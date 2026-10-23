Több területen is adóemelést hozhat a jövő évi költségvetés

Az intézkedés nemcsak a reklámközzétevőket érintheti, hanem közvetve a hirdetők és a reklámügynökségek költségeit is növelheti.

Különösen fontos kérdés, miként lehet majd érvényesíteni az adót a nemzetközi digitális platformokkal, például a Metával és a Google-lel szemben. Ezek a vállalatok ugyanis a többletköltséget részben vagy egészben továbbháríthatják magyarországi ügyfeleikre.

Bagdi Lajos szerint a hazai médiavállalatok versenyhelyzete szempontjából alapvető, hogy a magyar és a nemzetközi szereplőkre a gyakorlatban is összehasonlítható szabályok vonatkozzanak.

A sport-tao megszüntetése is többletterhet jelenthet

A sport-tao rendszerének tervezett kivezetésével a vállalkozások egy fontos adótámogatási lehetőséget veszíthetnek el. A változás a sportegyesületek és az utánpótlásprogramok finanszírozására is hatással lehet, mivel a közvetlen támogatásokhoz kapcsolódó adóelőny megszűnése csökkentheti a cégek támogatási hajlandóságát.