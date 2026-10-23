Több területen is adóemelést hozhat a jövő évi költségvetés

A központi költségvetési finanszírozás ugyanakkor átláthatóbb forráselosztást teremthet, amennyiben a támogatási szempontok nyilvánosak és az eredmények ellenőrizhetők. A Niveus szerint különösen fontos tisztázni a már vállalt, illetve több évre szóló támogatások sorsát.
Az szja csökkenhet, de egyes kedvezmények szűkülhetnek
A vállalati adóemelésekkel párhuzamosan a munkavállalók egy részének csökkenhet az adóterhelése. A minimálbérhez kapcsolódó személyi jövedelemadó a bejelentések szerint 15-ről 9 százalékra mérséklődhet, a kedvezmény pedig havi 680 ezer forintos jövedelemig fokozatosan érvényesülne.
A teljes, hat százalékpontos csökkentés minden 100 ezer forintnyi érintett adóalap után havi 6000 forinttal növelheti a nettó keresetet. Ez közvetlenül nem emeli a munkáltatók bruttó bérköltségét, ugyanakkor hatással lehet a bérfelülvizsgálatokra és a vállalaton belüli bérkülönbségekre.
Az anyák szja-mentességénél viszont szűkítések körvonalazódnak. A kétgyermekes anyák kedvezménye a tervek szerint 40 éves korig járna, míg a három- vagy többgyermekes anyáké élethosszig fennmaradna.
A tervezett havi bruttó egymillió forintos jövedelemhatár ugyanakkor a magasabb keresetű jogosultaknál részben visszaállíthatja az adófizetési kötelezettséget.
Egyelőre nem ismert, hogy a korlát valamennyi jogosulti csoportra vonatkozna-e, miként érintené a korábban megszerzett jogosultságokat, illetve kizárólag az egymillió forint feletti jövedelemrész válna-e adókötelessé.
A Niveus szerint a részletszabályok ismerete a munkáltatók számára is fontos lesz, hiszen a változások a bérszámfejtést, a prémiumok elszámolását és a dolgozói tájékoztatást egyaránt érinthetik.