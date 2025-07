Öt kihagyhatatlan program a Művészetek Völgyéből

A Franz Ferdinand a Művészetek Völgyében

Fotó: BBC

Idén rendhagyó módon egy nagy nemzetközi sztárt, a Franz Ferdinandot is sikerült leszerveznie a Művészetek Völgye stábjának, így az első (szerintünk) kötelező program a brit indie rock banda koncertje július 20-án. A glasgow-i csapat, amely korábban kétszer is (2013-ban és 2019-ben) koncertet adott a Sziget fesztiválon, 2023-ban pedig Veszprémben lépett fel, The Human Fear című, néhány hete megjelent új lemezét bemutató turnéja érinti nyáron a Művészetek Völgyét. A Franz Ferdinand új, sorrendben hatodik stúdióalbuma arról szól, hogy minden változás, nagy lépés félelemmel jár, a sebezhetőség után viszont felszabadító átélni, ahogy legyőzzük ezt az érzést. A legfontosabb brit zenei díjakkal elismert, Alex Kapranos által vezetett együttes a kapolcsi Panoráma Színpadon természetesen régi slágereit, köztük a Take Me Outot, a Do You Want Tot és a No You Girlst is el fogja játszani.

A The Human Fear című lemez magyar vonatkozása, hogy a borítót Maurer Dóra Hét elforgatás című képe inspirálta.

Maurer Dóra és több más hazai kortárs képzőművész alkotásait közvetlenül is lehetősége lesz megtekinteni a Művészetek Völgye közönségének, amelyet a fesztivál idején a Művészvölgy Kúriában 65 alkotással és a művészekkel folytatott beszélgetésekkel várnak.

Caussanel Izabella és Orbay Lilla Sextet (július 20.)

Fotó: Telekom Spots

A formáció alapítói egy női alkotópáros: Orbay Lilla és Caussanel Izabella. Előbbi a fiatal jazzgeneráció egyik legkiemelkedőbb egyénisége, aki muzikalitását nemcsak mint énekesnő, de mint komponista és zenekarvezető is kamatoztatja. A francia–magyar származású Caussanel Izabella énekesnőt pedig a Fonogram-díjas Ötödik évszak, az Ephemere (melyben szintén Orbay Lilla oldalán láthatjuk) zenekarokból, valamint különféle táncprodukciókból és színházi kísérőzenékből ismerhettük meg. A sextett kompozíciói a huszadik század első felének jazz- és sanzonvilágára, a bárok bensőséges atmoszférájának beidézésére, latinos hangulatra épülnek. A repertoárban saját dalok, jazzstanderdek, francia dalok és a világzenei hatások is egyaránt jelen vannak, azonban egy sajátos hangzásvilág jellemzi.

Képmás-estek – improvizáció, pszichológia és játék (július 19–20. és július 25–26.)

Kozma-Vízkeleti Dániel, Soltész Bözse és Katona László (Fotó: Jónás Jácint)

Idén is a Művészetek Völgyében vakációzik a Képmás-est. Július 19–20. és július 25–26. között négy délutánon a nevetésé, a beszélgetésé és az önismereté a főszerep. Témáik: empátia és határhúzás, a felnőtt személyiség, a másik megértésének és elfogadásának nehézségei a párkapcsolatban és a mérgező főnökök. A Nézőművészeti Kft. színészei improvizálnak, a jelenetek pedig izgalmas beszélgetésekhez adnak inspirációt. A Képmás-estek idei kérdései: mitől lesz valaki jó társ, és mikor válik lelki szennyesládává? Toxikus mentorok, zsarnoki főnökök? Meddig lehet elmenni a karrierért? Hová tűnik a kapcsolat eleji varázs, ki változik meg a párkapcsolatban? Mit jelent felnőttnek lenni és hol marad meg bennünk a játékos gyerek? További információkat itt talál a programról.

Muzsikás (július 22.)

A népzene hazai nagykövete, a Muzsikás is fellép a Művészetek Völgyében (Forrás: tanchaz.hu)

Az 1973-ban alakult Muzsikás Magyarországon az egyik legnépszerűbb, külföldön a legismertebb magyar népzenei együttes, az ország kulturális nagykövetei közé sorolják őket. Otthonosan mozognak mind a folk-, népzenei és világzenei fesztiválokon, mind komolyzenei koncerteken. Elsőként sikerült elfogadtatniuk a világban a magyar népzenét mint önálló, minden más műfajjal egyenértékű zenei stílust. Jelen vannak a legjelentősebb koncerttermekben, fesztiválokon. Koncertjeikről és albumaikról elismerően írnak a legnagyobb napilapok, folyóiratok, és zenei szaklapok. Neves komolyzenei szólistákkal, kamaraegyüttesekkel, kórusokkal és szimfonikus zenekarokkal lépnek fel itthon és külföldön. Számos díj és kitüntetés birtokosai. Ezek közül is kiemelkedő a Magyar Művészetért Díj, a Liszt Ferenc-díj, a Magyar Örökség-díj, a Kossuth-díj és a Prima Primissima díj. Az együttest 2008-ban európai zenekarként elsőként a legrangosabb nemzetközi világzenei díjjal, a WOMEX-díjjal is elismerték.

Az együttes tagjai: Sipos Mihály –hegedű, Hamar Dániel – nagybőgő, gardon, dob, Porteleki László – hegedű, koboz, tambura, ének, Mester László – brácsa

Frenák Pál: Fiúk (július 19.)

Frenák Pál örök érvényű előadása – amely a férfilét társadalmi mibenlétét mutatja be és elemzi könyörtelen őszinteséggel – július 19-én lesz látható Vigántpetenden.

A darabban a figurák közt fennálló törékeny egyensúly mentén hatalomvágy, gyarlóság, nárcizmus, versengés, megalázottság sejlik fel.

A Fiúk különös tükröt tart elénk, amelyben látjuk a „Macsót”, a „Nárciszt” és a „Herkulest” is, így közelről tanulmányozhatjuk a férfilét alaptípusait. Maszkulinitás és femininitás tüntetően sztereotip megfogalmazása tükrözi vissza a konstruált társadalmi rendet. FrenÁk a férfiszexualitást különböző aspektusokból vizsgálja: felmutatja eredetét és a tudattalanban rejlő forrásait. Légies koreográfiájában kinyitja a ketrec ajtaját, és szabadon engedni a tudatalatti vadállatait. Az előadás fekete humorral, éles iróniával, az agresszió láttatásával érzékelteti az érzelmek elsivárosodását, a klisészerűséget, amely a mai ember kapcsolatait uralja. A kortárs koreográfiai koncepció filmes, már-már színházi dimenzióban fogant: az alkotás magában hordozza készítőjének az emberi lélek működéséről felhalmozott intuitív tudásanyagát.