nemzedékkel feltűnően sokat foglalkozó Népszabadság 1989. július 31-én egyenesen azt az alcímet adta a Gyurcsány Ferenccel készített interjújának, hogy Miért fizet a Váltó Kft. bruttó 21 ezret a mozgalom elnökének? Adjuk is át a szót az interjút készítő Fekete Gy. Attilának, illetve Gyurcsány Ferencnek:

„– Ez igaz, persze önnek ma már könnyű dolga van. A Demiszben nevet szerzett, lakást és tudomásom szerint elég szépen támogatja önt egy kft. – Amikor elhagytam a Demiszt, még nem tudtam, hová megyek, hol fogok dolgozni. A jelenlegi munkáltatómat, a Váltó Kft.-t csak két hete ismerem. Tőlük kapom a fizetésemet, bruttó 21 ezer forintot, de ez a vállalkozás mozgalmunkat is támogatja. Egyszerűen azért, mert fiatalok, tehát az átlagnál innovatívabbak vagyunk. Ráadásul formálódó gazdaságpolitikánk vállalkozásbarát. Ha sikerül hozzá támogatókat szerezni, tehát szavazókat, akkor közvetve használunk a Váltó Kft.-nek is. Egyébiránt, ha továbbra is a Demisz alelnöke maradok, jelenleg bruttó 30 ezer forint lenne a fizetésem. Ami pedig a lakást illeti: való igaz, még a KISZ KB titkáraként kaptam a Fővárosi Tanácstól egy két és fél szobás tanácsi lakást. Sokat töprengtem azon, hogy azzal mi legyen. Kikértem erről sokak véleményét, a többi között a politikai ellenfeleimét is. Végül is azt szűrtem le ezekből a beszélgetésekből, hogy attól nem leszek én szebb, okosabb, ha visszaadom ezt a lakást, és feleségemmel, kisgyermekemmel átköltözöm egy albérletbe. Mindenesetre elgondolkoztató, hogy »lakásügyem« mind ez idáig csak a Demiszben vetődött fel. Mondván: ha már nem tartozol közénk, nem jár neked a lakás! Hát nem érdekes?”

Mindenképpen az, mint ahogy más érdekességek is szerepelnek ebben a nyilatkozatban. Maga Gyurcsány is „politikai ellenfeleiről” beszél, akiknek kikérte a véleményét a lakássztorijáról. Nyilvánvalóan KISZ–Demisz-vezetőkről lehetett szó, miként az is valószínű, hogy nemcsak a távozó alelnökük lakása, de a Gyurcsány és a Váltó Kft. közötti jövedelemtranszfer „megkaparása” és nyilvános kitárgyalása mögött is ők állhattak.

A KISZ-es/demiszes Ifjúsági Magazin 1989. augusztus elsejei számában pedig szintén rákérdezett a lakásügyre Gyurcsánynál, aki így válaszolt: „A Fővárosi Tanács rendelkezési keretéből kaptam lakást, s ez a lemondás után nagy port kavart a Demiszben. Sokat töprengtem, s úgy döntöttem, nem adom vissza a lakást, csak akkor, ha ez válik a politikai viták középpontjává. Ha ettől valaki boldog lesz ebben az országban, visszaadom…”

Nézzük, mit lehet tudni a gáláns Váltó Kft.-ről? Egyrészt azt, hogy – ahogy ezt több forrásunk is megerősítette – a cég tulajdonosa Juhász András, szintén KISZ-vezér volt. Juhász neve előkerült a Dreher-palota, a Magyar–Szovjet Baráti Társaság (MSZBT) székházának állami vagyonkörből való kijátszása kapcsán is a korabeli sajtóban. Idézzük a Világ című lap 1990-es cikkét: „az egykori KISZ különböző rendű és rangú tisztviselői, kft.-kbe mentve magukat, furcsa módon a Dreher-palotában adtak találkát egymásnak.

Többek között az MSZBT ügyvezető titkárának, Varga Sabján Lászlónak a felesége érdekelt az egyik cégben, egy másik kft. munkatársa, Karaszek Judit Fejti György tanácsadója volt az egykori KISZ KB-ban. E valahai testület és az MSZBT volt titkára György Sándor, valamint egykori KISZ-kollégája, Juhász András is kft.-igazgató, tulajdonosként szintén a székházban székel.” A férfi az 1980-as évek végén szerte az országban cégeket alapított. Az egyik cégének tranzakciójával kapcsolatban csődbűntett és más bűncselekmények miatt vádat emeltek ellene. Ez volt a türjei Épfu ügye.

Nézzük röviden a tényeket: a Gyurcsányékat fizető Váltó tulajdonosa, Juhász 1990-ben Zalaegerszegen létrehozott egy céget, amely később megvette a Zala megyében található Türje községben az Épfut (Építőipari és Fuvarozási Vállalat). Az Épfu az adásvétel előtt csődöt jelentett. Az adásvétel után egyezség született a hitelezőkkel, ebből azonban semmi sem teljesült. Mint kiderült, a cég fizetőképtelensége nem szűnt meg, sőt apportként előbb a telephelye, majd minden mozgatható berendezése, anyaga, eszköze és követelése a Váltó Kft.-be vándorolt. Ráadásul az Épfu üzemszervező, szaktanácsadó szolgáltatást is rendelt a Váltótól több tíz millió forintért, a pénzt ki is fizették és még az áfát is visszaigényelték. Az ügyészség ezért csődbűntett és más bűncselekmények miatt vádat emelt a Váltó tulajdonosa ellen.

Mindez azért is érdekes, mert a csődbűntett eszköze a tanácsadás volt, Gyurcsányt pedig hasonló tevékenységért fizette a Váltó. Bizonyára az is a véletlen műve, hogy éppen abban a hónapban, amikor Gyurcsányék önálló mozgalomalapításba fogtak, 1989 júliusában Türjén megalakították az Épfu Ifjúsági Szervezetet.

Az új nemzedék sikere

A Demisz hamar eljelentéktelenedett, de arra még volt ideje, hogy megszabaduljon a vagyonától. A csillebérci úttörőtábort 1989 júniusának végén – az állami tulajdon önkényes elajándékozási lehetőségének megszűnése előtt pár nappal – a Magyar Úttörőszövetségnek ajándékozták. (Az erről szóló szerződést, amelynek annak idején a „biztonság kedvéért” született egy KISZ-es és egy demiszes változata is, 2004-ben semmisítette meg a Fővárosi Bíróság. A történetben közvetett módon érintett volt a KISZ-vagyon átmentésében az egyik fő felelősnek tartott Varju László, aki ma már a DK politikusa.) Néhány nap leforgása alatt passzolták el a KISZ KB Duna-parti székházát 950 millió forintért a Magyar Hitel Bank Rt.-nek. A Demiszhez került továbbá az Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó Vállalat, valamint a Hotel Ifjúság Szálloda és Étterem Vállalat. Előbbit hagyták kimúlni, utóbbi pedig 1998-ban az Autó Danubia Kft.-nél kötött ki – olvasható a HVG korábbi összeállításában.

Az új nemzedék bukása

Gyurcsány sokat várhatott az Új Nemzedéktől, mert az akkori köztelevíziónak nyilatkozva azt mondta – szintén harmadik személyben szólva önmagáról –: „ha Gyurcsány Ferenc veszít, akkor azt hiszem, félre kell állnia”. Azt is kinyilvánította, hogy az állampárttól, az MSZMP-től nem akar elhatárolódni, és meg akarja tartani párttagságát. Az Új Nemzedék – akárcsak az MSZMP – hamarosan megszűnt. Gyurcsány ekkoriban személyes válságba került, és bukását nem sokkal később azzal magyarázta, hogy nem állt ki elég határozottan az ellenzékiek, így a Fidesz jogos követelései mellett. A ’90-es választási kampányban megszólalt a Népszabadságban, és mintegy önostorozva elismerte, hogy a Fidesz helyett a pártállami hatalom mellé állt: „a másik nagy hibám az volt, hogy nem álltam ki elég határozottan az ellenzékiek jogos követelései mellett. Azok mellett, amelyeket pedig – ha más fórumokon is – magam is hangoztattam. Például, amikor a hatalom támadta az éppen megalakult Fideszt, én tiltakoztam az alkalmazott módszerek ellen. Kisebbségben maradtam azonban a véleményemmel, és ebbe bele is törődtem. Lojális voltam a hatalomhoz.”

A volt miniszterelnök életrajzában az ezután következő hónapok eléggé zavarosak. A Debreczeni József-féle könyvből úgy tűnik, mintha Gyurcsány is csak egy egyszerű munkanélküli lett volna a rendszerváltás idején. Holott kevés munkanélkülinek lehetett akkoriban olyan mozgalmármúltja, szervezőkészsége és kapcsolatrendszere, mint neki.

Azt nem tudni, hogy a Váltóval való kapcsolat hogyan és miért szűnt meg. Mindenesetre 1989 decemberében Gyurcsány már tudta, hogy a következő hónaptól ismét lesz fizetése. Debreczeni szerint „mindebben a véletlen és régi ismerőse van a segítségére: Kerékgyártó István”. Neki köszönhetően került Gyurcsány a befuccsolt mozgalmárkodás után a Creditum Kft.-hez.