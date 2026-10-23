Több területen is adóemelést hozhat a jövő évi költségvetés

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A nagyvállalatok, a kiskereskedelmi cégek és a reklámpiaci szereplők is magasabb adóterhekkel szembesülhetnek 2027-ben, miközben a minimálbérhez kapcsolódó személyi jövedelemadó csökkentése több pénzt hagyhat a munkavállalóknál. Elemzők szerint a jövő évi költségvetés eddig ismertetett intézkedései nem általános adócsökkentést, hanem az adóterhek jelentős átrendezését vetítik előre. A vállalkozások számára különösen fontos kérdés, hogy az új szabályok miként érintik a beruházásokat, a kedvezményeket és a már megkötött szerződéseket.

Magyar Nemzet
2026. 10. 23. 13:00
Fotó: AFP

Az árrésstop tervezett megszüntetése ugyan nagyobb mozgásteret biztosíthat az árképzésben, ez azonban nem jelenti automatikusan, hogy a kereskedők a teljes adóemelést átháríthatják a fogyasztókra. Ebben a piaci verseny és a vásárlók árérzékenysége is meghatározó lesz.

A reklámadó a magyar hirdetők költségeit is növelheti

Újabb tényleges adóteher jelenhet meg a reklámpiacon is. A hosszabb ideje nulla százalékos reklámadó a tervek szerint 2027-ben 3,75 százalékos kulccsal léphet ismét életbe.

Az intézkedés nemcsak a reklámközzétevőket érintheti, hanem közvetve a hirdetők és a reklámügynökségek költségeit is növelheti.

Különösen fontos kérdés, miként lehet majd érvényesíteni az adót a nemzetközi digitális platformokkal, például a Metával és a Google-lel szemben. Ezek a vállalatok ugyanis a többletköltséget részben vagy egészben továbbháríthatják magyarországi ügyfeleikre.

Bagdi Lajos szerint a hazai médiavállalatok versenyhelyzete szempontjából alapvető, hogy a magyar és a nemzetközi szereplőkre a gyakorlatban is összehasonlítható szabályok vonatkozzanak.

A sport-tao megszüntetése is többletterhet jelenthet

A sport-tao rendszerének tervezett kivezetésével a vállalkozások egy fontos adótámogatási lehetőséget veszíthetnek el. A változás a sportegyesületek és az utánpótlásprogramok finanszírozására is hatással lehet, mivel a közvetlen támogatásokhoz kapcsolódó adóelőny megszűnése csökkentheti a cégek támogatási hajlandóságát.

A központi költségvetési finanszírozás ugyanakkor átláthatóbb forráselosztást teremthet, amennyiben a támogatási szempontok nyilvánosak és az eredmények ellenőrizhetők. A Niveus szerint különösen fontos tisztázni a már vállalt, illetve több évre szóló támogatások sorsát.

Az szja csökkenhet, de egyes kedvezmények szűkülhetnek

A vállalati adóemelésekkel párhuzamosan a munkavállalók egy részének csökkenhet az adóterhelése. A minimálbérhez kapcsolódó személyi jövedelemadó a bejelentések szerint 15-ről 9 százalékra mérséklődhet, a kedvezmény pedig havi 680 ezer forintos jövedelemig fokozatosan érvényesülne.

A teljes, hat százalékpontos csökkentés minden 100 ezer forintnyi érintett adóalap után havi 6000 forinttal növelheti a nettó keresetet. Ez közvetlenül nem emeli a munkáltatók bruttó bérköltségét, ugyanakkor hatással lehet a bérfelülvizsgálatokra és a vállalaton belüli bérkülönbségekre.

Az anyák szja-mentességénél viszont szűkítések körvonalazódnak. A kétgyermekes anyák kedvezménye a tervek szerint 40 éves korig járna, míg a három- vagy többgyermekes anyáké élethosszig fennmaradna.

A tervezett havi bruttó egymillió forintos jövedelemhatár ugyanakkor a magasabb keresetű jogosultaknál részben visszaállíthatja az adófizetési kötelezettséget.

Egyelőre nem ismert, hogy a korlát valamennyi jogosulti csoportra vonatkozna-e, miként érintené a korábban megszerzett jogosultságokat, illetve kizárólag az egymillió forint feletti jövedelemrész válna-e adókötelessé.

A Niveus szerint a részletszabályok ismerete a munkáltatók számára is fontos lesz, hiszen a változások a bérszámfejtést, a prémiumok elszámolását és a dolgozói tájékoztatást egyaránt érinthetik.

 


 

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