Megjelent a legelszántabb patrióták krónikája

Aki hozzájut A Rongyos Gárda krónikájához, az nem csak egy vaskos, élfestett, sorszámozott díszkiadással gazdagíthatja könyvtárát, hanem egy ezeroldalas, „régimódi” patrióta útmutatót is készhez kap. A Magyar Menedék Könyvesház gárdája által összeállított vaskos, korabeli illusztrációkkal is tarkított könyv Dr. Héjas Jenő úttörő műve mellett magában rejti A Rongyos Gárda harcai 1919–1939 című művet is, amelyet egy névtelen rongyos adhatott ki.