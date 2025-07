Szélsőbalos aktivisták rongálták meg a Patrióta EP-képviselő irodáját Franciaországban

Anne-Sophie Frigout, a Patrióták Európáért párt európai parlamenti képviselője irodáját megrongálták Reims-ben július 2-ről 3-ra virradó éjjel. Betörték az ablakokat, ürülékkel kenték be a falakat, és „ACAB” (All Cops Are Bastards - Minden zsaru rohadék) feliratot fújtak az épület homlokzatára.

Anne-Sophie Frigout, a Patrióták Európáért párt EP-képviselője

Fotó: ALAIN JOCARD/AFP

Ez nem puszta vandalizmus, hanem politikai megfélemlítés a Reims-ben egyre aktívabb erőszakos ultrabaloldal részéről

– nyilatkozta Frigout július 3-án. A Nemzeti Tömörülés (RN) képviselője úgy véli, célponttá vált, miután nyilvánosan felszólalt a Reims-i Egyetemen működő Antifa mozgalom ellen. Elmondása szerint korábban élesen bírálta az egyetemen tartott antifasiszta gyűléseket, valamint azt, hogy egyes, ezekhez a csoportokhoz köthető szervezetek 43 ezer eurónyi önkormányzati támogatásban részesültek.