Szóra bírnák Abdeslamot: terrorper kezdődik Párizsban

Salah Abdeslam ügyvédje nem képviseli a terroristát a jövő héten kezdődő, a párizsi terrorcselekmények miatti gigaperben – adta hírül a belga sajtó kedden.

A belga Sven Mary – akit a cikkek csak „gazemberek ügyvédjeként” emlegetnek – amiatt futamodott meg az utolsó pillanatban, hogy a családját fenyegetik Abdeslam védelme miatt.

– A legidősebb, tizenkét éves gyermekem még mindig fél – nyilatkozta az ügyvéd, visszaemlékezve rá, hogy a dzsihadista legutóbbi brüsszeli tárgyalása idején rendőri védelmet is kapott a család. Mary elmondása szerint levélben tájékoztatta Abdeslamot a döntéséről. Szó sincs ugyanakkor végleges "szakításról": az ügyvéd kedden a belga sajtónak arról is beszélt, hogy a belgiumi büntetőperben kész továbbra is Abdeslam rendelkezésére állni. Emlékezetes az is, hogy Sven Mary már egy 2018-as interjúban körülbelül negyvenre becsülte az őt és gyermekeit ért fenyegető üzenetek számát. Ugyancsak nagy sajtóvisszhangot kapott, hogy egy másik nyilatkozatában Abdeslamot piti bűnözőként írta le, akinek intelligenciaszintje szerinte egy „üres hamutartóéra” hajaz. A terroristának így is maradt két francia védőügyvédje.

Sven Maryt gyakran emlegetik a gazemberek ügyvédjeként Fotó: MTI/EPA

A százharminc halálos áldozatot követelő merényletsorozat miatti büntetőper a jövő héten, majdnem hat évvel a terrorcselekmény elkövetése után veszi kezdetét Párizsban. A várhatóan hatalmas médiaérdeklődés közepette zajló folyamat legalább nyolc és fél hónapon keresztül tart majd, ebből öt héten át hallgatják meg tanúk és túlélők százait.

François Hollande, a támadások idején hivatalban lévő francia államfő a tervek szerint november elején tesz majd vallomást.

Salah Abdeslam – az elkövetők közül az egyetlen túlélő – pedig jövő január elején járul a bírói testület elé, ám kérdéses, hogy szóra lehet-e bírni. Emlékezetes ugyanis, hogy gyilkossági kísérlet miatt 2018 februárjában Brüsszelben már bíróság elé állt, ám akkor a hallgatáshoz való jogára hivatkozva nem válaszolt a hozzá intézett kérdésekre. Abdeslamot napokkal a 2016-os brüsszeli terrorcselekmény előtt fogták el, társaival tüzet nyitott a rendőrökre, emiatt zajlik eljárás ellene. A brüsszeli merénylet miatti per pedig csak 2022 második felében indul, a terrorista szervezőként itt is főszerephez juthat.

A 2015-ös párizsi eseményekkel összefüggésben rövidesen az is bizonyítást nyerhet, hogy Abdeslam igazat mondott-e, amikor 2018-ban azzal érvelt, hogy meggondolta magát, végül emiatt nem robbantott a Stade de France stadionnál. Szakértők egy része ugyanakkor állítja, hogy a most harmincegy éves iszlamista robbanómellénye valamiért nem működött, és a szerepének csökkentése érdekében ejthette el a mondatot, miszerint nem is akart robbantani. Abdeslammal együtt összesen húsz vádlottja van a gigapernek: a többiek a belga–francia terrorsejt szállításában, közvetítésében jutottak szerephez. Hárman közülük egyébként most is szabadlábon, rendőri felügyelet alatt vannak.

A 2015-ös párizsi terrortámadás százharminc áldozatot követelt Fotó: Pierre Suu / Getty Images

A per során a hatóságok előzetes közlése szerint azt is feltérképezik majd, hogy a dzsihadisták egy része pontosan milyen útvonalakon jutott Európába. Ismert, hogy

Abdeslam a merényleteket megelőzően Magyarországon is járt.

2015 szeptemberében a migrációs hullámmal érkezett, és három majdani terroristát is Nyugat-Európába fuvarozott Budapestről. Összesen három alkalommal utazhatott hazánkba a párizsi és a brüsszeli támadások előtt.

