Farvizesek

Elindult nemrég Magyar Péter túrahajója a Tiszán. Több okból is van ebben valami szimbolikus. Egyrészt a marketingpolitikus ismét bizonyította, hogy a munka nem az erőssége, nemcsak az evezés oroszlánrészét bízta ugyanis az újdonsült barátnőjére, de a nyílt vízi kampányfotók kedvéért nagy ívben letojta azt is, hogy éppen be kellett volna mennie a munkahelyére, az Európai Parlamentbe.

Jelképesnek tekinthető a vízi bohóckodás azért is, mert az igazi kenusok szerint nem mindegy, hogy ki evez éppen a hajójuk farvizén, felkapaszkodva a hullámokra. Az ellenzék digitális mozgalmának vezére pedig furcsa figurákkal találkozhat manapság, ha maga mögé tekint, egy népes csoport törött lapátokkal, lélegeztetőgépekkel kapkod a hajó és a kapitány hátsófele után.

Ott van például a két legintenzívebb kapaszkodó: Lendvai Ildikó és Juhász Ferenc. A fiatalabbak kedvéért, két virtigli kommunistáról van szó, akik, miután kiélvezték a Kádár-rendszer összes előnyét a karrier­jük felépítéséhez, egyszer csak szocialistának adták el magukat az MSZP vezetőiként. Előbbit, Lendvai Ildikót sokáig csak cenzorkának nevezték, mert a pártállamban együtt irányította a „tűr-tilt-támogat” rendszert a nagy hatalmú Aczél Györggyel. Aztán az MSZP frakcióvezetőjeként azt harsogta a parlamentben, hogy nem lesz gázáremelés, miközben maga is tudta, hogy ez egy ordas hazugság, hosszú évekig tartó megszorítás következik. Ez a politikus jelentette ki most egy podcastben, hogy Magyar Péterre fog szavazni 2026-ban.

Ennél azonban talán még nagyobb tragikomédia, hogy a Medgyessy Péter és Gyurcsány Ferenc honvédelmi minisztereként szolgáló Juhász Ferenc is hasonló nyilatkozatot tett. Az a politikus, aki már a honvédelmi minisztersége első évében súlyos korrupció gyanújába keveredett, hiszen hatalmas luxusvillát vásárolt és újíttatott fel a festői Németvölgyben, de csak kétes módon tudta igazolni a gyarapodás fedezetét. Később pedig kiderült az is, hogy a honvédséget kiárusító miniszter idejében egy vesztegetési hálózat működhetett az általa irányított tárcánál, amely a vádak szerint whiskys dobozokban hordhatta a kenőpénzt a legfelsőbb vezetőknek. Akkoriban a bírósági tárgyalótermeket járta Juhász, most pedig a televízióstúdiókat, ahol ezek után még van képe osztani az észt a honvédségről meg a tisztességről. No meg Magyar Péterről, akire szerinte azért kell szavazni, mert legyőzheti a Fideszt.

Magyar Péter maga sem veti meg az ex-MSZP-sekkel való együttműködést. Ez persze nem lehet véletlen, hiszen a Tisza elnökétől sem áll távol a bűnöző hajlam, eljárás folyik ellene többek között garázdaságért, lopásért, bennfentes kereskedelem gyanújával, de a mai napig nem tisztázott az sem, hogy mi lehetett a szerepe a Diákhitel Központot körüllengő korrupcióban.

A kapcsolat tehát szinte természetes, könnyen lehetett a Tisza kampánymenedzsere például az angyalföldi szocialista polgármester fia vagy Magyar Péter ügyvédje a Medgyessy-kormány igazságügyi minisztere, Bárándy Péter.

De a Tisza támogatói között lassan a teljes egykori SZDSZ-es holdudvar is felsorakozott, akik annak idején együtt kormányoztak a posztkommunistákkal. Magyar Bálint, Kuncze Gábor, Demszky Gábor szintén csatlakozott. És akkor még nem beszéltünk az olyan megélhetési politikusokról, mint a kendermagos Juhász Péter, akiről senki sem tudja megmondani, hogy miből és milyen célokkal is él valójában. Nem meglepő, hogy némelyik kommunistából ezek után még kitör a düh és az őszinteség. A nagy párthatalmi üzengetések közepette Komjáthi Imre például közölte, neki is van egy üzenete: „Megy mindenki a p…csába!”