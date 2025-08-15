Évről évre szállítja a világcsúcsokat a Széchenyi-egyetem

A Széchenyi István Egyetem az elmúlt évtizedben jelentős fejlődési utat járt be, amelynek eredményeként ma már nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi felsőoktatás egyre meghatározóbb szereplője is – állítja Bokor József, az intézmény kutatóprofesszora, stratégiai kutatási tevékenységeinek irányításával és koordinálásával kapcsolatos teendők ellátását végző elnöki megbízottja, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.

– Amikor az egyesült államokbeli Massachusettsi Műszaki Egyetemen (MIT) dolgoztam, megtapasztaltam annak előnyeit, ha egy laboratórium több tanszék, így több tudományterület kutatóit fogja össze.

A Széchenyi István Egyetem e nemzetközi jógyakorlatokat is felhasználva mára a nemzetközi rangsorokon egyre előkelőbb helyeken jegyzett,

a valós kihívásokra gyakorlati válaszokat kínáló intézménnyé vált – mondta a professzor.

Hozzátette: már 13 éve, az intézmény első kompetenciaközpontja, a Járműipari Kutatóközpont (JKK) indulásakor is példaként tekintettek az MIT-re, így a tudományterületek együttműködésével erősödhettek a kutatások. Bokor József hangsúlyozta:

a Széchenyi-egyetem ezen elvet figyelembe véve újította meg augusztus 1-jével műszaki karainak struktúráját is.

Ennek lényege, hogy a gépészmérnöki terület az Audi Hungaria Járműmérnöki Karhoz került, az Informatikai és Villamosmérnöki Karon élenjáró technológiákhoz – így a mesterséges intelligenciához és a védelmi innovációkhoz – kapcsolódó új tanszékek jöttek létre, míg a logisztikai mérnöki és a műszaki menedzser szak, a Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék, valamint a Közlekedésmérnöki és Szállítmányozási Szakkollégium az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Karon fejlődhet tovább.

Bokor József megjegyezte: a Széchenyi-egyetem jól használja ki multidiszciplináris tudását. Példaként említette a JKK szoros kapcsolatát az intézmény digitalizációval, automatizációval, 5G-vel, mesterséges intelligenciával és drónokkal foglalkozó Digitális Fejlesztési Központjával, a precíziós gazdálkodás terén mosonmagyaróvári Agrár- és Élelmiszeripari Kutatóközpontjával, valamint együttműködéseit rangos kutatóintézetekkel, így a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézettel (SZTAKI) vagy az Autonóm Rendszerek és a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratóriummal.