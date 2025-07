Megnyitotta kapuit a Művészetek Völgye

Megnyitotta kapuit a 34. Művészetek Völgye. A fesztivál programjai és kulturális eseményei már várják a látogatókat. A Kapolcson megrendezett hivatalos megnyitón Oszkó-Jakab Natália fesztiváligazgató köszöntötte a vendégeket, majd partnereik és támogatóik is megosztották üzeneteiket. A programhelyszíneknek otthont adó három falu polgármesterei is méltatták a rendezvény jelentőségét és a közösség összefogását. A megnyitón részt vett Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter és Szalay-Bobrovnicky Kristóf honvédelmi miniszter is. A fesztivált beharangozó szerdai budapesti sajtótájékoztatón Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter kiemelte:

a Művészetek Völgye sokkal több, mint egy egyszerű fesztivál, egy térség gazdasági modelljének az alapja is.

A Művészetek Völgye jó példa arra, hogy a kultúra gazdasági erővé is tud válni. Olyan térségszervező erővé, amelynek azon túl, hogy szórakozást biztosít az ott élőknek, a turisták számára vonzó célpontot jelent és az egész térség vonzerejét növeli, konkrét gazdasági eredményei is vannak. Munkahelyteremtő jellege van, illetve a vállalkozási kultúrát és az ott élők közösségét is erősíti – mondta a fesztivál egész éves hatásáról.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter kipróbálta a Sportgarden eszközeit is Kapolcson (Fotó: MTI)

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a megnyitón azt is hangsúlyozta:

először jelenik meg a sport szervezett formában, a Sportgardenen keresztül a Művészetek Völgyében idén.

Hozzátette: a Sportoló nemzet program részeként a kormány nagy figyelmet fordít arra, hogy ne csak a világversenyeken szerezzenek minél több érmet a magyarok, és ne csak nagy nemzetközi sporteseményeket rendezzen Magyarország, hanem a lehető legtöbb emberhez eljuttassák a sportot.

– A sport az a „belső honvédelem”, amivel önmagunknak is tartozunk – fogalmazott a tárcavezető, hozzátéve, hogy ugyanúgy, ahogy egy országnak szüksége van honvédelemre ahhoz, hogy megvédje önmagát, az egyénnek is szüksége van erős fizikumra, „egy jól karbantartott testre”.

Sportgardent már az olimpia idején is rendeztek, ahol délelőtt testmozgási lehetőségeket nyújtanak, délután pedig ismert sportolókat és közéleti szereplőket hallhatnak az érdeklődők.

– A kultúra már hazatalált Kapolcson, most megérkezett mellé a sport is – emelte ki a miniszter, aki Navracsics Tiborral ünnepélyesen megnyitotta a Sportgardent Kapolcson.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf Kapolcson (Fotó: MTI)

Erről Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára korábban elmondta: a 2023 őszén elindított Sportoló nemzet programban életre hívott Sportgarden délelőttönként az egészségesebb életmódhoz hozzásegítő foglalkozásokat, délutánonként sport témájú előadásokat, beszélgetéseket kínál. Emellett egész napos sportolási lehetőséget, valamint egészségfelmérő szűrővizsgálatokat is biztosítanak a fesztiválozóknak.

Oszkó-Jakab Natália, a fesztivál igazgatója elmondta: negyven helyszínen különféle műfajok, többek között kiállítások, színházi, cirkuszi és táncelőadások, komoly- és könnyűzenei programok kaptak helyet a kínálatban. Kiemelte, hogy

a fesztiválon újra lesz külföldi előadó: a Franz Ferdinand The Human Fear című új lemezét mutatja be, amelynek borítóját Maurer Dóra képzőművész képe ihlette, akinek egy alkotása látható a MűvészVölgy Kúria állandó kiállításán is.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Kapolcson (Fotó: MTI)