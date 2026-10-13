Három hónap után felpattant az építőipar – de ennek egyetlen oka van

Mi várható a továbbiakban?

Ami a közeljövőt illeti, a bank elemzői szerint az építőipar következő időszakának teljesítményét egyszerre befolyásolhatják pozitív és negatív tényezők. A lakáspiacon az 550 millió eurós Wekerle lakásépítési program élénkülést vetít előre, ugyanakkor az építészeti törvény módosítása miatt a kiemelt lakásberuházások új engedélyeinek 2026 végéig történő elhalasztása fékezheti egyes fejlesztések megvalósulását – vélik.

Az állami beruházások oldalán további átszervezések várhatók, miközben az uniós források felszabadítása középtávon kedvező fejlemény lehet az ágazat számára. A források várhatóan elsősorban közlekedési infrastruktúra- és lakásfejlesztési beruházásokat támogathatnak, amelyek érdemibb növekedési impulzust 2027-től adhatnak az építőiparnak – vetítik előre az elemzők.



