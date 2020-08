Sok német vásárlót vesztett az Opel a tulajdonosváltás miatt

A franciák azon igyekeznek, hogy magasabbra pozicionálják a márka árait

A francia tulajdonba került német Opel eddig sikeresnek mutatkozott, veszteségesből nyereségessé vált. A piaci részesedése azonban csaknem a felére esett hazai piacán, Németországban.

Az Opel nehéz helyzetbe került Németországban: piaci részesedése a személygépkocsi-üzletágban csak 5,0 százalék volt június végén, és 60 820 autót adtak el. Ez 48,2 százalékkal kevesebb volt, mint az előző év azonos időszakában – közölte az Automobilwoche.de. Ugyanakkor a teljes németországi piac 34,5 százalékkal csökkent a járványügyi intézkedések miatt az első negyedévben. Mint emlékezetes, az Opel többségi tulajdonosa, a General Motors 2017-ben adta el részesedését a francia PSA-csoportnak. A Carlos Tavares vezette gyártó úgy tervezte, hogy az Opel modelljeit a szokásos modellciklusváltás keretén belül francia műszaki alapokra helyezi át, azaz a Corsa vagy az Astra olyan motorokkal, futóművel, padlólemezzel kerül forgalomba, mint a Peugeot- vagy a Citroën-modellek, miközben a külső megjelenésben vagy a beltérben megőrzik az Opelre jellemző konzervatívabb látványelemeket. A mesterterv működőképesnek bizonyult az első években, az egy évtizede veszteségesen működő márka egyik pillanatról a másikra nyereségessé vált. A nagy kérdés azonban az volt, hogy elfogadják-e az Opel hagyományosan német irányultságú és ízlésű piacain a francia műszaki alapokat. Erre a kérdésre adott most kedvezőtlen választ a piac.

Carlos Tavares, aki egyébként most egy sokkal nagyobb ívű cégösszeolvadás végrehajtásán, a PSA–Opel és a FIAT–Chrysler házasságon dolgozik, az nyilatkozta, hogy az Opel jelenlegi történelmileg gyenge piaci pozíciója hamarosan megváltozik. Arra számít, hogy Rüsselsheim – ott van az Opel cégközpontja – 2021-ben visszanyeri látványos piaci részesedését.

Carlos Tavares, a márka piaci részesedés csökkenésének okait elemezve azt mondta, ennek egyik oka bizonyos modellek megszüntetése is, amelyek közül néhány nem volt jövedelmező. Ezenkívül egyes modellek nem rendelkeztek a megfelelő technológiával a CO2-követelmények teljesítéséhez. Ugyanakkor Tavares komoly fellendülést vár, különösen a 2021-ben piacra kerülő új városi kisterepjárótól, a Mokkától. Ugyancsak az eladott példányszám csökkenéséhez vezethetett az Opel márka áremelkedése. Az Opel a korábbi években a hasonló versenytársakhoz viszonyítva túl sok árengedményt adott.

Tavares eredetileg azt tervezte, hogy ebben az évben négy százalékponttal javítsa árpozícióját 2017-hez képest. Abban az időben az Opel-modellek átlagos tényleges eladási ára 5,6 százalékkal alacsonyabb volt, mint a versenytársaké. 2021-ben az Opel átlagos árszínvonala most csak átlagosan 3,0 százalékkal lesz a versenytársak árai alatt.