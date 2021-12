Szórványos megmozdulások Kyle Rittenhouse felmentése után

Szórványos tiltakozások voltak az Egyesült Államok nagyvárosaiban péntek este óta, Portlandben a történteket zavargásnak minősítették, miután a bíróság jogos önvédelemre hivatkozva minden vádpont alól felmentette a 18 éves Kyle Rittenhouse-t, aki két embert agyonlőtt, egy harmadikat pedig megsebesített a wisconsini Kenoshában tavaly egy antirasszista tüntetésen. A USA Today amerikai lap arról számolt be szombaton, hogy azok a várakozások nem teljesültek, amelyek az ítélet miatt erőszakot és káoszt vizionáltak, bár érkeztek hírek rongálásról a megmozdulásokon. A lövöldözés helyszínén, Kenoshában a kormányzó a Nemzeti Gárda 500 tagját helyezte készenlétbe még az ítélet kihirdetése előtt, de a tiltakozások békések maradtak.

Portlandben, Oregon államban zavargásnak minősítették a tiltakozáson történteket, miután 10–20 ember megpróbált betörni a helyi rendőrkapitányság épületébe, hogy „porig égesse”.

Egy embert őrizetbe vettek. New Yorkban is több százan tiltakoztak, egy autó szélvédőjét verték be. Chicagóban néhány tucat ember vonult utcára az ítélet miatti felháborodás által vezérelve. Joe Biden amerikai elnök úgy reagált az ítéletre, hogy őt is haraggal és aggodalommal tölti el, de tisztában kell tartani az esküdtszék döntését. A wisconsini Kenoshában tavaly augusztusban zavargások törtek ki, miután egy rendőr lelőtt egy 29 éves fekete férfit. Kyle Rittenhouse a tárgyaláson azt vallotta, hogy a tüntetés három résztvevője üldözőbe vette őt, és ezért önvédelemből lőtt rájuk. Állítását egy szemtanú igazolta.

Borítókép: a gyilkossággal vádolt amerikai Kyle Rittenhouse érkezik perének ítélethirdetésére a Wisconsin állambeli Kenosha bíróságán 2021. november 19-én (Fotó: MTI/AP/The Kenosha News/Sean Krajacic)