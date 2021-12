Lapozó: Marokkóban tartóztatták le a hírhedt marseille-i drogbárót

Svédországban ismét energiaellátási problémák jelentkeznek

Több órán át tartó áramszünet volt hétfőn este Göteborgban. A város északkeleti részének jelentős hányadában két órán keresztül szünetelt a szolgáltatás. A kimaradás 23 ezer háztartást érintett, valamint számos villamosvonalon leálltak a szerelvények. Az áramszünetet hálózati ellátási probléma okozhatta, számolt be róla az elektromos áramot szállító Göteborgs Energi cég sajtószóvivője, aki a hálózatot üzemeltető Vattenfall állami céget nevezte meg felelősnek. Ez utóbbi képviselője azt mondta, nem tudja megmondani, mi lehetett a kimaradás oka. Felmerült, hogy egy november eleji hasonló üzemzavar összefüggésbe hozható a mostanival, de a Vattenfall szóvivője szerint még korai lenne erre válaszolni.

Az új előírás szerint ezer euró kaució és rendőri jelenlét is szükséges a francia esküvőkön

A Párizstól északnyugatra fekvő Poissy település városvezetése hétfőn szavazta meg az új rendeletet, amely szerint minden házasulandó fiatalnak ezer euró letétet kell fizetnie a házasságkötési ceremónia előtt.

A kaucióra azért van szükség, mert az utóbbi időben megszaporodtak azok az incidensek, amelyek során a házasulandók vagy nagy létszámú rokonságuk az esketést végző anyakönyvvezetőt sértegették. Az egyik esküvőn az ünneplők tűzijátékrakétával lőttek a tömegbe; itt több tucat ünneplőre szabtak ki helyszíni bírságot, négy embert pedig letartóztattak a rendőrök. Poissy polgármesteri hivatalában már felfegyverzett és kamerával ellátott rendőrök felügyelik a szertartásokat.

Az ezereurós kaucióból a város vezetői ötszáz eurót használhatnak fel az épületben keletkezett károk helyreállítására, és négyszáz eurót, ha az ifjú pár több mint harminc percet késik. A polgármesteri hivatal száz eurót fordít az ünneplők utáni takarításra.

A svéd miniszterelnök-jelöltnek nem sikerült időben megszereznie az ellenzék támogatását

Nem tudott megállapodni Magdalena Andersson szociáldemokratata miniszterelnök-jelölt a baloldali pártokkal a támogatásáról, így a miniszterelnök jelöléséért és megválasztásáért felelős házelnök jövő hétfőig adott időt a jelöltnek.

„Aggodalommal várom, hogy Svédországnak új kormánya legyen, ugyanakkor nem szabad erőszakkal siettetni a folyamatot, ezért adtam még néhány napot Magdalena Anderssonnak” – nyilatkozta Andeas Norlén.

Jelenleg Andersson az eddigi koalíciós partnere, a zöldek, valamint a Centrum Párt támogatását élvezi. Ahhoz, hogy a parlamenti szavazáson a nemek aránya ne kerüljön többségbe, szüksége van még a marxista Balpárt támogatására is, de a tárgyalások egyelőre nem jártak sikerrel. A miniszterelnökjelölt a határidő meghosszabbítása után azt mondta, a Balpárttal eddig is konstruktív tárgyalásokat folytatott, és kész további engedményeket is tenni annak érdekében, hogy Svédországnak mielőbb új kormánya legyen.

Marokkóban letartóztatták a hírhedt marseille-i drogbárót, az állandó fegyveres leszámolások központi figuráját

Európai elfogatóparancs alapján Marokkóban, a casablancai repülőtéren tartóztatták le Karim Harrat 33 éves drogbárót, akit a marseille-i kábítószer-maffia központi figurájaként kerestek a hatóságok. Feltételezések szerint Harrathoz köthető egy 2020 augusztusában történt fegyveres leszámolás is, amelyben egy 19 éves fiatal meghalt, miután több halálos lövés is érte.

Az algériai származású Karim Harrat állandó lakhelye a dél-franciaországi Marseille, ahol a francia hatóságok ismeretei szerint az algériai származású férfi cannabisgyanta-kereskedelemből él. A francia hatóságok most azonban a halálos leszámolás fő gyanúsítottjaként körözték, illetve azért, mert a francia rendőrség ismeretei szerint Karim Harrat áll annak a leszámoláshullámnak a középpontjában, amely két éve mérgezi Marseille lakóinak életét. A gépkarabélyokkal fémjelzett leszámolásokban hozzávetőleg tíz ember halt meg csak 2021-ben, köztük egy 14 éves fiú is.

